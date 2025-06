Xung đột Israel - Iran: Nỗ lực khởi động các cuộc đàm phán

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ngày 17-6 khuyến cáo công dân chủ động chuẩn bị và tìm cách rời khỏi Israel qua cửa khẩu đường bộ, đặc biệt theo hướng Jordan hoặc Ai Cập, khi điều kiện an ninh, an toàn cho phép. Ngoài ra, đại sứ quán kêu gọi công dân tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an ninh của sở tại, chuẩn bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu để có thể sơ tán, tạm lánh trong trường hợp nhà cửa bị hư hại không thể tiếp tục lưu trú. Công dân cần giữ liên lạc thường xuyên với Đại sứ quán.

Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel cũng kêu gọi công dân sớm trở về nước hoặc rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ, với lý do tình hình an ninh đang xấu đi và không phận Israel vẫn đang bị đóng. Thông báo khuyến nghị công dân Trung Quốc rời khỏi Israel qua cửa khẩu đường bộ sang Jordan. Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ cam kết các sinh viên nước này tại Iran sẽ được đưa đến nơi an toàn hơn, trước mắt là từ thủ đô Tehran đến TP Qom cách đó 148 km. Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 17-6 cho biết một số công dân đã rời khỏi Iran qua biên giới đường bộ với Armenia.

Nhà chức trách các nước Ba Lan, Cộng hòa Czech và Litva cũng thông báo tiến hành sơ tán công dân của họ khỏi Israel. Bộ Ngoại giao Cyprus ngày 16-6 cho biết đã nhận đề nghị từ Slovakia và Bồ Đào Nha về việc giúp sơ tán công dân của họ khỏi Trung Đông.