Xung lực mới từ đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xung lực mới từ đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Văn Hùng

Các cơ sở Đảng đang khẩn trương tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiệm kỳ này có nhiều điểm mới: một số tổ chức Đảng được sắp xếp lại theo bộ máy chính quyền mới; tên gọi một số cơ quan, tổ chức thay đổi nên tên tổ chức Đảng, tên đại hội cũng thay đổi theo...

Tổ chức mới, chức năng mở rộng, nhiệm vụ nhiều hơn; bộ máy lãnh đạo đan xen cũ - mới, nhiều lứa tuổi; địa giới, lĩnh vực quản lý mở rộng... cũng đặt ra những yêu cầu mới trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản trị, nhất là năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Kết quả đại hội Đảng các cấp ở cơ sở là bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Vì thế, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn theo sát từng đại hội.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành 8 nghị quyết mang ý nghĩa đột phá, bao trùm hầu hết các lĩnh vực quan trọng, cấp thiết hàng đầu của đất nước. Đây là cơ sở thuận lợi để các đảng viên tham gia thảo luận, quán triệt và xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, cụ thể, khả thi ngay tại đại hội các cấp. Sau đại hội, dựa trên các quyết nghị, việc triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Xung lực mới từ đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TƯ LIỆU

Thời gian qua, Tổng Bí thư rất quan tâm, thu xếp công việc đến dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quốc hội, MTTQ và các đoàn thể Trung ương, Quân đội, Công an... Tổng Bí thư đã có những bài phát biểu ngắn gọn, súc tích, định hướng cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ để triển khai.

Với Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương, Tổng Bí thư nêu 3 quan điểm chỉ đạo, 6 trọng tâm, đồng thời nhấn mạnh: Mong họp ít làm nhiều, ít khẩu hiệu và thủ tục; đừng để nghị quyết chỉ "đẹp" trên giấy. Với Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng trung ương, Tổng Bí thư xác định các cơ quan Đảng trung ương là "bộ tham mưu chiến lược", cần thực hiện tốt 3 yêu cầu, 4 định hướng...

Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong năm 2025 của cả nước. Thành công của các đại hội sẽ tạo xung lực mới để cả nước hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo