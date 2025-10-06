Xung lực mới từ đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Nhiệm kỳ này có nhiều điểm mới: một số tổ chức Đảng được sắp xếp lại theo bộ máy chính quyền mới; tên gọi một số cơ quan, tổ chức thay đổi nên tên tổ chức Đảng, tên đại hội cũng thay đổi theo...

Tổ chức mới, chức năng mở rộng, nhiệm vụ nhiều hơn; bộ máy lãnh đạo đan xen cũ - mới, nhiều lứa tuổi; địa giới, lĩnh vực quản lý mở rộng... cũng đặt ra những yêu cầu mới trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản trị, nhất là năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Kết quả đại hội Đảng các cấp ở cơ sở là bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Vì thế, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn theo sát từng đại hội.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành 8 nghị quyết mang ý nghĩa đột phá, bao trùm hầu hết các lĩnh vực quan trọng, cấp thiết hàng đầu của đất nước. Đây là cơ sở thuận lợi để các đảng viên tham gia thảo luận, quán triệt và xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, cụ thể, khả thi ngay tại đại hội các cấp. Sau đại hội, dựa trên các quyết nghị, việc triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TƯ LIỆU

Thời gian qua, Tổng Bí thư rất quan tâm, thu xếp công việc đến dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quốc hội, MTTQ và các đoàn thể Trung ương, Quân đội, Công an... Tổng Bí thư đã có những bài phát biểu ngắn gọn, súc tích, định hướng cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ để triển khai.

Với Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương, Tổng Bí thư nêu 3 quan điểm chỉ đạo, 6 trọng tâm, đồng thời nhấn mạnh: Mong họp ít làm nhiều, ít khẩu hiệu và thủ tục; đừng để nghị quyết chỉ "đẹp" trên giấy. Với Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng trung ương, Tổng Bí thư xác định các cơ quan Đảng trung ương là "bộ tham mưu chiến lược", cần thực hiện tốt 3 yêu cầu, 4 định hướng...

Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong năm 2025 của cả nước. Thành công của các đại hội sẽ tạo xung lực mới để cả nước hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp.