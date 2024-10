Xuyên Mộc chuyển mình

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 đánh dấu bước chuyển mình vững chắc của Xuyên Mộc, từ khó khăn về mọi mặt, đã trở thành huyện có tốc độ phát triển mạnh mẽcủa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2024 tiếp tục là năm bứt phá mạnh mẽ của huyện Xuyên Mộc khi công tác chỉnh trang đô thị được Huyện ủy, UBND huyện đặc biệt quan tâm và thực hiện quyết liệt. Đến nay, 100% các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời triển khai nhiều hoạt động chỉnh trang đô thị phù hợp với điều kiện của từng địa phương.



Tập trung chỉnh trang đô thị

Một trong những dự án chỉnh trang được địa phương rốt ráo chỉ đạo lập lại trật tự là tại ngã tư Hồ Tràm. Trước đây, ngã tư Hồ Tràm là khu vực nhếch nhác bởi hàng loạt hàng quán tự phát, bãi biển công cộng bị lấn chiếm để bán đồ ăn, thức uống...

Do đó, việc đầu tư xây dựng bãi tắm công cộng Hồ Tràm; đường đi bộ xuống biển Hồ Tràm và bãi tắm công cộng Bưng Riềng đã giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm bãi biển để kinh doanh gây nhếch nhác, mất an ninh - trật tự và vệ sinh môi trường; đồng thời giải quyết công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội cho hơn 450 hộ gia đình sinh sống tại địa phương.

UBND huyện Xuyên Mộc cho biết đến nay, bãi tắm công cộng Hồ Tràm được đầu tư với quy mô hơn 10 ha, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 80% khối lượng, dự kiến cuối năm 2024 sẽ hoàn thiện toàn bộ dự án, tạo nên 4 khu chức năng chính - gồm bãi tắm biển công cộng, bãi đậu ghe thuyền kết hợp với bán ngư sản; kinh tế đêm và quảng trường nhằm tổ chức các sự kiện lớn để quảng bá du lịch của địa phương.

"Bãi biển được trả lại cho người dân và du khách đúng nghĩa, từ địa điểm du lịch với mức chi tiêu thấp, nay khu vực Hồ Tràm được nâng tầm bởi có nhiều dịch vụ công cộng, là trung tâm vui chơi, giải trí với các sự kiện lớn của huyện, của tỉnh, nơi tập trung đông lượng du khách trong nước và quốc tế. Việc hàng quán được quy hoạch bài bản giúp các hộ kinh doanh an tâm, từ đó tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, tăng doanh thu" - chị Đinh Thị Huệ, người dân huyện Xuyên Mộc, nói.

Khu công viên bờ hồ thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc được cải tạo cảnh quan phục vụ người dân

Một trong những nhiệm vụ cấp bách được huyện Xuyên Mộc giải quyết triệt để là không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trong các dịp cuối tuần, lễ, Tết tại ngã tư Hồ Tràm. Huyện Xuyên Mộc cũng đã tổ chức thi công hoàn thiện mở rộng đường 998 giao với đường 994, mở rộng điểm giao trên trục 994 đoạn hướng về Lộc An và đoạn về Bình Châu, hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng tuyến Tỉnh lộ 328 từ thị trấn Phước Bửu đến ngã tư Hồ Tràm, đường ven biển 994.

Các tuyến tỉnh lộ cũng được địa phương phối hợp các đơn vị triển khai, tạo nên bức tranh về hạ tầng giao thông đồng bộ, mở ra nhiều cơ hội phát triển, hoàn thiện kết nối hệ thống giao thương trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Trên địa bàn huyện có hàng chục dự án lớn đang được đầu tư. Bên cạnh những chính sách thu hút đầu tư, địa phương cũng kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa để người dân được thụ hưởng nhiều hơn nữa những lợi ích từ việc phát triển, trong đó phải kể đến dự án cầu ngắm biển Hồ Tràm, được doanh nghiệp đầu tư 60 tỉ đồng, sau đó đã bàn giao cho địa phương quản lý. Đây được đánh giá là một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

Ngoài ra, các công trình mở rộng và nâng cấp tuyến đường ngang qua dự án Khu Du lịch Minh Tuấn - Sông Ray; mở rộng và chỉnh trang tuyến đường ven biển 994; đầu tư xây dựng đường dẫn ra bãi tắm công cộng Bình Châu; kè chống xói lở thuộc các dự án du lịch; đài quan sát cứu nạn - cứu hộ là những công trình được các chủ đầu tư, doanh nghiệp hưởng ứng thực hiện.

Nâng cao chất lượng sống cho người dân

Từ khi thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị đến nay, huyện Xuyên Mộc đã đầu tư những công trình tại các địa phương, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng sống cho người dân, thu hút thêm lượng lớn du khách như xây dựng khu phố đêm, lắp đặt hệ thống đèn pha tại các khu công cộng ở nhiều xã, thị trấn.

Đặc biệt, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, mỗi địa phương phải có ít nhất một công viên phục vụ cho người dân có nơi vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cộng đồng. Đến nay, huyện Xuyên Mộc là địa phương duy nhất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có số lượng công viên nhiều nhất với 12 công viên tại các xã, thị trấn, được đầu tư trong giai đoạn 2022-2024.

Địa phương cũng đã hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo, xây mới 100% trụ sở ấp trên địa bàn huyện; trồng cây xanh và lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao tại các khu dân cư, trụ sở làm việc, công viên ở các xã, thị trấn; đầu tư xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa các chợ; nâng cao chất lượng y tế bằng việc sửa chữa 12/12 trạm y tế xã, thị trấn với việc đầu tư xây dựng phòng chờ và trồng các vườn thuốc nam.

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, cho biết việc đầu tư công viên, hệ thống máy tập thể dục cũng như sửa chữa trụ sở các ấp, trạm y tế… là những trăn trở từ nhiều năm qua của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Xuyên Mộc. "Máy tập thể dục phải đích thân tôi tìm hiểu, bởi vì trăn trở nên mình thấy được từng loại máy phù hợp với người già, hàng phải chất lượng và được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên để làm sao phát huy hết được vai trò, lợi ích của các công viên công cộng. Từ đó, người dân được hưởng thụ cuộc sống tốt hơn. Nâng cao chất lượng sống cho người dân chính là mục tiêu mà địa phương luôn hướng tới" - bà Trang Đài nói.

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhằm tạo điểm nhấn thu hút người dân và du khách, thời gian qua, địa phương quan tâm đầu tư trồng các tuyến đường hoa tạo nét đặc trưng riêng, tạo môi trường thân thiện - sạch - đẹp như tuyến đường hoa Thiên Điểu kết hợp với hàng cây bóng mát được trồng trên Quốc lộ 55 - cửa ngõ vào huyện Xuyên Mộc; vận động nhà hảo tâm tài trợ làm đường hoa Anh Đào trên tuyến đường Bưng Riềng - Hồ Cốc. Ngoài ra, huyện cũng trồng các tuyến đường hoa, thảm cỏ tại các đường làng, ngõ xóm hoặc những khu đất công nhỏ, đến nay có khoảng 100 tuyến đường hoa.

Máy tập thể dục được đặt ở hầu hết các công viên và khu công cộng để người dân sử dụng

Hiệu quả từ công tác chỉnh trang đô thị đã giúp thay đổi diện mạo cho huyện Xuyên Mộc, quy mô và chất lượng sống người dân địa phương ngày càng được nâng cao; tạo niềm tin, động lực và sự phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân phấn đấu góp công sức để xây dựng Xuyên Mộc trở thành nơi đáng sống.

Hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp Theo bà Lê Thị Trang Đài, trong quá trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội của huyện Xuyên Mộc có sự đóng góp rất lớn và sự đồng hành của các doanh nghiệp trên địa bàn. Toàn huyện hiện có 48 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó rất nhiều dự án lớn mang tầm quốc tế đã và đang triển khai đạt hiệu quả. Huyện rất quan tâm, kịp thời hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc với những công việc thuộc thẩm quyền như phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hay hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng; với những vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh thì huyện tiếp nhận và đề xuất tỉnh giải quyết, đồng thời có câu trả lời sớm cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.