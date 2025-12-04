Y tế chất lượng đến Cần Giờ

Trong nhiều năm qua, để tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, người dân Cần Giờ, TP HCM phải di chuyển quãng đường dài vào trung tâm thành phố. Những khi cần cấp cứu, hành trình này càng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sự xuất hiện của Bệnh viện (BV) Từ Dũ cơ sở 2 tại đây đã giải quyết được nỗi khổ này.

Thỏa mong ước

Sáng đầu tháng 12-2025, giữa hành lang BV Từ Dũ cơ sở 2 còn phảng phất mùi sơn mới, ông Trần Văn Hóa (68 tuổi, ngụ xã Bình Khánh) lặng lẽ ngồi chờ đến lượt khám. Đôi mắt mờ như phủ sương khiến việc đi lại với ông ngày càng khó khăn. Hôm nay là lần thứ 3 ông đến đây. Trước đó, ông định đến BV Nguyễn Tri Phương vì theo dõi huyết áp định kỳ tại đây. Khi nghe gần nhà có bác sĩ từ trung tâm về nên ông tự bắt xe buýt đến. "Nhãn áp giảm nhiều rồi, bác sĩ cho thuốc nhỏ mắt thôi, không phải mổ hay uống thêm thuốc" - giọng ông nhẹ nhõm.

Ngoài bệnh về mắt, ông Hóa còn từng bị đột quỵ nhẹ và đái tháo đường nên việc khám định kỳ rất quan trọng. Trước đây, mỗi lần khám bệnh định kỳ, ông đi xe buýt đến phà Bình Khánh, sau đó bắt xe buýt đến chợ Bến Thành rồi đi xe ôm hoặc đón thêm một chuyến xe buýt để đến BV. Hành trình qua phà, đổi nhiều chuyến xe khiến ông rất mệt mỏi và mất thời gian. "Giờ chỉ cần một lượt xe là tới. Người trên 60 tuổi như tôi còn được miễn vé xe buýt nữa, tiện lắm" - ông Hóa cười hiền.

Ông Trần Văn Hóa được bác sĩ thăm khám mắt tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 Cần Giờ

Ẵm con bước ra từ phòng khám nhi của BV, chị Nguyễn Thị Khánh Thy (25 tuổi, ngụ xã Long Hậu) cho hay con trai 21 tháng tuổi bị ho, sổ mũi và sốt 3 ngày liên tục. Trước đây, mỗi lần con bệnh, chị phải mất gần 1 giờ đưa đến BV Nhi Đồng 2. Đường xa, con mệt mà BV tuyến trên lúc nào cũng đông khiến chị luôn căng thẳng mỗi khi con sốt. "Lúc trước, con bị nhẹ thì đến phòng khám tư gần nhà. Nếu không đỡ, phải đưa vào BV trung tâm thành phố. Nay có bác sĩ nhi về khám tại đây, tôi thấy tiện hơn nhiều" - chị Thy chia sẻ.

BS.CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết chỉ gần 1 năm, ngay khi có quyết định triển khai các đơn vị liên quan, đã tiến hành nhiều cuộc họp để đẩy mạnh tiến độ và hoàn thiện mô hình vận hành.

"Thiên thời - địa lợi - nhân hòa"

Theo bác sĩ Trần Ngọc Hải, BV Từ Dũ cơ sở 2 hội tụ 3 yếu tố "Thiên thời - địa lợi - nhân hòa". "Thiên thời" là sự phù hợp của chính sách từ Trung ương đến TP HCM; "địa lợi" là môi trường đặc thù của Cần Giờ, thuận lợi cho chăm sóc sức khỏe; "nhân hòa" là sự đồng thuận của lãnh đạo thành phố, vai trò điều phối của Sở Y tế và sự tham gia của nhiều BV cho chương trình.

BS.CK2 Lê Anh Tuấn, Giám đốc BV Mắt TP HCM, cho biết nhân sự đơn vị này bố trí tại BV Từ Dũ cơ sở 2 là một bác sĩ và một điều dưỡng thường trực, thay đổi định kỳ mỗi 3 tháng, cùng đội kỹ thuật đo thị lực mỗi thứ năm hằng tuần. Bác sĩ trực tại đây thực hiện được các thủ thuật mắt cơ bản và trung phẫu để bảo đảm chất lượng chăm sóc, hoạt động khám chữa bệnh liên tục. Qua 3 tuần triển khai, ghi nhận bệnh nhân đến khám ở đây thường mắc các bệnh lý phổ biến như viêm mắt, bệnh giác mạc, đái tháo đường và đục thủy tinh thể. Đáng chú ý, một số bệnh về mắt tiến triển âm thầm như tăng nhãn áp, thoái hóa võng mạc thường được phát hiện muộn. Do đó, khuyến khích người dân tầm soát sớm để điều trị kịp thời, giảm nguy cơ mất thị lực.

Theo bác sĩ Tuấn, thời gian tới, BV sẽ đề xuất với Sở Y tế khám tầm soát bệnh về mắt cho người lớn tuổi và nhóm trẻ học đường trên địa bàn Cần Giờ. Hoạt động này giúp quản lý mô hình bệnh tật về mắt ở 2 nhóm đối tượng trên. Trên cơ sở đó, sẽ có kế hoạch triển khai bác sĩ chuyên khoa đến khám 1 tháng/lần. Ngoài ra, với bệnh nhân lớn tuổi bị đục thủy tinh thể, BV sẽ triển khai phẫu thuật miễn phí.

Là đơn vị triển khai nhiều chuyên khoa nội, ngoại, cấp cứu, phẫu thuật, gây mê hồi sức, thần kinh trong BV Từ Dũ cơ sở 2, BS.CK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc BV Lê Văn Thịnh, cho hay BV đã bố trí tại đây đội ngũ nhân lực gồm 19 bác sĩ, 11 điều dưỡng, kỹ thuật viên, chẩn đoán hình ảnh, X-quang và CT scan. Lực lượng này bảo đảm khám ngoại trú và trực nội trú đầy đủ, kể cả lúc lượng bệnh nhân tăng. "Chúng tôi tiếp nhận trung bình 100 - 120 bệnh nhân/ngày, trong đó khoảng 20 - 25 ca cấp cứu. Công suất sử dụng giường tăng rõ rệt với 80 giường nội - ngoại khoa, trung bình 5 - 10 ca nhập viện mỗi ngày. Người dân đánh giá cao sự thuận tiện và chất lượng dịch vụ, như thời gian khám nhanh, chi phí hợp lý, hầu hết khám bằng BHYT" - bác sĩ Khanh nói.

Là một trong những bác sĩ được điều động đến thăm khám, chăm sóc cho bệnh nhân tại BV Từ Dũ cơ sở 2, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy, BV Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp, cho rằng đa số bà con làm nghề biển, vất vả mưu sinh nên ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ điều trị. Người dân nơi đây mắc nhiều bệnh lý xương khớp như thoát vị đĩa đệm, cột sống, thoái hóa khớp… Họ cần điều trị bằng điện trị liệu, vận động trị liệu... Những ngày qua, chỉ riêng chuyên khoa của bác sĩ Thủy đã tiếp nhận khoảng 30 - 40 bệnh nhân/ngày. "Nhìn nụ cười của bệnh nhân, thấy họ nhẹ nhõm vì đỡ đau nhức…, mình cũng hạnh phúc. Người dân phấn khởi bao nhiêu thì mình cũng an lòng bấy nhiêu" - bác sĩ Thủy trải lòng.

Mô hình chưa từng có

Theo bác sĩ Hải, BV Từ Dũ cơ sở 2 mang nhiệm vụ kép - vừa chăm sóc sức khỏe cho người dân Cần Giờ vừa phục vụ lực lượng lao động tham gia các dự án phát triển khu vực khi hạ tầng giao thông, cảng biển, kết nối vùng được hoàn thiện. BV có trang thiết bị hiện đại đã được bổ sung, gồm hệ thống siêu âm nhũ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tự động, khả năng kết nối trực tuyến với trung tâm chẩn đoán cơ sở 1.

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết mô hình này được xác định là một trong 50 nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm 2025 và là mô hình BV đa khoa liên kết tuyến cuối đầu tiên ở khu vực vùng xa. Với vai trò cầu nối giữa hệ thống y tế thành phố và tuyến cơ sở, BV Từ Dũ cơ sở 2 giúp người dân Cần Giờ tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm việc phải chuyển tuyến và tăng khả năng cấp cứu, điều trị kịp thời tại chỗ.

Hạ tầng BV được đầu tư đồng bộ, năng lực chuyên môn được bảo trợ bởi tuyến cuối. Các khoa trọng điểm được ưu tiên phát triển gồm hồi sức cấp cứu, nội, ngoại, sản, nhi, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và gây mê, hồi sức cùng các chuyên khoa hỗ trợ khác. BV đã được phê duyệt 3.824 danh mục kỹ thuật, trong đó ưu tiên triển khai sớm các kỹ thuật về cấp cứu sản, sơ sinh, đột quỵ và đa chấn thương.

Chiến lược nhân lực được thực hiện theo 3 giai đoạn: Từ năm 2025-2026 huy động bác sĩ từ BV tuyến cuối luân phiên, biệt phái; năm 2026-2028 chuyển giao kỹ thuật và đào tạo tại chỗ; từ sau năm 2028, hướng đến tự chủ nhân lực, xây dựng đội ngũ lâu dài, ưu tiên nhân sự địa phương. "Đây là biểu tượng của cam kết đưa dịch vụ y tế chất lượng đến vùng xa, góp phần xây dựng TP HCM phát triển toàn diện và công bằng, bảo đảm người dân Cần Giờ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn" - lãnh đạo ngành y tế thành phố nhấn mạnh.

"Sự hiện diện của bác sĩ tuyến cuối tại Cần Giờ không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tạo cảm giác yên tâm khi khám chữa bệnh.

Chính sách ưu việt Về chính sách cho cán bộ, nhân viên về BV Từ Dũ cơ sở 2 công tác, theo bác sĩ Trần Văn Khanh, bác sĩ được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng, điều dưỡng là 4 triệu đồng/tháng, thời gian công tác 3 - 12 tháng, phương tiện đi lại mất khoảng 2 giờ mỗi ngày từ TP HCM. Về chính sách BHYT miễn phí cho người dân ở xã đảo và đặc khu, đây là chính sách ưu việt, giảm gánh nặng chi phí, giúp người dân an tâm. Người dân ở vùng sâu, vùng xa và hải đảo được ưu tiên, khám sức khỏe định kỳ hằng năm, giúp phát hiện sớm bệnh lý, điều trị hiệu quả và nâng cao tuổi thọ. Từ nay trở đi, cả phụ huynh và bệnh nhi ở Cần Giờ đỡ vất vả mỗi lần khám chữa bệnh



