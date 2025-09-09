Ý thắng trận cầu 9 bàn trước Israel: Niềm vui ngắn, nỗi lo dài

Cách đây ít ngày, tuyển Ý đánh bại Estonia 5-0 với cả năm bàn thắng đều được ghi trong hiệp hai. Màn chạm trán "chủ nhà" Israel trên sân trung lập Debrescen ở Hungary lại là ví dụ điển hình nữa cho lối chơi cống hiến nữa của các học trò HLV Gattuso nhưng chất "điên" thực sự quá đáng sợ.



Bóng lăn được 16 phút, chủ nhà Israel bất ngờ được "tặng quà" bởi bàn đá phản của Manuel Locatelli. Vừa đá vừa lo lắng, tuyển Ý cũng phải đợi đến phút 40 mới có bàn gỡ hòa 1-1 của Moise Kean. Pha lập công này thắp lại hy vọng cho người Ý đồng thời khởi đầu cho cơn mưa bàn thắng ở nửa sau trận đấu.

Moise Kean liên tục lập công cho tuyển Ý

Phút 52, chủ nhà Israel lần thứ nhì trong trận vươn lên dẫn bàn nhờ công của Dor Peretz. Dù vậy, tuyển Ý nhanh chóng lật ngược tình thế sau khi Moise Kean cân bằng tỉ số 2-2 chỉ sau đó hai phút rồi Matteo Politano ghi bàn ở phút 58 để đưa đội bóng Thiên thanh vượt lên dẫn trước lần đầu tiên trong trận.

Mateo Politano đưa đội bóng Thiên thanh vượt lên dẫn 3-2

Phút 81, tưởng chừng mọi hy vọng giành điểm của Israel đã chấm hết khi Giacomo Raspadori nới rộng cách biệt lên thành 4-2. Tuy nhiên, đội chủ nhà liên tiếp có hai bàn thắng để gỡ hòa 4-4, trong đó, có bàn đá phản của Alessandro Bastoni cùng pha lập công quan trọng của Dor Peretz phút 89.

Trận cầu quá gian nan của tuyển Ý

Kịch tính chưa dừng lại ở đó, bởi đến phút 90+1, Sandro Tonali sắm vai người hùng của tuyển Ý với pha lập công quý như vàng, khép lại màn rượt đuổi tỉ số điên rồ cùng chiến thắng 5-4 chung cuộc không tưởng cho thầy trò HLV Gennaro Gattuso.

Một đội bóng lớn thường gắn liền hiệu quả với sự chắc chắn. Tuyển Ý của Gennaro Gattuso lại chơi thứ bóng đá "rung tim" suốt 90 phút, ghi 5 bàn nhưng cũng để thủng lưới tới 4 bàn, trong đó có… 2 pha phản lưới nhà.

Ý còn kém đội đầu bảng Na Uy 3 điểm nhưng đá ít hơn một trận

Israel không phải đối thủ "hạng nặng" ở châu Âu, nhưng họ vẫn dễ dàng chọc thủng lưới Ý bốn lần. Nếu đối diện là một đội tuyển tầm cỡ như Pháp, Đức hay Tây Ban Nha, liệu Ý có còn cơ hội ngược dòng ngoạn mục?

HLV Gennaro Gattuso sau trận thẳng thắn chia sẻ: "Tôi hài lòng vì tinh thần chiến đấu. Các cầu thủ không bỏ cuộc và đã được thưởng bằng chiến thắng quý giá. Nhưng để thủng lưới 4 bàn, trong đó có 2 pha phản lưới, là điều không thể chấp nhận. Nếu muốn đi xa ở World Cup, chúng tôi phải khắc phục ngay sự mong manh nơi hàng thủ".

HLV Gennaro Gattuso còn quá nhiều việc cần làm với tuyển Ý

Ba điểm trước Israel giúp Ý cân bằng điểm số với chính đối thủ này và chỉ kém đội đầu bảng Na Uy 3 điểm. Trên lý thuyết, "Azzurri" vẫn còn nguyên cơ hội tranh suất đi World Cup. Nhưng về thực chất, đang phải vật lộn với chính mình: một hàng công giàu sức bật nhưng thiếu ổn định, và một hàng thủ liên tục mắc sai lầm cá nhân. Nếu Gattuso không nhanh chóng tìm ra công thức cân bằng, Ý sẽ mãi chỉ là một tập thể đá kiểu "cảm xúc", có thể tạo nên những trận cầu điên rồ nhưng lại khó đi đường dài.