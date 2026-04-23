Yamal lập công, Barcelona tiến sát ngôi vương La Liga

Barcelona tiếp tục thể hiện bản lĩnh của ứng viên số một cho chức vô địch La Liga khi vượt qua Celta Vigo với tỉ số 1-0 trên sân nhà, qua đó tái lập khoảng cách 9 điểm với nhóm bám đuổi và nâng tổng số chiến thắng tại sân Nou Camp mùa này lên con số 17.



Chiến tích này càng thêm ý nghĩa khi Real Madrid có chiến thắng 2-1 thiếu thuyết phục trước đối thủ sắp rớt hạng Alaves còn Atletico Madrid lại sẩy chân "có hệ thống" với thất bại 2-3 trên sân Elche…

Lamine Yamal kiếm phạt đền và tự mình thực hiện thành công

Trận đấu tại Nou Camp khởi đầu với nhịp độ cực cao khi cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn chỉ trong 40 giây đầu tiên. Tuy nhiên, thế trận nhanh và giàu năng lượng lại thiếu đi sự chính xác, khiến các pha bóng liên tục bị cắt vụn.

Celta Vigo thậm chí là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm hơn trong những phút đầu trận khi cựu cầu thủ Barcelona là Ferran Jutgla sút vọt xà trong tình huống đối mặt thủ môn Joan Garcia. Trong khi đó, đội chủ nhà sớm gặp tổn thất khi Joao Cancelo phải rời sân ngay từ phút 20 vì chấn thương.

Chấn thương của Yamal khiến đồng đội lo lắng

Sự chủ động của Celta Vigo khiến Barcelona gặp nhiều khó khăn. Sau 30 phút, đội chủ sân Camp Nou vẫn chưa có nổi cú sút trúng đích nào. Những nỗ lực của Lamine Yamal hay Ferran Torres liên tục bị hàng thủ đội khách hóa giải.

Bước ngoặt chỉ đến khi Yamal tạo ra khác biệt ở phút 40. Tài năng trẻ này đột phá vào vòng cấm và buộc hậu vệ Yoel Lago phạm lỗi, trước khi tự mình thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn thắng thứ 16 tại La Liga mùa này.

Barcelona mừng chiến thắng quan trọng

Đáng tiếc, đó cũng là dấu ấn cuối cùng của Yamal trong trận đấu khi anh phải rời sân vì chấn thương ngay sau đó.

Hiệp một khép lại muộn hơn bình thường do quãng thời gian gián đoạn bởi vài sự cố khán giả. Celta nhập cuộc trở lại đầy quyết tâm sau giờ nghỉ, với Hugo Álvarez là điểm sáng trên hàng công. Barcelona cũng dần lấy lại thế trận và tưởng đã có bàn nhân đôi cách biệt khi Ferran Torres tung cú vôlê đẹp mắt từ đường chuyền của Pedri. Tuy nhiên, VAR đã từ chối bàn thắng này.

Thủ quân Frenkie de Jong với lần ra sân thứ 293 tại Barcelona

Sức ép mà Celta Vigo tạo ra đáng tiếc vẫn không đủ để họ tìm được bàn gỡ. Thủ môn Ionuț Radu có một trận đấu ổn định, nhưng hàng công đội khách thiếu đi sự sắc bén ở những thời điểm quyết định.

Chung cuộc, Barcelona bảo toàn chiến thắng 1-0, qua đó nối dài chuỗi thắng tại La Liga lên 8 trận liên tiếp, đồng thời duy trì thành tích bất bại trong 6 lần đối đầu gần nhất với Celta Vigo.

Với phong độ ổn định, thầy trò HLV Hansi Flick đang tiến rất gần đến chức vô địch, trong khi Celta Vigo dù chơi đầy nỗ lực vẫn phải chấp nhận rời sân tay trắng và tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng.