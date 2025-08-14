HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Yêu cầu quay lại hiện trường sau khi gây tai nạn, thanh niên tấn công CSGT

Đức Anh

(NLĐO) - Gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, một người đàn ông ở Gia Lai đã tấn công CSGT khi bị yêu cầu quay lại hiện trường.

Chiều 14-8, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ một người đàn ông gây tai nạn rồi tấn công CSGT khi bị yêu cầu quay lại hiện trường.

Yêu cầu quay lại hiện trường sau khi gây tai nạn, thanh niên tấn công CSGT- Ảnh 1.

Người tấn công lực lượng CSGT bị bắt giữ. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, tổ tuần tra CSGT khu vực 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo có vụ va chạm giao thông trên Quốc lộ 1D, thuộc phường Quy Nhơn Nam. 

Khi đến nơi, lực lượng chức năng chỉ thấy xe máy BKS 77L2-403.03 của chị H.T.H.N. (25 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn Bắc) bị ngã giữa đường. Nhân chứng cho biết một người đàn ông điều khiển xe máy liên quan vụ tai nạn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trung tá Đào Văn Đông, Tổ trưởng tổ tuần tra, phân công hai chiến sĩ ở lại bảo vệ hiện trường, còn mình đi xác minh. Khoảng 5 phút sau, người dân báo phát hiện người đàn ông nghi liên quan vụ tai nạn đang đi bộ về hướng ngã ba Hoàng Văn Thụ – Quốc lộ 1D, cách hiện trường khoảng 200 m.

Khi Trung tá Đông tiếp cận, yêu cầu quay lại làm việc, người này bất ngờ dùng tay tấn công, rồi đạp ngã mô tô đặc chủng. Ngay lập tức, các chiến sĩ trong tổ tuần tra cùng 2 cán bộ gần đó khống chế, đưa người này về trụ sở Công an phường Quy Nhơn Nam.

Yêu cầu quay lại hiện trường sau khi gây tai nạn, thanh niên tấn công CSGT- Ảnh 3.

Hiện trường vụ CSGT ở Gia Lai bị ông Ngô Văn Đức tấn công

Danh tính người này được xác định là Ngô Văn Đức (32 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn Nam). Ông Đức khai sau khi va chạm đã giấu xe máy BKS 77FB-3205 trong nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn rồi bỏ đi. Chiếc xe sau đó bị thu giữ để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang được Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

Hình ảnh người đàn ông cầm ghế tấn công CSGT ở TP HCM

Hình ảnh người đàn ông cầm ghế tấn công CSGT ở TP HCM

(NLĐO) - 3 người đàn ông cự cãi, gạt tay, chỉ mặt lực lượng CSGT khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn.

Bắt người đàn ông chửi bới, hung hãn tấn công CSGT

(NLĐO) - Bị dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông ở Bình Định không những không chấp hành mà còn chửi bới rồi đánh CSGT.

Thanh niên tấn công CSGT ở Gò Vấp

(NLĐO) – Khi bị CSGT xử lý thì nam thanh niên liền cầm nón bảo hiểm tấn công CSGT

tai nạn giao thông công an tỉnh va chạm giao thông lực lượng chức năng công an phường
