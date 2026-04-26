Zalo kết hợp AI lan tỏa tinh thần Việt

Với hoạt động tạo ảnh đại diện AI, người dùng có thể "hóa thân" trong màu áo cờ đỏ sao vàng, xuất hiện giữa những danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam như đồng lúa, ruộng bậc thang, hồ Gươm, vịnh Hạ Long, cho đến những khung cảnh hiện đại hơn như cầu Ba Son, tòa nhà Bitexco hay Landmark 81.

Để tham gia, người dùng có thể truy cập thông qua banner chiến dịch trên tab Nhật ký, hoặc qua tin nhắn giới thiệu chiến dịch từ tài khoản chính thức (kênh Zalo Official Account) của Zalo. Người dùng lựa chọn tính năng tạo ảnh đại diện AI và thực hiện theo hướng dẫn trực quan trên nền tảng. Trải nghiệm được thiết kế đơn giản, thuận tiện, giúp người dùng dễ dàng tạo và cập nhật hình ảnh chỉ trong thời gian ngắn.

Song song đó, Zalo triển khai bộ giao diện cuộc gọi với chủ đề "Tự hào non sông", tái hiện hình ảnh tươi đẹp của đất nước qua từng khung hình quen thuộc. Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 24 đến 27-4), giao diện gợi nhắc về chiều sâu văn hóa với những biểu tượng như đền Hùng, hồ Gươm.

Đến dịp lễ 30-4 (từ ngày 28-4 đến 3-5), mạch cảm xúc được tiếp nối bằng những hình ảnh biểu trưng cho Việt Nam hiện đại, hùng cường đang vươn mình mạnh mẽ, từ chợ Bến Thành đến cầu Ba Son (TP HCM).