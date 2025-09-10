HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

1/4 dân số Việt Nam đã có hồ sơ sức khỏe điện tử

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Hiện đã có 1/4 dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử, sắp tới sẽ tiến đến toàn dân khi gắn với căn cước công dân.

Thông tin này được TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết tại hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á lần 24 năm 2025 tổ chức ngày 10-9 với hơn 1.200 đại biểu của hơn 30 quốc gia tham dự.

1/4 dân số Việt Nam đã có hồ sơ sức khỏe điện tử- Ảnh 1.

TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), tại hội nghị quản lý bệnh viện Châu Á lần 24 năm 2025.

TS Hà Anh Đức cho biết theo yêu cầu của Chính phủ trước 30-9, tất cả các bệnh viện trên toàn quốc phải triển khai xong bệnh án điện tử. Hiện cả nước có khoảng 1.700 bệnh viện, trong đó hơn 500 cơ sở đã triển khai bệnh án điện tử.

Theo ông Đức, bệnh án điện tử có khoảng 400.000 trường thông tin cho một hồ sơ bệnh án. Tại TP HCM, Bệnh viện Đại học Y Dược là đơn vị triển khai sớm nhưng hiện mới có 18.000 trường thông tin. "Chúng tôi đã ban hành gần 100.000 danh mục dùng chung, đủ để thấy quyết tâm hỗ trợ khi bệnh án điện tử được triển khai, đặc biệt trong liên thông và vận hành dữ liệu" - ông Đức nói.

Ông Đức cũng cho rằng đây không chỉ là việc của Bộ Y tế. Bộ Y tế không quản lý bệnh viện địa phương; các bệnh viện thuộc UBND tỉnh, thành phố. Vì vậy, bộ chỉ đưa ra định hướng, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo; còn nguồn lực tài chính, nhân sự, cơ sở hạ tầng thì địa phương phải cùng vào cuộc. Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương để đẩy nhanh tiến độ. 

Về dữ liệu, cả nước có khoảng 500.000 người, từ điều dưỡng, kỹ thuật viên đến bác sĩ, công và tư. Tất cả chứng chỉ hành nghề sẽ liên thông với VnEID, cập nhật đào tạo, chuyên môn, nơi và thời gian hành nghề. Dữ liệu sẽ tập trung về Bộ Y tế, phân quyền cho địa phương. Dữ liệu về cơ sở khám chữa bệnh, cả nước gần 60.000 cơ sở, từ phòng khám nhỏ đến bệnh viện lớn. "Chúng tôi xây dựng công cụ, từ tháng 10 sẽ tập huấn, yêu cầu các cơ sở tự cập nhật danh mục kỹ thuật, phạm vi hành nghề, nhân lực, trang thiết bị. Tất cả sẽ được định danh bằng mã  định danh toàn cầu" - ông Đức cho hay

Hiện đã có 1/4 dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử, sắp tới sẽ tiến đến toàn dân khi gắn với căn cước công dân (CCCD). Sau đó là bệnh án điện tử với danh mục dùng chung đã được ban hành gần 100.000 mục. Khi dữ liệu bệnh án sạch, đúng, đủ thì mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dự báo, phân tích.

"Ví dụ, chúng tôi đang xây dựng đề án cấp cứu diện rộng. Khi bệnh nhân được đưa lên xe cứu thương, cán bộ y tế có thể tiếp cận ngay hồ sơ bệnh án, biết rõ tình trạng, kết nối tức thì với cơ sở y tế để xử lý kịp thời. Quãng đường còn dài nhưng quyết tâm rất lớn. Chỉ cần một năm nữa thôi, tôi tin sẽ có những thay đổi rất lớn" - ông Đức nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ từ bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, kết nối dữ liệu lâm sàng, thanh toán không tiền mặt và mạng lưới Telehealth mở rộng đến tận vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, đề án bệnh viện vệ tinh được triển khai đã góp phần giảm tải tuyến cuối, nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

1/4 dân số Việt Nam đã có hồ sơ sức khỏe điện tử- Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, hệ thống y tế Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều thách thức: Tình trạng quá tải tại các bệnh viện trung ương trong khi năng lực y tế cơ sở chưa được phát huy đầy đủ; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu hụt, nhất là ở những vùng khó khăn; cơ chế tài chính và chính sách BHYT chưa thật sự đồng bộ; quá trình chuyển đổi số tuy đạt nhiều kết quả bước đầu nhưng chưa đồng đều, còn thiếu tính liên thông giữa các cấp.

Chính vì vậy, hội nghị lần này để y tế Việt Nam tiếp cận xu hướng phát triển toàn cầu, mở rộng hợp tác khu vực và quốc tế, đồng thời cùng nhau bàn về bệnh án điện tử, dữ liệu y tế; quản trị chi phí – hiệu quả; trải nghiệm của người bệnh và nhân viên y tế; hợp tác công – tư và đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số trong y tế. Tất cả những nội dung đều quy tụ vào một mục tiêu chung lấy kết quả sức khỏe của người dân làm thước đo.





khám chữa bệnh chuyển đổi số chuyển đổi số y tế cơ sở khám chữa bệnh chứng chỉ hành nghề hồ sơ sức khoẻ điện tử Dân số Việt Nam
    Thông báo