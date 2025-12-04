1 tỉ robot sẽ chung sống với con người vào năm 2025

Tại Tọa đàm "Robot và Tự động hóa thông minh", ngày 4-12 trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2025, GS Tan Yap Peng, Hiệu trưởng Trường ĐH VinUni, dự báo đến năm 2050 sẽ có 1 tỉ robot sống chung với con người. Robot hiện được lập trình để giải quyết một nhiệm vụ cụ thể nhưng trong tương lai kỳ vọng sẽ làm được nhiều việc, với mức độ hoàn chỉnh hơn.

GS Tan Yap Peng, Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni

Theo GS Tan Yap Peng, ngành robot đang đứng trước ngưỡng trở thành ngành lớn tiếp theo sau AI. Amazon hiện đã sử dụng 1 triệu robot khác nhau để làm những việc như nhấc kiện hàng, vận chuyển, dỡ hàng hóa… Nhiều robot đã có hình dạng rất giống hình người và có thể thực hiện những nhiệm vụ khó khăn hơn như gấp quần áo, lau bàn, giặt quần áo. Ông cho rằng, có thể huấn luyện robot thông minh hơn và có được các kỹ năng khéo léo như con người. Tuy nhiên, nên cạnh những công dụng hữu ích của robot, GS cũng cảnh báo, tương lai sẽ làm biến đổi nhiều ngành nghề.

TS Nguyễn Trung Quân, ĐH Nam California (Mỹ), Giám đốc khoa học VinMotion (Việt Nam), cho biết đến cuối thập kỷ này, thế giới sẽ thiếu ít nhất 50 triệu lao động. Có lẽ con người sẽ phải trả cho robot 50.000 USD, tương đương hơn 1,3 tỉ đồng mỗi năm để robot đến làm việc.

TS Nguyễn Trung Quân, ĐH Nam California, Mỹ

Thách thức thiếu hụt lao động trên toàn cầu và AI/robot là giải pháp thiết yếu. TS Quân cho rằng Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế trên cả ba phương diện quan trọng của robot hình người: phần cứng tốt, phần mềm mạnh và khả năng vận hành an toàn, đáng tin cậy.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Trung Quân cũng khuyến cáo, khi robot hình người bắt đầu bước vào môi trường sống hằng ngày của con người, sự chung sống giữa hai "giống loài" này buộc các nhà khoa học phải đối diện với ba bình diện an toàn chính gồm an toàn vật lý, an ninh dữ liệu - quyền riêng tư và sự chấp nhận của xã hội.

Vấn đề an toàn vật lý có thể giải quyết được bằng vật liệu mềm để giảm thiểu tổn thương khi robot va chạm với người. Nhưng vấn đề an ninh dữ liệu và quyền riêng tư thách thức hơn. Bởi khi robot đi lại, hoạt động và tương tác trong môi trường sống của con người, sự riêng tư của con người đã bị xâm phạm. Chúng sẽ thu thập lượng dữ liệu khổng lồ về hành vi, thói quen, thậm chí là thông tin cá nhân.

Robot của VinMotion trình diễn trong khuôn khổ triển lãm A80

Thách thức cuối cùng là sự chấp nhận của xã hội. "Làm thế nào để người dân tin tưởng và chấp nhận những robot như thế?".



GS Ho - Young Kim, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), nhận định robot có thể tạo ra những mối lo như ảnh hưởng đến việc làm. Riêng robot hình người cũng là chủ đề gây nhiều tranh luận, đòi hỏi chúng ta phải tìm ra các giải pháp phù hợp và tiếp tục trao đổi sâu hơn.

Đối với robot vật lý vận hành trong đời sống thực - như chăm sóc bệnh nhân, người cao tuổi hay hỗ trợ việc nhà, ông cho rằng việc thiết kế và sử dụng cần được tính toán cẩn trọng để giảm thiểu rủi ro khi tương tác trực tiếp với con người.

GS Đỗ Ngọc Minh, Đại học Illinois Urbana-Champaign, Mỹ

GS Đỗ Ngọc Minh, Đại học Illinois Urbana-Champaign (Mỹ) chia sẻ quan điểm rằng tự động hóa sẽ khiến nhiều công việc biến mất, nên sự chấp nhận robot không chỉ đến từ tiện ích mà còn từ cảm giác công bằng và minh bạch khi robot tham gia thị trường lao động. Điều này đòi hỏi chiến lược truyền thông, giáo dục và chính sách đi kèm, thay vì chỉ chạy theo công nghệ.

Khi được hỏi Việt Nam có thể nắm bắt cơ hội từ robot hình người hay không, các chuyên gia đều đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam trong khu vực châu Á, thị trường có nhu cầu robot cao nhất thế giới. Theo GS Tan Yap Peng, Việt Nam sở hữu lực lượng kỹ sư trẻ và nhu cầu ứng dụng robot lớn, đặc biệt trong công nghiệp và dịch vụ xã hội.



