1 tỉ robot sẽ chung sống với con người vào năm 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

1 tỉ robot sẽ chung sống với con người vào năm 2025

Yến Anh

(NLDO)- Robot sẽ ngày càng thông minh, khéo léo, làm được nhiều việc tỉ mỉ hỗ trợ cuộc sống con người. Đến năm 2050 sẽ có 1 tỉ robot chung sống với con người.

Tại Tọa đàm "Robot và Tự động hóa thông minh", ngày 4-12 trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2025, GS Tan Yap Peng, Hiệu trưởng Trường ĐH VinUni, dự báo đến năm 2050 sẽ có 1 tỉ robot sống chung với con người. Robot hiện được lập trình để giải quyết một nhiệm vụ cụ thể nhưng trong tương lai kỳ vọng sẽ làm được nhiều việc, với mức độ hoàn chỉnh hơn.

1 tỉ robot sẽ chung sống với con người vào năm 2025 - Ảnh 1.

GS Tan Yap Peng, Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni

Theo GS Tan Yap Peng, ngành robot đang đứng trước ngưỡng trở thành ngành lớn tiếp theo sau AI. Amazon hiện đã sử dụng 1 triệu robot khác nhau để làm những việc như nhấc kiện hàng, vận chuyển, dỡ hàng hóa… Nhiều robot đã có hình dạng rất giống hình người và có thể thực hiện những nhiệm vụ khó khăn hơn như gấp quần áo, lau bàn, giặt quần áo. Ông cho rằng, có thể huấn luyện robot thông minh hơn và có được các kỹ năng khéo léo như con người. Tuy nhiên, nên cạnh những công dụng hữu ích của robot, GS cũng cảnh báo, tương lai sẽ làm biến đổi nhiều ngành nghề.

TS Nguyễn Trung Quân, ĐH Nam California (Mỹ), Giám đốc khoa học VinMotion (Việt Nam), cho biết đến cuối thập kỷ này, thế giới sẽ thiếu ít nhất 50 triệu lao động. Có lẽ con người sẽ phải trả cho robot 50.000 USD, tương đương hơn 1,3 tỉ đồng mỗi năm để robot đến làm việc.

1 tỉ robot sẽ chung sống với con người vào năm 2025 - Ảnh 2.

TS Nguyễn Trung Quân, ĐH Nam California, Mỹ

Thách thức thiếu hụt lao động trên toàn cầu và AI/robot là giải pháp thiết yếu. TS Quân cho rằng Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế trên cả ba phương diện quan trọng của robot hình người: phần cứng tốt, phần mềm mạnh và khả năng vận hành an toàn, đáng tin cậy.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Trung Quân cũng khuyến cáo, khi robot hình người bắt đầu bước vào môi trường sống hằng ngày của con người, sự chung sống giữa hai "giống loài" này buộc các nhà khoa học phải đối diện với ba bình diện an toàn chính gồm an toàn vật lý, an ninh dữ liệu - quyền riêng tư và sự chấp nhận của xã hội.

Vấn đề an toàn vật lý có thể giải quyết được bằng vật liệu mềm để giảm thiểu tổn thương khi robot va chạm với người. Nhưng vấn đề an ninh dữ liệu và quyền riêng tư thách thức hơn. Bởi khi robot đi lại, hoạt động và tương tác trong môi trường sống của con người, sự riêng tư của con người đã bị xâm phạm. Chúng sẽ thu thập lượng dữ liệu khổng lồ về hành vi, thói quen, thậm chí là thông tin cá nhân.

1 tỉ robot sẽ chung sống với con người vào năm 2025 - Ảnh 3.

Robot của VinMotion trình diễn trong khuôn khổ triển lãm A80

Thách thức cuối cùng là sự chấp nhận của xã hội. "Làm thế nào để người dân tin tưởng và chấp nhận những robot như thế?".

GS Ho - Young Kim, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), nhận định robot có thể tạo ra những mối lo như ảnh hưởng đến việc làm. Riêng robot hình người cũng là chủ đề gây nhiều tranh luận, đòi hỏi chúng ta phải tìm ra các giải pháp phù hợp và tiếp tục trao đổi sâu hơn.

Đối với robot vật lý vận hành trong đời sống thực - như chăm sóc bệnh nhân, người cao tuổi hay hỗ trợ việc nhà, ông cho rằng việc thiết kế và sử dụng cần được tính toán cẩn trọng để giảm thiểu rủi ro khi tương tác trực tiếp với con người.

1 tỉ robot sẽ chung sống với con người vào năm 2025 - Ảnh 4.

GS Đỗ Ngọc Minh, Đại học Illinois Urbana-Champaign, Mỹ

GS Đỗ Ngọc Minh, Đại học Illinois Urbana-Champaign (Mỹ) chia sẻ quan điểm rằng tự động hóa sẽ khiến nhiều công việc biến mất, nên sự chấp nhận robot không chỉ đến từ tiện ích mà còn từ cảm giác công bằng và minh bạch khi robot tham gia thị trường lao động. Điều này đòi hỏi chiến lược truyền thông, giáo dục và chính sách đi kèm, thay vì chỉ chạy theo công nghệ.

Khi được hỏi Việt Nam có thể nắm bắt cơ hội từ robot hình người hay không, các chuyên gia đều đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam trong khu vực châu Á, thị trường có nhu cầu robot cao nhất thế giới. Theo GS Tan Yap Peng, Việt Nam sở hữu lực lượng kỹ sư trẻ và nhu cầu ứng dụng robot lớn, đặc biệt trong công nghiệp và dịch vụ xã hội.


Tin liên quan

Cuộc đối thoại giữa nghệ thuật và trí tuệ nhân tạo

Cuộc đối thoại giữa nghệ thuật và trí tuệ nhân tạo

(NLĐO)- Triển lãm "Tỏa V - Điểm chạm khoa học" tôn vinh những thành tựu khoa học và ứng dụng sáng tạo vì sự phát triển bền vững và tương lai của nhân loại.

Robot VinFuture Tan Yap Peng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo