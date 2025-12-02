Những câu chuyện truyền cảm hứng từ VinFuture 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Những câu chuyện truyền cảm hứng từ VinFuture 2025

Yến Anh

(NLDO)- Khi khoa học kết hợp tri thức với lòng nhân ái, mỗi phát minh đều hướng tới mục tiêu cải thiện đời sống, mở ra một tương lai bền vững hơn cho con người.

Diễn thuyết truyền cảm hứng: "Công nghệ đột phá tương lai" đã mở màn cho Tuần lễ Khoa học-Công nghệ VinFuture 2025 khai mạc ngày 2-12 tại Hà Nội.

Bốn câu chuyện, bốn hướng đi, cùng hội tụ trong một thông điệp, đó là khi được dẫn dắt bởi lòng nhân ái, mỗi phát minh đều trở thành nhịp cầu nối giữa tri thức, sự sống và tương lai của nhân loại.

Những câu chuyện truyền cảm hứng từ VinFuture 2025 - Ảnh 1.

PGS Đỗ Thanh Nhỏ, Đại học New South Wales, Úc, chia sẻ về "trái tim nhân tạo mềm có nhịp đập"

Các bệnh lý tim mạch như bệnh hở van tim, suy tim và đột quỵ, luôn là những mối đe dọa tới sức khỏe, cướp đi hơn 20 triệu sinh mạng mỗi năm và chiếm gần 32% tổng số ca tử vong trên toàn cầu.

PGS Đỗ Thanh Nhỏ, Đại học New South Wales, Úc, người được cộng đồng khoa học quốc tế đánh giá là một trong những gương mặt tiêu biểu về robot y tế và vật liệu mềm, nhấn mạnh bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới với hơn 20 triệu ca mỗi năm, nhưng bác sĩ vẫn phải đánh giá và lên phác đồ điều trị dựa trên hình ảnh tĩnh và mô phỏng hạn chế. Trong khi đó, mỗi trái tim con người có cấu trúc và nhịp động hoàn toàn khác nhau.

Những câu chuyện truyền cảm hứng từ VinFuture 2025 - Ảnh 2.

PGS Đỗ Thanh Nhỏ, Đại học New South Wales

Các can thiệp phẫu thuật phức tạp bằng các thiết bị tim mạch hiện đang đóng vai trò trung tâm trong việc điều trị những bệnh lý này, nhưng việc lựa chọn bệnh nhân vẫn thường dựa trên hình ảnh tĩnh, tiền sử y khoa hoặc mô phỏng dẫn đến việc đánh giá sai lệch, lập kế hoạch điều trị chưa tối ưu và nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật, tăng nguy cơ biến chứng hậu phẫu thuật.

Chia sẻ về "trái tim nhân tạo mềm có nhịp đập" được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân, có thể tái hiện chính xác chuyển động, áp suất và dòng máu của một trái tim thật, PGS Đỗ Thanh Nhỏ tin tưởng trái tim này sẽ giúp bác sĩ tìm ra chính xác những bệnh nhân phù hợp, tiến hành những cuộc thử nghiệm thiết bị tim mạch mới, diễn tập các ca phẫu thuật phức tạp và xác định được rủi ro trước khi vào phòng mổ, từ đó nâng cao đáng kể độ an toàn và tỉ lệ thành công trong việc điều trị bệnh.

"Trái tim mềm là một giải pháp cho những người đang chờ tim để ghép. Sản phẩm này mang lại hy vọng mới cho bệnh nhân tim. Đã có hơn 42.000 bệnh nhân được cấy HeartMate 3 LVAD, nhưng ở Việt Nam thì mới có một ca được sử dụng"- PGS Nhỏ cho hay.

Theo ông, sản phẩm này không quá đắt đỏ vì mô hình 3D bằng vật liệu phổ biến, công nghệ sử dụng MRI, SCAN để mô tả trái tim người sau đó tạo mô hình tim 3D. Trong tương lai, cần phối hợp liên ngành với robotic, hình ảnh, y học… để chung tay thử nghiệm trái tim mềm nhân tạo, hướng tới chi phí hợp lý với công nghệ này.

Những câu chuyện truyền cảm hứng từ VinFuture 2025 - Ảnh 3.

Giáo sư Raymond Tong, Đại học Trung văn Hồng Kông (Trung Quốc)

Trong phần chia sẻ "Tái tạo hy vọng: Khai mở tiềm năng con người bằng robot mềm", GS Raymond Kai-yu Tong, Đại học Trung văn Hong Kong (Trung Quốc) chia sẻ câu chuyện cảm động về hành trình công nghệ đồng hành cùng người bệnh đột quỵ. Ông giới thiệu "Bàn tay Hy vọng" (Hand of Hope) - bộ khung xương robot có khả năng đọc ý định vận động và hỗ trợ bệnh nhân cử động trở lại, qua đó tái đào tạo não bộ. Công nghệ này đã trở thành chuẩn mực mới trong phục hồi chức năng nhờ tính hiệu quả và nhân văn.

Song song, GS Tong trình bày về XoMuscle - cơ nhân tạo mô phỏng cơ chế vận động tự nhiên, mềm mại và mạnh mẽ, có thể mặc được. Công nghệ mở ra tương lai nơi người bệnh được phục hồi trong thoải mái và giữ được phẩm giá, thay vì phụ thuộc vào các thiết bị cứng cồng kềnh.

Những câu chuyện truyền cảm hứng từ VinFuture 2025 - Ảnh 4.

Giáo sư Ho-Young Kim, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), với bài diễn thuyết "Trí tuệ vật lý tự phát" mang tới một mô hình hoàn toàn mới trong lĩnh vực robot học.

Tại buổi diễn thuyết truyền cảm hứng, Giáo sư Ho-Young Kim, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), với bài diễn thuyết "Trí tuệ vật lý tự phát" mang tới một mô hình hoàn toàn mới trong lĩnh vực robot học, trong đó vật chất là tác nhân đảm nhiệm vai trò tính toán chứ không phải các vi mạch silicon, khiến trí tuệ được thể hiện ngay trong hình thái và vật liệu của những con robot.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đỗ Dũng, đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành Enfarm, trình bày nền tảng Enfarm với hướng tiếp cận nông nghiệp dựa trên dữ liệu. Enfarm App theo dõi đất trồng, tối ưu lượng phân bón và tăng năng suất nhờ gợi ý của trí tuệ nhân tạo.

Những câu chuyện truyền cảm hứng từ VinFuture 2025 - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Đỗ Dũng chia sẻ về nền tảng nông nghiệp số Enfarm

Enfarm FM giúp doanh nghiệp quản lý vùng nguyên liệu và báo cáo chỉ số môi trường xã hội minh bạch. Các giải pháp này góp phần giảm phát thải, bảo vệ sức khỏe đất và hỗ trợ người nông dân thích ứng biến đổi khí hậu. Enfarm đã có mặt tại nhiều tỉnh và đang được mở rộng tới Philippines cùng các dự án chống sa mạc hóa tại châu Phi.

Tin liên quan

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025

Ngày 17-11-2025, Quỹ VinFuture chính thức công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra từ ngày 2 đến 6-12-2025 tại Hà Nội.

Công nghệ VinFuture PGS Đỗ Thanh Nhỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo