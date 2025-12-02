Những câu chuyện truyền cảm hứng từ VinFuture 2025

Diễn thuyết truyền cảm hứng: "Công nghệ đột phá tương lai" đã mở màn cho Tuần lễ Khoa học-Công nghệ VinFuture 2025 khai mạc ngày 2-12 tại Hà Nội.

Bốn câu chuyện, bốn hướng đi, cùng hội tụ trong một thông điệp, đó là khi được dẫn dắt bởi lòng nhân ái, mỗi phát minh đều trở thành nhịp cầu nối giữa tri thức, sự sống và tương lai của nhân loại.

PGS Đỗ Thanh Nhỏ, Đại học New South Wales, Úc, chia sẻ về "trái tim nhân tạo mềm có nhịp đập"

Các bệnh lý tim mạch như bệnh hở van tim, suy tim và đột quỵ, luôn là những mối đe dọa tới sức khỏe, cướp đi hơn 20 triệu sinh mạng mỗi năm và chiếm gần 32% tổng số ca tử vong trên toàn cầu.

PGS Đỗ Thanh Nhỏ, Đại học New South Wales, Úc, người được cộng đồng khoa học quốc tế đánh giá là một trong những gương mặt tiêu biểu về robot y tế và vật liệu mềm, nhấn mạnh bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới với hơn 20 triệu ca mỗi năm, nhưng bác sĩ vẫn phải đánh giá và lên phác đồ điều trị dựa trên hình ảnh tĩnh và mô phỏng hạn chế. Trong khi đó, mỗi trái tim con người có cấu trúc và nhịp động hoàn toàn khác nhau.

Các can thiệp phẫu thuật phức tạp bằng các thiết bị tim mạch hiện đang đóng vai trò trung tâm trong việc điều trị những bệnh lý này, nhưng việc lựa chọn bệnh nhân vẫn thường dựa trên hình ảnh tĩnh, tiền sử y khoa hoặc mô phỏng dẫn đến việc đánh giá sai lệch, lập kế hoạch điều trị chưa tối ưu và nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật, tăng nguy cơ biến chứng hậu phẫu thuật.

Chia sẻ về "trái tim nhân tạo mềm có nhịp đập" được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân, có thể tái hiện chính xác chuyển động, áp suất và dòng máu của một trái tim thật, PGS Đỗ Thanh Nhỏ tin tưởng trái tim này sẽ giúp bác sĩ tìm ra chính xác những bệnh nhân phù hợp, tiến hành những cuộc thử nghiệm thiết bị tim mạch mới, diễn tập các ca phẫu thuật phức tạp và xác định được rủi ro trước khi vào phòng mổ, từ đó nâng cao đáng kể độ an toàn và tỉ lệ thành công trong việc điều trị bệnh.

"Trái tim mềm là một giải pháp cho những người đang chờ tim để ghép. Sản phẩm này mang lại hy vọng mới cho bệnh nhân tim. Đã có hơn 42.000 bệnh nhân được cấy HeartMate 3 LVAD, nhưng ở Việt Nam thì mới có một ca được sử dụng"- PGS Nhỏ cho hay.

Theo ông, sản phẩm này không quá đắt đỏ vì mô hình 3D bằng vật liệu phổ biến, công nghệ sử dụng MRI, SCAN để mô tả trái tim người sau đó tạo mô hình tim 3D. Trong tương lai, cần phối hợp liên ngành với robotic, hình ảnh, y học… để chung tay thử nghiệm trái tim mềm nhân tạo, hướng tới chi phí hợp lý với công nghệ này.

Trong phần chia sẻ "Tái tạo hy vọng: Khai mở tiềm năng con người bằng robot mềm", GS Raymond Kai-yu Tong, Đại học Trung văn Hong Kong (Trung Quốc) chia sẻ câu chuyện cảm động về hành trình công nghệ đồng hành cùng người bệnh đột quỵ. Ông giới thiệu "Bàn tay Hy vọng" (Hand of Hope) - bộ khung xương robot có khả năng đọc ý định vận động và hỗ trợ bệnh nhân cử động trở lại, qua đó tái đào tạo não bộ. Công nghệ này đã trở thành chuẩn mực mới trong phục hồi chức năng nhờ tính hiệu quả và nhân văn.

Song song, GS Tong trình bày về XoMuscle - cơ nhân tạo mô phỏng cơ chế vận động tự nhiên, mềm mại và mạnh mẽ, có thể mặc được. Công nghệ mở ra tương lai nơi người bệnh được phục hồi trong thoải mái và giữ được phẩm giá, thay vì phụ thuộc vào các thiết bị cứng cồng kềnh.

Giáo sư Ho-Young Kim, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), với bài diễn thuyết "Trí tuệ vật lý tự phát" mang tới một mô hình hoàn toàn mới trong lĩnh vực robot học.

Tại buổi diễn thuyết truyền cảm hứng, Giáo sư Ho-Young Kim, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), với bài diễn thuyết "Trí tuệ vật lý tự phát" mang tới một mô hình hoàn toàn mới trong lĩnh vực robot học, trong đó vật chất là tác nhân đảm nhiệm vai trò tính toán chứ không phải các vi mạch silicon, khiến trí tuệ được thể hiện ngay trong hình thái và vật liệu của những con robot.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đỗ Dũng, đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành Enfarm, trình bày nền tảng Enfarm với hướng tiếp cận nông nghiệp dựa trên dữ liệu. Enfarm App theo dõi đất trồng, tối ưu lượng phân bón và tăng năng suất nhờ gợi ý của trí tuệ nhân tạo.



Ông Nguyễn Đỗ Dũng chia sẻ về nền tảng nông nghiệp số Enfarm

Enfarm FM giúp doanh nghiệp quản lý vùng nguyên liệu và báo cáo chỉ số môi trường xã hội minh bạch. Các giải pháp này góp phần giảm phát thải, bảo vệ sức khỏe đất và hỗ trợ người nông dân thích ứng biến đổi khí hậu. Enfarm đã có mặt tại nhiều tỉnh và đang được mở rộng tới Philippines cùng các dự án chống sa mạc hóa tại châu Phi.