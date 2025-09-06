HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

1 tuần, TP HCM ghi nhận hơn 2.000 ca bệnh do muỗi đốt

Tin, ảnh: Liên Anh

(NLĐO) - Dù số liệu thống kê cho thấy số ca bệnh sốt xuất huyết có giảm nhưng trong 1 tuần, trên địa bàn TP HCM vẫn ghi nhận 2.025 ca bệnh sốt xuất huyết.

Ngày 6-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP HCM trong tuần 35 (từ ngày 25-8 đến 31-8).

TP HCM ghi nhận hơn 2 . 000 Ca bệnh sốt xuất huyết trong tuần qua - Ảnh 1.

Biểu đồ thống kê tình hình sốt xuất huyết tại TP HCM

Theo HCDC, trong tuần 35, trên địa bàn TP ghi nhận 2.025 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 15% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 35 là 30.121 ca. Các phường, xã có số ca mắc cao gồm: Phường Bình Dương, Tân Hiệp, Dĩ An.

Về bệnh tay chân miệng, trong tuần, ghi nhận 405 ca mắc, giảm 33% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số bệnh ca tay chân miệng từ đầu năm 2025 đến tuần 35 là 20.299. Các phường, xã có số ca mắc cao là phường An Lạc, Dĩ An, Trung Mỹ Tây.

