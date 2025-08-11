HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Vì sao Chikungunya dễ nhầm với sốt xuất huyết?

N.Dung

(NLĐO) - Triệu chứng chính của bệnh Chikungunya là sốt cao đột ngột, đau và sưng khớp, phát ban và dễ nhầm với sốt xuất huyết.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa phát đi cảnh báo về sự bùng phát nhanh chóng của dịch bệnh Chikungunya trên toàn cầu.

Muỗi vằn truyền bệnh Chikungunya: Việt Nam có nguy cơ? - Ảnh 1.

Virus Chikungunya đang khiến nhiều quốc gia lo ngại về sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Internet

Tại nhiều quốc gia, đặc biệt là vùng Ấn Độ Dương, châu Phi, Nam Á và châu Âu, số ca mắc đang gia tăng nhanh. Trước tình hình này, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh nhưng nguy cơ dịch xâm nhập là rất lớn, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch và mật độ muỗi truyền bệnh tăng cao.

Muỗi vằn mang virus Chikungunya có ở đâu?

Theo bác sĩ Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus cùng tên gây ra, lây truyền qua muỗi Aedes - loại muỗi vằn cũng truyền bệnh sốt xuất huyết.

Muỗi hoạt động mạnh vào ban ngày, đặc biệt sáng sớm và chiều muộn. Virus không lây trực tiếp từ người sang người mà phải qua trung gian muỗi đốt.

Theo thông tin của WHO, Chikungunya lần đầu được phát hiện năm 1952 tại Tanzania, Đông Phi. Cuối tháng 7 vừa qua, WHO đã cảnh báo về các đợt bùng phát dịch lớn tại các đảo Ấn Độ Dương như La Réunion, Mayotte và mở rộng ra nhiều khu vực trên thế giới.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 4.800 ca mắc trong nửa đầu năm 2025, con số lớn nhất từ trước đến nay tại đây. Mức độ bệnh đều nhẹ, chưa có trường hợp tử vong. Singapore cũng báo cáo số ca bệnh tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

Cục Phòng bệnh cho biết Việt Nam hiện chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya trong hệ thống giám sát, nhưng nguy cơ dịch xâm nhập rất cao do muỗi Aedes đang hoạt động mạnh và lượng khách quốc tế đi lại nhiều.

"Bộ Y tế đã gửi công văn khẩn đến UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường giám sát dịch bệnh ngay tại cửa khẩu, các cơ sở y tế và trong cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy để giảm mật độ muỗi truyền bệnh. Bộ Y tế cũng chuẩn bị sẵn sàng phương án điều trị, phân cấp chuyên môn để tránh quá tải bệnh viện nếu dịch xảy ra"- ông Sơn thông tin.

Dấu hiệu nhận biết bệnh

Đại diện Bộ Y tế cũng cho biết về triệu chứng, bệnh Chikungunya thường khởi phát sau 4-8 ngày kể từ khi bị muỗi nhiễm virus đốt. Bệnh đặc trưng bởi sốt cao đột ngột kèm theo đau khớp dữ dội, có thể sưng và cứng khớp, cùng các biểu hiện mệt mỏi, đau đầu và phát ban.

Các triệu chứng này dễ nhầm lẫn với sốt xuất huyết nhưng đau khớp và viêm khớp là dấu hiệu nổi bật hơn ở Chikungunya, trong khi sốt xuất huyết thường có biểu hiện xuất huyết nhiều hơn.

Muỗi vằn truyền bệnh Chikungunya: Việt Nam có nguy cơ? - Ảnh 2.

Bệnh Chikungunya lây truyền qua trung gian là muỗi Aedes

"Người dân không tự ý chẩn đoán hay điều trị tại nhà mà cần đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ để được khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời"- ông Sơn lưu ý.

Hiện Bộ Y tế đã chỉ đạo các viện nghiên cứu, viện Pasteur, bệnh viện trực thuộc tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, giám sát và xử lý ổ dịch. Các đoàn kiểm tra thường xuyên được cử đến các "điểm nóng", khu vực biên giới, để kịp thời phát hiện nguy cơ và triển khai biện pháp phòng chống hiệu quả.

Để phòng bệnh hiệu quả, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp sau: Người về từ vùng có dịch cần theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày và đến ngay cơ sở y tế nếu xuất hiện sốt, đau khớp hoặc phát ban.

Diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy bằng cách đậy kín dụng cụ chứa nước, rửa sạch các vật dụng đọng nước, bỏ các vật liệu phế thải, chai lọ nơi muỗi có thể đẻ trứng.

Ngủ màn, mặc quần áo dài để tránh bị muỗi đốt, kể cả ban ngày; Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng dịch. Không tự ý điều trị tại nhà mà cần đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng.

