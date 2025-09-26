HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

1 xã ở TP HCM ra mắt "cầu nối giữa chính quyền và nhân dân"

THU HỒNG

(NLĐO)- Cổng thông tin điện tử xã Bà Điểm là kênh chính thống, chính xác, tạo cầu nối giữa chính quyền và nhân dân.

Sáng 26-9, HĐND – UBND xã Bà Điểm, TP HCM tổ chức lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử xã Bà Điểm - https://xabadiem.gov.vn.

Đây là kênh thông tin chính thống, nhanh chóng, chính xác, góp phần tạo cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, giữa xã với thành phố.

1 xã ở TP HCM ra mắt "cầu nối giữa chính quyền và nhân dân"- Ảnh 1.

Cổng thông tin điện tử xã Bà Điểm ra mắt sáng 26-9

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, cho biết cổng thông tin là bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số ở cơ sở. Đây không chỉ là công cụ phục vụ hoạt động quản lý nhà nước mà còn giúp nhân dân thực hiện quyền giám sát, quyền được thông tin, đồng thời khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo của cộng đồng trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cổng thông tin điện tử xã Bà Điểm được xây dựng với nhiều tính năng gồm cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành của chính quyền xã, các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật mới liên quan trực tiếp đến đời sống người dân; công khai, minh bạch thủ tục hành chính, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tra cứu, thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, thuận tiện.

1 xã ở TP HCM ra mắt "cầu nối giữa chính quyền và nhân dân"- Ảnh 2.

Nhiều thông tin hữu ích có trên cổng thông tin điện tử

Cổng thông tin là nơi tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân, qua đó giúp chính quyền lắng nghe, thấu hiểu, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Song song đó, giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người xã Bà Điểm, những nét đẹp văn hóa, truyền thống lịch sử, tiềm năng và thế mạnh của địa phương.

Đồng thời là diễn đàn kết nối cộng đồng, nơi người dân có thể tiếp cận thông tin hữu ích trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, giáo dục, an ninh - quốc phòng, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa ở khu dân cư.

