Thời sự

Phấn đấu xây dựng xã Bà Điểm thành đô thị phường trong 5 năm tới

THU HỒNG

(NLĐO)- Đại hội hướng tới mục tiêu thực hiện 2 công trình lớn và 45 công trình nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Sáng 12-8, Đảng bộ xã Bà Điểm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự Đại hội có ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TP HCM; ông Đinh Thanh Nhàn, Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy; bà Trương Thanh Nga,  Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và nhiều đại biểu khác.

Đại hội đã thảo luận, góp ý nhiều ý kiến, thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 1 với mục tiêu: "Phát huy truyền thống quê hương Bà Điểm anh hùng, xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh - gọn- hiệu lực- chuyển đổi số hiệu quả; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; phấn đấu xây dựng xã Bà Điểm thành đô thị phường".

Đại hội đã thông qua Nghị quyết cho nhiệm kỳ 2025-2030 với nhiều mục tiêu quan trọng. Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá- xã hội, môi trường, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, khoảng 45 công trình dân sinh trọng điểm sẽ được xây dựng trong 5 năm tới.

Phấn đấu xây dựng xã Bà Điểm thành đô thị phường trong 5 năm tới - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm phát biểu khai mạc đại hội

Trong đó có 15 công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng, gồm: Xây dựng đường vào trường tiểu học Mỹ Huề; Di dời nha ven kênh rạch, làm đường giao thông dọc rạch cầu Sa; Xây dựng tuyến đường N9; Nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước Bà Điểm 3, 2; Nâng cấp, mở rộng đường Phan Văn Đối và đường Phạm Văn Sáng…

Ngoài ra, có 15 công trình hạ tầng xã hội được xây dựng gồm: Xây dựng 3 công viên gồm công viên II-24 Trung Chánh; Công viên I.51, II.10 Xuân Thới Thượng và công viên X1 xã Bà Điểm. Xây dựng 9 trường học các cấp mầm non, tiểu học đến THPT, gồm: Xây dựng trường tiểu học Mỹ Huề; trường tiểu học Bà Điểm 1; trường mầm non Bà Điểm, Bà Điểm 1; trường THCS Xuân Thới Thượng 2; trường tiểu học Xuân Thới Thượng 1 và 2; trường THCS Phan Công Hớn; trường mầm non Trung Chánh 1; trường THPT Bà Điểm 1…Sửa chữa Khu di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng…

Cùng với đó là 15 công trình vận động người dân hiến đất, hiến vật kiến trúc để mở rộng hẻm, đường…

Phấn đấu xây dựng xã Bà Điểm thành đô thị phường trong 5 năm tới - Ảnh 2.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư đảng uỷ xã Bà Điểm, thông tin trong nhiệm kỳ 2025-2030, ngoài 45 công trình dân sinh kể trên, Đảng bộ xã Bà Điểm đặt mục tiêu thực hiện 2 công trình lớn gồm: Công trình cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, ứng dụng tích cực chuyển đổi số; Thứ 2 phấn trở thành phường đô thị. Muốn phấn đấu lên phường phải đạt mục tiêu nông thôn mới, nếu làm tốt có thể hoàn thành sớm giai đoạn 2027-2028. Tập thể Đảng bộ, cán bộ, nhân dân xã sẽ phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu để sớm xây dựng xã Bà Điểm thành phường đô thị.

Phấn đấu xây dựng xã Bà Điểm thành đô thị phường trong 5 năm tới - Ảnh 3.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch HĐND TP phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Văn Tuấn, uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Phó chủ tịch HĐND TP HCM, nhấn mạnh để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Đảng bộ xã Bà Điểm phải xác định rõ tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của xã để có những giải pháp hữu hiệu đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng "thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp". Trong đó chú trọng phát triển ngành thương mại - dịch vụ ở các vị trí trọng yếu. Ngoài ra, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy nhanh việc phát triển hệ thống trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên theo chủ trương chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Phấn đấu xây dựng xã Bà Điểm thành đô thị phường trong 5 năm tới - Ảnh 4.

Đại hội đã bổ sung 11 đồng chí vào Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030

 

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ phường Bình Thới lần thứ I thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ phường Bình Thới lần thứ I thành công tốt đẹp

(NLĐO) – Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Thới, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm.

Phường Tân Hưng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ

(NLĐO) - Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Tân Hưng đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, gặt hái nhiều thành quả nổi bật

TP HCM đề nghị phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai ngay tại Đại hội Đảng bộ đơn vị

(NLĐO) - Mọi sự đóng góp, ủng hộ gửi về: Ủy ban MTTQ TP HCM. Số tài khoản (cứu trợ): 3743.0.1045300.94282 tại Kho bạc Nhà nước Khu vực II

