10 màn trụ hạng ngoạn mục nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Khởi đầu vô cùng bết bát với những trận thua liên tiếp, Wolves bắt đầu hồi sinh kể từ tháng 1 khi đánh bại West Ham, rồi tiếp tục giành điểm trước Newcastle, Bournemouth và Arsenal.

Dưới thời HLV Rob Edwards, họ tạo nên màn trình diễn ấn tượng nhất mùa khi hạ nhà đương kim vô địch Liverpool tại Molineux.

Tiền đạo Rodrigo Gomes mở tỉ số, Mohamed Salah gỡ hòa, trước khi tiền vệ Andre ghi bàn ấn định chiến thắng đầy kịch tính cho Wolves ở phút 94.

Wolves đã gây sốc cho Liverpool với chiến thắng 2-1 trên sân Molineux. Ảnh: PA

"Bầy sói" chiến thắng được nhờ pha lập công ở phút thứ 94 của Andre. Ảnh: PA

Dù mới có 16 điểm và còn kém nhóm an toàn 11 điểm nhưng trên lý thuyết Wolves vẫn còn cơ hội trụ hạng thành công nếu thắng các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Lịch sử Ngoại hạng Anh từng chứng kiến nhiều cuộc đào thoát ngoạn mục nhưng nếu "Bầy sói" làm được ở mùa giải 2025-2026 sẽ được xem như kỳ tích.

Cùng tờ SunSport điểm lại 10 cuộc đào thoát khỏi nhóm xuống hạng ngoạn mục nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

10. Wigan Athletic - mùa giải 2011–2012

Wigan Athletic dưới thời HLV Roberto Martinez nổi tiếng với những cuộc trụ hạng đầy kịch tính, dù thường xuyên khởi đầu mùa giải theo cách rất chật vật.

Ở mùa giải 2011–2012, họ một lần nữa rơi sâu vào nhóm cuối bảng và đối mặt nguy cơ xuống hạng rõ rệt.

Tuy nhiên, bước sang năm 2012, Wigan đã tạo nên màn bứt phá ấn tượng trong giai đoạn nước rút. Đội bóng này lần lượt đánh bại Liverpool, Man United và Arsenal trong giai đoạn nước rút.

"The Latics" thắng 7 trong 9 trận cuối, vươn lên thoát khỏi nhóm 3 đội bét bảng và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15.

Wigan đã đánh bại Man United trong nỗ lực trụ hạng. Ảnh: EPA

9. Nottingham Forest - mùa giải 2023–2024

Mùa giải 2023–2024 là hành trình đầy sóng gió với Nottingham Forest khi họ phải đối mặt hàng loạt biến cố cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

HLV Steve Cooper bị sa thải và được thay thế bởi Nuno Espírito Santo, trong khi đội bóng còn bị trừ 4 điểm vì vi phạm các quy định tài chính. Án phạt này đẩy họ lún sâu hơn vào cuộc chiến trụ hạng.

Dù vậy, những chiến thắng then chốt trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đã giúp họ xoay chuyển tình thế.

Chung cuộc, Nottingham Forest trụ hạng với 32 điểm – tổng điểm thấp nhất trong lịch sử từng đủ để ở lại Ngoại hạng Anh.

Nottingham Forest đã vượt qua án phạt trừ điểm để tránh xuống hạng.

8. Fulham - mùa giải 2007–2008

Fulham tưởng như đã cầm chắc vé xuống hạng khi bị nhóm an toàn bỏ xa trong lúc mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu

Số phận của họ càng trở nên u ám ở vòng 36 khi Man City dẫn trước 2-0 và trận đấu chỉ còn khoảng 20 phút. Tuy nhiên, Fulham tạo nên màn lội ngược dòng đầy bất ngờ, thắp lại hy vọng mong manh.

Cú hích đó mở ra chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp ở giai đoạn quyết định. Nhờ màn bứt phá ngoạn mục này mà "The Cottagers" trụ hạng thành công ở vòng đấu cuối cùng, chỉ hơn nhóm xuống hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Roy Hodgson đã dẫn dắt Fulham giành ba chiến thắng liên tiếp vào năm 2008.

7. Portsmouth - mùa giải 2005–2006

Portsmouth rơi vào thế cực kỳ nguy hiểm khi kém nhóm an toàn tới 8 điểm trong bối cảnh mùa giải này chỉ còn 8 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

Sự trở lại của HLV Harry Redknapp đã tạo cú hích tinh thần lớn tại Fratton Park. Đội bóng nhanh chóng hồi sinh bằng chuỗi trận ấn tượng ở giai đoạn nước rút.

Đội giành 10 điểm trong chặng cuối mùa, bao gồm chiến thắng quan trọng trên sân Wigan. Nhờ đó, Portsmouth chính thức trụ hạng trước 1 vòng đấu, hoàn tất màn thoát hiểm đầy kịch tính.

Portsmouth đã giành được 10 điểm trong giai đoạn cuối mùa giải để trụ hạng. Ảnh: PA

6. Crystal Palace - mùa giải 2016–2017

Giữa mùa giải 2016–2017, Crystal Palace rơi vào khủng hoảng và buộc phải bổ nhiệm HLV nổi tiếng với biệt danh "chuyên gia trụ hạng" Sam Allardyce để cứu nguy.

Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Newcastle và West Ham, "The Eagles" hồi sinh mạnh mẽ. Nhà cầm quân Sam Allardyce giúp Christian Benteke và Wilfried Zaha phát huy tối đa khả năng, trở thành những nhân tố chủ chốt trong giai đoạn quyết định.

Đội bóng Nam London lần lượt đánh bại Chelsea, Arsenal và Liverpool, trước khi chính thức trụ hạng bằng chiến thắng 4-0 trước Hull City, khép lại một cuộc đào thoát ấn tượng.

Crystal Palace đã giành được những chiến thắng quan trọng để trụ hạng vào năm 2017.

5. Everton - mùa giải 2023–2024

Everton là đội bóng thứ 2 ở mùa giải 2023–2024 tạo nên màn thoát hiểm đáng kinh ngạc, dù phải chịu án phạt trừ điểm.

Họ bị trừ tổng cộng 8 điểm vì vi phạm các quy định về Lợi nhuận và Bền vững khiến rơi sâu vào cuộc chiến trụ hạng.

Tinh thần toàn đội bị ảnh hưởng nặng nề trong giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, HLV Sean Dyche đã vực dậy tập thể sa sút này.

Chiến thắng trong trận derby trước Liverpool trở thành cú hích quan trọng, mở ra chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên sân nhà. Nhờ đó, Everton bảo toàn vị thế thường trực của mình tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Everton đã trụ hạng thành công sau chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Liverpool . Ảnh: PA

4. Leicester City - mùa giải 2014–2015

Một năm trước khi viết nên câu chuyện cổ tích vô địch Ngoại hạng Anh, Leicester City từng phải trải qua cuộc chiến trụ hạng nghẹt thở ở mùa giải 2014–2015.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nigel Pearson, "Bầy cáo" đứng chót bảng sau 30 vòng đấu và đã trải qua 140 ngày ở vị trí cuối cùng. Nguy cơ xuống hạng hiện hữu rõ ràng khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Tuy nhiên, Leicester bất ngờ bùng nổ khi thắng 7 trong 9 trận cuối mùa, qua đó thoát hiểm ngoạn mục. Cuộc đào thoát ấy trở thành bước đệm tinh thần quan trọng, mở đường cho chức vô địch với tỉ lệ cược 5.000-1 (đặt 1 ăn 5.000) lịch sử ở mùa giải kế tiếp.

Leicester City đã thoát khỏi vị trí cuối bảng và trụ lại Premier League. Ảnh: IAN MACNICOL

3. Sunderland - mùa giải 2013–2014

Tháng 4-2014, Sunderland tưởng như đã hết cơ hội trụ hạng sau thất bại trước Everton, khiến họ kém nhóm an toàn tới 7 điểm.

"Mèo đen" phải đối mặt lịch thi đấu cực kỳ khắc nghiệt nhưng lại tạo nên màn hồi sinh ấn tượng. Họ thắng liền 4 trận, trong đó có những chiến thắng ngay trên sân Chelsea và Man United.

Chuỗi phong độ thăng hoa này giúp Sunderland chính thức đảm bảo suất ở lại Ngoại hạng Anh sau 37 vòng đấu, hoàn tất một trong những cuộc đào thoát đáng nhớ nhất lịch sử giải đấu.

Sunderland giành được 13 điểm trong 8 trận đấu cuối cùng mùa giải.

2. West Ham - mùa giải 2006–2007

West Ham hiện tại có lẽ sẽ hy vọng tái hiện tinh thần cách đây gần 20 năm, khi họ tạo nên một trong những màn trụ hạng vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Ở mùa giải 2006–2007, đội bóng trải qua giai đoạn khủng hoảng khi không thắng trận nào từ ngày 17-12 đến 17-3, khiến họ kém nhóm an toàn tới 10 điểm.

Tuy nhiên, đội bóng thành London bất ngờ bứt phá với 7 chiến thắng trong 9 trận cuối.

West Ham cũng tránh được án trừ điểm liên quan đến các thương vụ gây tranh cãi của Carlos Tevez và Javier Mascherano, trước khi hoàn tất cuộc đào thoát ngoạn mục.

Carlos Tevez ghi bàn thắng giúp West Ham chính thức trụ hạng Premier League.

1. West Brom - mùa giải 2004–2005

West Brom trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh trụ hạng thành công dù đứng cuối bảng vào dịp Giáng sinh.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Bryan Robson, họ vẫn nằm trong nhóm xuống hạng trước vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

Tuy nhiên, West Brom đã tận dụng cơ hội, giành kết quả thuận lợi ở lượt trận quyết định để hoàn tất cuộc đào thoát khó tin, ghi dấu một trong những màn trụ hạng vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.