James Milner trở thành cầu thủ “đặc biệt” nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Cụ thể, "lão tướng" Milner đã có tổng cộng 654 lần ra sân, nhiều hơn 1 trận so với đồng đội cũ Gareth Barry tại sân chơi cao nhất bóng đá Anh.

Cột mốc đặc biệt này được Milner chinh phục trong màu áo Brighton ở trận thắng Brentford 2-0 tại vòng 27 tối 21-2 (giờ Hà Nội) khi anh đá chính ở tuổi 40. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự bền bỉ và chuyên nghiệp hiếm thấy trong bóng đá đỉnh cao.

Milner ra mắt Ngoại hạng Anh khi mới 16 tuổi vào tháng 11-2002, vào sân từ ghế dự bị cho CLB quê nhà Leeds United trong chiến thắng 4-3 trước West Ham.

Từ một "cậu bé 16 tuổi", anh đã kéo dài sự nghiệp đỉnh cao suốt hơn 23 năm.

Trong 654 trận tại giải đấu số một nước Anh, Milner ghi 56 bàn và có 87 kiến tạo.

Số lần ra sân của James Milner tại Ngoại hạng Anh theo từng CLB: Leeds United (2002–2004): 48 trận Newcastle United (2004–2008): 94 trận Aston Villa (2008–2010): 100 trận Manchester City (2010–2015): 147 trận Liverpool (2015–2023): 230 trận Brighton & Hove Albion (2023–nay): 35 trận

Milner đã 61 lần khoác áo đội tuyển Anh tham dự hai kỳ World Cup và 2 kỳ EURO.

Giai đoạn thành công nhất của Milner đến trong màu áo Liverpool, nơi anh giành nhiều danh hiệu lớn bao gồm Champions League và Ngoại hạng Anh dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp.

Trước đó, Milner cũng giành 2 chức vô địch Premier League, cùng FA Cup, Cup liên đoàn Anh và Siêu Cup Anh trong màu áo Man City.

Không chỉ nổi bật bởi danh hiệu, Milner còn được đánh giá cao về thái độ thi đấu và tinh thần chuyên nghiệp.

HLV Fabian Hurzeler gọi cậu học trò là "hình mẫu" cả trong và ngoài sân cỏ, nhấn mạnh sự kỷ luật, nỗ lực mỗi ngày và khát khao không bao giờ thỏa mãn của tiền vệ kỳ cựu này.

Ở trận đấu thiết lập kỷ lục, Milner còn đối đầu người đồng đội cũ tại Liverpool là Jordan Henderson, hiện khoác áo Brentford.

Tiền vệ Henderson không tiếc lời ca ngợi Milner là cầu thủ "độc nhất vô nhị" với tinh thần và đẳng cấp duy trì suốt nhiều năm.

"Tôi không nghĩ có ai giống anh ấy trong bóng đá. Một cầu thủ 40 tuổi vẫn đá chính ở Premier League cho thấy tiêu chuẩn tập luyện và thi đấu phi thường"- Henderson nhận định.

Đáng chú ý, Milner cũng từng giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League khi lập công cho Leeds lúc 16 tuổi và 356 ngày.

Trong sự nghiệp, anh từng thi đấu cho Newcastle, Aston Villa và trải qua một tháng cho mượn tại Swindon Town.

Từ "thần đồng" đến "lão tướng", Milner không chỉ phá kỷ lục mà còn trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ, chuyên nghiệp suốt 23 năm qua giúp anh trở thành cầu thủ "đặc biệt" bậc nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh.