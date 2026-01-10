10 ngày tới, 5 cung hoàng đạo và 5 con giáp tài lộc tự tìm đến tận cửa

Theo đài EBC (Đài Loan, Trung Quốc), 5 cung hoàng đạo và 5 con giáp sau đây sẽ có vận may rực rỡ mà không cần tốn quá nhiều sức lực từ nay đến ngày 20-1.

1. T op 5 cung hoàng đạo có vận tài lộc tốt nhất

Ma Kết: Làm chủ cuộc chơi

Đứng đầu danh sách là Ma Kết với phong độ đỉnh cao. Nhờ vào sự quyết đoán và phán đoán chính xác, cung hoàng đạo này sẽ đưa ra được những quyết định tài chính sáng suốt như đầu tư đúng chỗ hoặc tối ưu hóa chi tiêu.

Nhờ phong cách làm việc chuyên nghiệp, Ma Kết sẽ sớm thu về lợi nhuận xứng đáng.

Kim Ngưu: Nhận thành quả tốt

Mọi nỗ lực bền bỉ trước đó của Kim Ngưu sẽ được đền đáp. Cụ thể, những vướng mắc trong công việc đột nhiên được tháo gỡ, cấp trên ghi nhận và thậm chí gợi ý về khoản thưởng cuối năm hậu hĩnh.

Nhân Mã: Càng đi xa càng có tiền

Tài lộc của Nhân Mã gắn liền với chuyện đi lại. Do đó, thay vì ngồi yên một chỗ, việc đi công tác, gặp gỡ khách hàng hoặc mở rộng lĩnh vực mới sẽ giúp cung hoàng đạo này mang về những hợp đồng giá trị ngoài mong đợi.

Tử vi từ nay đến 19-1 cho thấy cung hoàng đạo Ma Kết và tuổi Tỵ dẫn đầu bảng vàng tài lộc. Ảnh: 699pic.com

Bảo Bình: Cơ hội từ các mối quan hệ

Bảo Bình đừng thu mình lại trong những ngày này. Thay vào đó, hãy tích cực giao lưu, vì thông tin kiếm tiền thường ẩn giấu trong những cuộc trò chuyện bâng quơ với bạn bè hoặc đồng nghiệp.

Bọ Cạp: Lộc rơi vào tay

Vận may của Bọ Cạp đến từ những bất ngờ nhỏ như trúng số, cổ phiếu tăng giá hay tình cờ tìm thấy tiền trong túi áo cũ. Mặc dù vậy, cung hoàng đạo này nên giữ kín niềm vui ấy để giữ vận may ở lại lâu hơn.

2. Top 5 con giáp đón cơn mưa tài lộc

Tuổi Tỵ: Kiếm tiền bằng trí tuệ

Tuổi Tỵ sở hữu tư duy cực kỳ nhạy bén trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 19-1. Do đó, nhờ nắm bắt được các xu hướng đầu tư phức tạp, con giáp này sẽ thực hiện những kế hoạch mang lại lợi nhuận vượt xa mong đợi.

Tuổi Thân: Linh hoạt bắt lấy thời cơ

Tài lộc của tuổi Thân đến từ sự nhanh nhẹn. Đặc biệt, với những người làm nghề tự do hoặc đầu tư ngắn hạn, chỉ cần thấy cơ hội là phải quyết định ngay, tiền bạc sẽ được thu về một cách nhanh chóng.

Tuổi Tý: "Nam châm" hút tiền

Tuổi Tý được dự đoán là may mắn đến mức không cần làm gì nhiều tiền cũng tự tìm đến.

Chẳng hạn, mua đồ được ưu đãi lớn hoặc người nợ tiền bấy lâu đột nhiên đem trả. Con giáp này giống như một khối nam châm hút tài lộc từ mọi phía.

Tuổi Dậu: Hợp tác cùng phát triển

Tài vận của tuổi Dậu nằm ở sự kết nối. Vì vậy, nếu có ai rủ rê hợp tác làm ăn, đừng vội từ chối. Sự hỗ trợ từ cộng sự sẽ giúp con giáp này đẩy doanh số và tiền thưởng lên mức kịch trần.

Tuổi Hợi: Tâm an vận tới

Nhiệm vụ duy nhất của tuổi Hợi là giữ cho tâm trạng vui vẻ. Bởi vì vận may của con giáp này tỉ lệ thuận với nụ cười.

Khi con giáp này thoải mái, khách hàng và cấp trên sẽ tự khắc cảm thấy thiện cảm và dành cho tuổi Hợi những cơ hội tài chính bất ngờ.