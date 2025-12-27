HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

3 con giáp "sắp đổi đời” dịp cuối năm, được Thần Tài đặc biệt ưu ái

Huệ Bình tổng hợp (theo Setn)

(NLĐO) - 3 con giáp Thìn, Thân, Tỵ được cho là đón tài lộc bùng nổ từ nay đến Tết Nguyên Đán; tiền thưởng và thu nhập phụ tăng gấp bội...

Theo trang tin Setn (Đài Loan - Trung Quốc), chào đón những ngày cuối của năm 2025 và chuẩn bị bước sang một mùa Tết Nguyên đán 2026 rực rỡ, vận khí của các con giáp Thìn, Thân, Tỵ bỗng chốc khởi sắc mạnh mẽ. Đọc ngay để biết cách nắm bắt vận may hiếm có này!

Tuổi Thìn: Tài vận bùng nổ, tiền thưởng tăng gấp 2-3 lần

Tuổi Thìn vốn mang khí chất lãnh đạo và tham vọng lớn. Có thể nói chính những tháng cuối năm này là lúc vận may tài chính của con giáp này đạt đến đỉnh cao.

Với người tuổi Thìn làm công ăn lương, sẽ có cơ hội được tăng lương bất ngờ trước thềm năm mới. Đáng chú ý hơn cả, tiền thưởng cuối năm dự kiến sẽ cao gấp 2 đến 3 lần so với dự kiến ban đầu, một con số vô cùng ấn tượng.

Đối với những người có đầu tư, đây là giai đoạn gặt hái quả ngọt. Các khoản đầu tư vào cổ phiếu, quỹ hoặc các sản phẩm quản lý tài sản trước đó sẽ bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ, mang lại một mùa bội thu.

Nếu là người kinh doanh, cuối năm sẽ là thời điểm ký kết được các hợp đồng lớn, mang lại lợi nhuận khổng lồ, giúp doanh thu tăng vọt.

Lời khuyên tài chính dành cho tuổi Thìn là nên phân bổ hợp lý nguồn tiền kiếm. Chẳng hạn như đầu tư vào các kênh tài chính ổn định, dành một phần để nâng cao kỹ năng bản thân.

Điều quan trọng là con giáp này cần trích ra một phần tiền để tiết kiệm, xem đây là vốn liếng ban đầu để tài lộc tiếp tục sinh sôi, giúp duy trì vận may kéo dài sang năm mới.

3 con giáp sắp “đổi đời” dịp cuối năm, được Thần Tài đặc biệt ưu ái - Ảnh 1.

Những tháng cuối năm 2025 là lúc vận may tài chính của con giáp Thìn đạt đỉnh. Ảnh: Pixabay

Tuổi Thân: Quý nhân phù trợ, sự nghiệp khởi sắc

Tuổi Thân thông minh, lanh lợi, sẽ gặp được những cơ hội đột phá từ nay đến Tết, chủ yếu đến từ các mối quan hệ xã hội và sự nhạy bén cá nhân.

Con giáp này sẽ gặp được những nhân vật quan trọng trong ngành, có thể là tiền bối hoặc đối tác tiềm năng, mang đến những cơ hội hợp tác có giá trị. Điều này trực tiếp giúp tăng cao mức lương và chế độ đãi ngộ trong sự nghiệp.

Dù là mua cổ phiếu, quỹ đầu tư hay thậm chí là tiền kỹ thuật số, tầm nhìn của tuổi Thân trong giai đoạn này khá chính xác. Việc đầu tư sáng suốt có thể giúp số tiền tiết kiệm nhân đôi vào cuối năm.

Thêm vào đó, chủ động giao tiếp, mở rộng các mối quan hệ sẽ là chìa khóa tăng thêm thu nhập. Quý nhân có thể mang đến công việc làm thêm có mức lương cao hoặc những cơ hội hợp tác kinh doanh tiềm năng.

Về lời khuyên tài chính, tuổi Thân nên chủ động mở rộng mạng lưới quan hệ, tích cực tham gia các buổi giao lưu. Tuy nhiên, con giáp này hãy cố giữ vững tầm nhìn dài hạn trong đầu tư, tránh bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn.

Tuổi Tỵ: Vận may tiền bạc ập đến liên tục

Tuổi Tỵ là con giáp có óc phán đoán và khả năng kiếm tiền tuyệt vời qua các kênh phụ. Cuối năm 2025 là thời điểm vận may bất ngờ liên tục đổ về.

Tuổi Tỵ có vận may thử nghiệm với các trò chơi may rủi như vé số hoặc cào trúng thưởng, có thể dễ dàng thắng được một khoản tiền đáng kể. Đặc biệt, nếu có tham gia tiệc cuối năm của công ty, khả năng trúng giải thưởng lớn rất cao.

Nếu đang có nghề tay trái, chẳng hạn như làm nội dung, thiết kế tự do hay các đơn hàng bên ngoài, khối lượng công việc và thu nhập từ những công việc đó sẽ tăng lên đáng kể.

Nếu nắm bắt tốt, việc tay trái hoàn toàn có thể trở thành nguồn thu nhập chính trong tương lai.

Lời khuyên tài chính là khi có thu nhập bất ngờ, tuổi Tỵ nên tránh khoe khoang để duy trì vận may lâu dài. Đối với những ai có nghề phụ, hãy nỗ lực hết mình để phát triển. Bởi lẽ công việc đó có thể sớm trở thành nguồn thu nhập chính và giúp con giáp này nhanh chóng đạt được tự do tài chính.

