10 sự kiện Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2025

Năm nay, có gần 40 nhà báo chuyên trách mảng Khoa học và Công nghệ đến từ các báo, đài phát thanh, truyền hình trong cả nước tham gia bình chọn.
Theo đó, 10 sự kiện được bình chọn gồm: Quyết liệt triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ở tất cả các cấp; Hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học - công nghệ theo thời gian thực; Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh; Viettel làm chủ công nghệ 5G, triển khai 30.000 trạm 5G toàn quốc; Ca phẫu thuật đặc biệt, lấy thận ra ngoài "sửa chữa" rồi ghép lại; Mô hình kinh tế tuần hoàn, xử lý rác thải của Miza được vinh danh; GS Trần Thanh Vân và GS Nguyễn Kim Ngọc được Chính phủ Pháp tôn vinh; GS-VS Châu Văn Minh được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga; Làm chủ và triển khai thành công công nghệ giám định ADN thế hệ mới; Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng của Liên hợp quốc.
