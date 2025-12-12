Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (khóa XIII) diễn ra sáng 12-12, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã công bố 10 sự kiện, hoạt động công đoàn tiêu biểu năm 2025.

Khối diễu hành Công nhân Việt Nam tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước kỳ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Năm 2025 diễn ra nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn và sự kiện chính trị quan trọng mang ý nghĩa lịch sử của đất nước. Trong bối cảnh đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ vai trò, bản lĩnh và trách nhiệm bằng nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

1. Hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động được đẩy mạnh

Trong năm 2025, công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động tiếp tục được các cấp công đoàn triển khai mạnh mẽ, bài bản; chủ động góp ý xây dựng nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật quan trọng và cơ chế, chính sách ở ngành và địa phương, đảm bảo quyền lợi, cải thiện đời sống người lao động. Đối thoại và thương lượng tập thể được thúc đẩy, hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý được duy trì.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh (đứng thứ hai từ phải sang) dự Bữa cơm Công đoàn với công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

Năm 2025, nguồn lực được huy động mạnh mẽ để chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động. Từ những chương trình "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng" ấm áp đến những "Bữa cơm Công đoàn" nghĩa tình lan tỏa tinh thần gắn kết, sẻ chia trên khắp mọi miền đất nước.

Không dừng lại ở các giải pháp trước mắt, Công đoàn tích cực tham gia hoạch định chính sách về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; đẩy nhanh tiến độ triển khai các thiết chế công đoàn với mô hình nhà ở cho thuê, chăm lo phúc lợi lâu dài và bền vững cho đoàn viên, người lao động.

2. Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống công đoàn; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Năm 2025, tổ chức Công đoàn Việt Nam bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ, sắp xếp lại mô hình hoạt động tinh gọn, giảm đầu mối; kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; kết thúc hoạt động công đoàn trong các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước; thành lập công đoàn xã, phường, đặc khu.

Cụ thể hóa chủ đề năm 2025, các cấp công đoàn chủ động ban hành kế hoạch, nỗ lực triển khai bằng những giải pháp sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương, phát triển tăng thêm hơn 622 ngàn đoàn viên, thành lập mới 2.862 công đoàn cơ sở, trong đó có nhiều đoàn viên ở khu vực phi chính thức.

Song song với đó, Công đoàn tiếp tục khẳng định trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng. "Diễn đàn Đảng với công nhân - công nhân với Đảng" lần đầu tiên được tổ chức sâu rộng trong các cấp công đoàn thu hút hàng trăm ngàn lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động đóng góp hơn 630.000 lượt ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp và dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thể hiện trí tuệ và tâm huyết của cán bộ, đoàn viên, người lao động đóng góp xây dựng đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

3. Tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Hướng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp được triển khai với tinh thần quyết liệt và đồng bộ. Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; tổ chức thành công đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở; dự kiến hết 31-12 hoàn thành đại hội công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương; thành lập các Tiểu ban triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở, công đoàn xã phường, đặc khu và đại hội cấp tỉnh, ngành Trung ương diễn ra trang trọng, nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam thực sự là ngày hội của đoàn viên, người lao động tạo khí thế cho công tác chuẩn bị Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đang được thực hiện khẩn trương, tích cực.

4. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, thấm sâu vào đời sống đoàn viên, người lao động cả nước

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ XI được tổ chức trọng thể, tôn vinh 20 tập thể và 80 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu qua đó khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo của giai cấp công nhân trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ XI

Hưởng ứng lời hiệu triệu thi đua của Thủ tướng Chính phủ về phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động "Phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm năm 2025". Nhiều dự án then chốt như đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch 1, cấp điện lưới quốc gia cho huyện Côn Đảo được triển khai thần tốc và hoàn thành đúng tiến độ.

Từ các phong trào thi đua rộng khắp, đã có hơn 186.000 sáng kiến được đề xuất, ứng dụng vào thực tế làm lợi hơn 17.500 tỉ đồng, thể hiện trí tuệ và tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng của đoàn viên, người lao động.

5. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực có ý nghĩa hòa cùng khí thế hào hùng, rạng rỡ mừng đất nước tròn 80 mùa Xuân. Ở cấp Tổng Liên đoàn đã tổ chức Hội thảo khoa học "Công đoàn với nhiệm vụ tham gia quản lý nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa"; "Ngày hội Lao động sáng tạo toàn quốc"; không gian triển lãm "kiến tạo phát triển" tham gia triển lãm thành tựu đất nước, tổ chức khối diễu hành Công nhân Việt Nam tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước; giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam lần thứ III năm 2025 thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng, tham gia và sự quan tâm, đánh giá cao của dư luận xã hội.

6. Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,25% và chính sách hỗ trợ đối tượng bị tác động do sắp xếp tổ chức

Công đoàn chủ động, trách nhiệm tham gia Hội đồng Tiền lương quốc gia đề xuất Chính phủ tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1-1-2026 với mức tăng bình quân 7,25%, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa lương tối thiểu và mức sống của người lao động.

Cùng với đó, Công đoàn tích cực nghiên cứu, phối hợp đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, trong đó có cán bộ công đoàn nói chung và cán bộ công đoàn làm việc theo chế độ hợp đồng được đảm bảo quyền lợi và ổn định đời sống.

7. Ngày hội Lao động sáng tạo khẳng định vai trò tiên phong đổi mới sáng tạo của giai cấp công nhân trong kỷ nguyên mới

Lần đầu tiên Ngày hội Lao động sáng tạo được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước, trở thành điểm nhấn đặc biệt của Tháng Công nhân 2025 với chủ đề: "Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới".

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tham quan gian trưng bày các sản phẩm sáng tạo tại Triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình”

Toàn quốc đã tổ chức hàng trăm Ngày hội Lao động sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên trong mỗi người lao động. Ở cấp Tổng Liên đoàn, ngày hội được tổ chức với chuỗi hoạt động sôi nổi, giàu ý nghĩa: Triển lãm "Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình", Diễn đàn "Thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động", trao Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động".

8. Công đoàn kịp thời chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Từ lời kêu gọi của các cấp công đoàn, hàng trăm tỉ đồng cùng nhiều tấn nhu yếu phẩm đã được cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động trên khắp cả nước được gửi trực tiếp về tâm lũ và thông qua MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân (thứ tư từ phải sang) thăm, tặng quà động viên công nhân lao động tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do mưa lũ



Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thành lập 8 đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trao 13 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại 14 tỉnh, thành phố bị thiệt hại đã tiếp thêm sức mạnh để đoàn viên, người lao động vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục lao động, sản xuất.

9. Lần đầu tiên tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân, lao động tiêu biểu là đảng viên và trao Giải thưởng "Nữ đoàn viên công đoàn năng động, trách nhiệm, sáng tạo"

Năm 2025 ghi dấu hai hoạt động lần đầu tiên được Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, tạo điểm nhấn quan trọng trong công tác biểu dương, tôn vinh đoàn viên và người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương trao khen thưởng tới nữ đoàn viên Công đoàn tiêu biểu

Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân, lao động tiêu biểu là đảng viên với chủ đề "Gương sáng công nhân tiền phong" tôn vinh 95 công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên đi đầu trong lao động sản xuất, đóng góp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngay từ cơ sở.

Giải thưởng "Nữ đoàn viên Công đoàn năng động, trách nhiệm, sáng tạo" lần đầu tiên được trao cho 10 nữ đoàn viên tiêu biểu trên toàn quốc; cùng với đó, 20 tập thể và 60 cá nhân xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2020 - 2025 cũng được khen thưởng tạo dấu ấn mạnh mẽ thúc đẩy bình đẳng giới, truyền cảm hứng cho nữ đoàn viên, người lao động trong thời kỳ mới.

10. Nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng được triển khai khẳng định vị thế, uy tín của Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế

Năm 2025, hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét trên trường quốc tế. Việt Nam vinh dự đăng cai Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới với sự tham dự của gần 64 đại biểu từ 38 tổ chức công đoàn thuộc 34 quốc gia và vùng lãnh thổ…