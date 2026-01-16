HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

100 cán bộ, chiến sĩ công an đồng loạt khám xét 12 địa điểm, tạm giữ 16 đối tượng

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá đường dây sản xuất, sang chiết gas giả nhãn hiệu quy mô lớn ở Tây Ninh, TPHCM và nhiều tỉnh miền Tây

Ngày 16-1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán gas giả nhãn hiệu hoạt động liên tỉnh với quy mô lớn.

Theo đó, ban chuyên án đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại Tây Ninh, TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác ở ĐBSCL.

Triệt phá đường dây sản xuất gas giả nhãn hiệu ở Tây Ninh , TPHCM và miền Tây - Ảnh 1.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 6.200 vỏ bình gas các loại và hơn 4.500 bình gas đã được nạp đầy; gần 23.000 màng co, hơn 27.000 tem chống giả cùng số lượng lớn phương tiện, máy móc phục vụ sang chiết gas trái phép.

Tang vật còn gồm 10 bộ máy bơm, máy nén, máy khò, 661 nút nhựa, 20 xe tải, 3 xe máy cùng nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hoạt động thu lợi bất chính.

Cơ quan công an đã tạm giữ 16 người để phục vụ công tác điều tra, trong đó có 3 người được xác định giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức sản xuất và phân phối gas giả ra thị trường.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã tổ chức sang chiết gas lậu vào vỏ bình của nhiều thương hiệu lớn như Elf Gas, H-Gas, VT-Gas, Saigon Petro, MT Gas, Phoenix Gas, Vimexco Gas… rồi đưa đi tiêu thụ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho người sử dụng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

tỉnh Tây Ninh gas triệt phá đường dây thương hiệu lớn cơ sở kinh doanh
