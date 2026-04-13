HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

100.000 vật thể lạ hiện giữa trời hơn 70 năm trước "lộ mặt"

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Thụy Điển và Mỹ có thể đã khám phá ra chân tướng các vật thể lạ từng lóe sáng trên bầu trời từ năm 1949 đến năm 1957.

Cuối thập niên 40 cho đến quá nửa thập niên 50 của thế kỷ trước, các cuộc khảo sát bầu trời đã ghi nhận một loạt vật thể lạ giống sao, tồn tại trong thời gian ngắn. Chúng xuất hiện đồng thời với một loạt báo cáo từ công chúng về các hiện tượng trên không không giải thích được (UAP).

Giờ đây, tiến sĩ Beatriz Villarroel từ Viện Vật lý Lý thuyết Bắc Âu (Nordita - Thụy Điển) và tiến sĩ Stephen Bruehl từ Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt (Mỹ) đã đưa ra 2 đáp án tiềm năng cho bí ẩn thú vị này.

100.000 vật thể lạ hiện giữa trời hơn 70 năm trước "lộ mặt" - Ảnh 1.

Dữ liệu từ hơn 70 năm trước cho thấy vô số vật thể lạ sáng lên giữa bầu trời - Ảnh: VASCO

Theo các tác giả, khoảng 100.000 vật thể lạ như vậy đã được phát hiện trong các năm 1949-1957 bởi dự án khảo sát bầu trời VASCO, được thực hiện trước khi vệ tinh nhân tạo đầu tiên của nhân loại được phóng ngày 4-10-1957.

Chúng xuất hiện rất ngắn ngủi, chưa đến một chu kỳ phơi sáng 50 phút. Trong một số trường hợp, nhiều hiện tượng thoáng qua xuất hiện trong cùng một hình ảnh, thể hiện những đặc điểm khó giải thích bằng các lý thuyết thông thường.

Nhóm nghiên cứu đã thử so sánh thời điểm xuất hiện các vật thể sáng này với hồ sơ của 124 vụ thử hạt nhân trên khí quyển (của Mỹ, Liên Xô và Anh) cũng như hàng ngàn báo cáo về các vụ nhìn thấy UAP trong vòng 2.718 ngày dự án VASCO được thực hiện.

Kết quả cho thấy những nguồn sáng này có khả năng xuất hiện cao hơn khoảng 45% vào những ngày nằm trong phạm vi 24 giờ kể từ một vụ thử hạt nhân. Hiệu ứng này mạnh nhất vào ngày hôm sau của cuộc thử nghiệm, với khả năng tăng khoảng 68%.

Nghiên cứu cũng ghi nhận mối tương quan vừa phải giữa số lượng nguồn sáng và số vụ nhìn thấy UAP trong cùng ngày

Trung bình, với mỗi báo cáo nhìn thấy UAP tăng thêm, số lượng các nguồn sáng tạm thời tăng khoảng 8,5%.

Kết quả này gợi ý rằng 100.000 vật thể lạ xuất hiện vào giữa thế kỷ trước có thể do một trong 2 nguyên nhân.

Thứ nhất, các vụ nổ hạt nhân có thể đã kích hoạt một hiện tượng khí quyển chưa từng được biết đến, tạo ra các tia sáng dạng điểm ngắn ngủi.

Thứ hai là một giả thuyết mang tính suy đoán hơn: Một số nguồn sáng có thể phản chiếu các vật thể ở độ cao lớn hoặc trên quỹ đạo, có khả năng liên quan đến cùng các sự kiện tạo ra báo cáo nhìn thấy UAP.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports.

Tin liên quan

Ba vật thể hơn 12 tỉ năm tuổi hiện hình giữa trời

Ba vật thể hơn 12 tỉ năm tuổi hiện hình giữa trời

(NLĐO) - "Chiến binh" khai phá không gian sâu James Webb đã tìm thấy 3 vật thể vô cùng đặc biệt, có biệt danh là Stingray.

"Tổ tiên vĩ đại” của chúng ta được hé lộ ở vịnh Cá Mập

(NLĐO) - Các nhà khoa học Úc đã tìm ra hậu duệ trực tiếp của sinh vật được gọi là "tổ tiên vĩ đại".

Hàn Quốc: Phát hiện rùng mình về cổ vương quốc Tân La

(NLĐO) - 78 bộ hài cốt đã tiết lộ 2 điều đáng sợ về Tân La, một vương quốc cổ đại có kinh đô nằm ở vùng Đông Nam Hàn Quốc ngày nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo