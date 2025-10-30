HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

104 cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt tại Huế

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trước thiệt hại nặng nề do lũ lớn, Công an Quảng Trị cử 104 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng hỗ trợ người dân Huế khắc phục hậu quả.

104 công an Quảng Trị lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt tại Huế - Ảnh 1.

104 cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị làm lễ xuất quân chiều 30-10 để chi viện TP Huế hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 30-10, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ xuất quân, thành lập Đoàn công tác đặc biệt gồm 104 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng, lên đường hỗ trợ Công an và người dân TP Huế khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, biểu dương tinh thần xung kích, không ngại khó của 104 cán bộ, chiến sĩ tình nguyện tham gia. Nhiệm vụ phía trước sẽ gian khổ, nguy hiểm nhưng đây là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, hành động bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất để giúp đồng bào Huế sớm ổn định cuộc sống.

Trưởng đoàn công tác đặc biệt là Chỉ huy Phòng PK02 - chịu trách nhiệm điều phối lực lượng và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn công tác được trang bị 4 xe chở quân, 4 xe bồn chứa nước cùng nhiều dụng cụ lao động chuyên dùng. Nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp với Công an TP Huế và các lực lượng địa phương dọn dẹp vệ sinh, làm sạch môi trường tại các điểm ngập sâu và cơ quan trọng yếu như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà hát Sông Hương, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và tuyến đường Lê Lợi – trục giao thông huyết mạch của trung tâm thành phố.

104 công an Quảng Trị lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt tại Huế - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ trước khi di chuyển vào vùng lũ

104 công an Quảng Trị lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt tại Huế - Ảnh 4.

Lực lượng công an chuẩn bị phương tiện và dụng cụ lao động phục vụ công tác cứu hộ, vệ sinh môi trường.

104 công an Quảng Trị lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt tại Huế - Ảnh 5.

4 xe chở quân, 4 xe bồn chứa nước và hàng trăm thiết bị được huy động.

104 công an Quảng Trị lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt tại Huế - Ảnh 6.

Nhiều chiến sĩ tình nguyện tham gia đoàn, tạm gác lại công việc gia đình để kịp thời chi viện đồng bào vùng lũ.

104 công an Quảng Trị lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt tại Huế - Ảnh 7.

Đoàn công tác rời Quảng Trị, hành quân trong mưa nhỏ.

104 công an Quảng Trị lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt tại Huế - Ảnh 8.

mưa lũ thành phố huế Huế Công an Quảng Trị mưa lũ miền Trung chi viện Tình nguyện giúp dân
