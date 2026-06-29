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Giáo dục

111 ngành khoa học cơ bản được nhận học bổng Chính phủ

Yến Anh

(NLĐO)- Sinh viên 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được nhận học bổng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành danh mục 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

111 ngành khoa học cơ bản được nhận học bổng Chính phủ - Ảnh 1.

Sinh viên 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được nhận học bổng Chính phủ

Theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ, với hệ đại học, mức học bổng dành cho sinh viên từ 3,7 - 5,5 triệu đồng/tháng. Còn người học hệ thạc sĩ, tiến sĩ nhận từ 5,5 - 8,4 triệu đồng/tháng.

Ngành đào tạo quy định tại danh mục 111 ngành được xác định theo mã ngành đào tạo thuộc danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Các chương trình đào tạo có thể có tên khác tên ngành nhưng được xếp vào một mã ngành đào tạo của một nhóm ngành.

Trường hợp ngành đào tạo được sửa đổi tên gọi, mã ngành hoặc được thay thế trong danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học thì việc áp dụng chính sách học bổng được thực hiện đối với ngành đào tạo thay thế có nội dung chuyên môn tương đương.

Trường hợp phát sinh ngành đào tạo mới thuộc phạm vi các nhóm ngành quy định tại Điều 3 Nghị định số 179, Bộ GD-ĐT xem xét cập nhật danh mục theo quy định.

Để được hưởng chế độ học bổng, ngoài việc trúng tuyển vào chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư các ngành thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược hay chương trình đào tạo tài năng và chương trình đào tạo tài năng về vi mạch bán dẫn trong danh mục được bộ phê duyệt, người học còn phải đáp ứng một trong các điều kiện: Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia/quốc tế dành cho học sinh THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét duyệt. Hoặc, tổng điểm môn toán và hai trong các môn: Vật lý, hóa học, sinh học và tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt từ 22,5 trở lên theo thang điểm 30 không bao gồm điểm ưu tiên, điểm cộng và thuộc nhóm 30% thí sinh đạt điểm trúng tuyển cao nhất cùng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi toàn quốc trong đợt xét tuyển chung của năm tuyển sinh.

Với chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, người học được hưởng học bổng khi trúng tuyển vào các ngành thuộc danh mục ngành quy định.

Danh mục 111 ngành khoa học cơ bản được áp dụng học bổng Chính phủ theo quy định

111 ngành khoa học cơ bản được nhận học bổng Chính phủ - Ảnh 2.
111 ngành khoa học cơ bản được nhận học bổng Chính phủ - Ảnh 3.
111 ngành khoa học cơ bản được nhận học bổng Chính phủ - Ảnh 4.
111 ngành khoa học cơ bản được nhận học bổng Chính phủ - Ảnh 5.

 

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