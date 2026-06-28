Hơn 30.000 tân sinh viên sẽ nhận học bổng 37-55 triệu đồng/năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hơn 30.000 tân sinh viên sẽ nhận học bổng 37-55 triệu đồng/năm

Yến Anh

(NLĐO)- Khoảng 30.000-32.000 sinh viên trúng tuyển vào các ngành STEM trong năm 2026 sẽ nhận được học bổng từ 37- 55 triệu đồng/năm.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT, cho hay cả nước có hơn 771.000 người học thuộc các lĩnh vực STEM, chiếm khoảng 29% tổng quy mô đào tạo đại học. Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ trọng điểm, Chính phủ đã ban hành Nghị định 179 về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Hơn 30.000 tân sinh viên sẽ nhận học bổng 37-55 triệu đồng/năm - Ảnh 1.

Hơn 30.000 tân sinh viên sẽ nhận học bổng 37-55 triệu đồng/năm

Theo đó, sinh viên 15 nhóm ngành có thể nhận hỗ trợ 37-55 triệu đồng/năm. Thạc sĩ, nghiên cứu sinh có thể nhận 55-84 triệu đồng/năm.

Để được hưởng chính sách, thí sinh phải trúng tuyển vào 15 ngành thuộc danh mục quy định.

Bên cạnh đó, phải thuộc đối tượng học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng hoặc là thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp trong tổ hợp xét tuyển gồm môn Toán và hai trong số bốn môn Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh từ 22,5 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm quy đổi). Nhóm này đồng thời phải thuộc top 30% điểm cao nhất ở cùng nhóm ngành trên toàn quốc.

Học bổng sẽ được duy trì hằng năm, căn cứ vào kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ và kết quả nghiên cứu của người học.

Hơn 30.000 tân sinh viên sẽ nhận học bổng 37-55 triệu đồng/năm - Ảnh 2.

Theo tính toán của Bộ GD-ĐT, ngay trong năm tuyển sinh 2026 sẽ có khoảng 30.000-32.000 người học ở cả ba trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ được hưởng chính sách này, với tổng kinh phí khoảng 1.300 tỉ đồng.

Ngoài ra, khoảng 22.250 sinh viên đã trúng tuyển từ năm học 2025-2026 vào các ngành thuộc Nghị định 179 cũng sẽ được hưởng chính sách này từ tháng 9. Dự kiến tổng giá trị học bổng khoảng 350 tỉ đồng (học bổng 4 tháng năm 2025).

GS Nguyễn Tiến Thảo nhấn mạnh chính sách học bổng mới nhằm tạo động lực để các em mạnh dạn lựa chọn các ngành STEM, đặc biệt là những ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Bộ GD-ĐT kỳ vọng chính sách này sẽ góp phần nâng tỉ lệ người học thuộc khối STEM lên khoảng 35% vào năm 2030, qua đó đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

15 ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được cấp học bổng bao gồm: Sinh học, Sinh học ứng dụng, Khoa học vật chất, Khoa học Trái đất, Toán học, Thống kê, Máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, Kỹ thuật điện - điện tử và viễn thông, Kỹ thuật hóa học - vật liệu - luyện kim và môi trường, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật địa chất - địa vật lý và trắc địa, Kỹ thuật mỏ, Xây dựng.

Tin liên quan

Trường ĐH Văn Lang công bố học bổng "khủng" lên đến 800 triệu đồng/suất

Trường ĐH Văn Lang công bố học bổng "khủng" lên đến 800 triệu đồng/suất

(NLĐO) - Sinh viên nhận học bổng sẽ được trải nghiệm 1 học kỳ tại các ĐH đối tác thuộc top 40 thế giới và thực tập tại các tập đoàn lớn từ học kỳ 4.

học bổng STEM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo