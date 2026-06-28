GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT, cho hay cả nước có hơn 771.000 người học thuộc các lĩnh vực STEM, chiếm khoảng 29% tổng quy mô đào tạo đại học. Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ trọng điểm, Chính phủ đã ban hành Nghị định 179 về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Hơn 30.000 tân sinh viên sẽ nhận học bổng 37-55 triệu đồng/năm

Theo đó, sinh viên 15 nhóm ngành có thể nhận hỗ trợ 37-55 triệu đồng/năm. Thạc sĩ, nghiên cứu sinh có thể nhận 55-84 triệu đồng/năm.

Để được hưởng chính sách, thí sinh phải trúng tuyển vào 15 ngành thuộc danh mục quy định.

Bên cạnh đó, phải thuộc đối tượng học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng hoặc là thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp trong tổ hợp xét tuyển gồm môn Toán và hai trong số bốn môn Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh từ 22,5 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm quy đổi). Nhóm này đồng thời phải thuộc top 30% điểm cao nhất ở cùng nhóm ngành trên toàn quốc.

Học bổng sẽ được duy trì hằng năm, căn cứ vào kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ và kết quả nghiên cứu của người học.

Theo tính toán của Bộ GD-ĐT, ngay trong năm tuyển sinh 2026 sẽ có khoảng 30.000-32.000 người học ở cả ba trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ được hưởng chính sách này, với tổng kinh phí khoảng 1.300 tỉ đồng.

Ngoài ra, khoảng 22.250 sinh viên đã trúng tuyển từ năm học 2025-2026 vào các ngành thuộc Nghị định 179 cũng sẽ được hưởng chính sách này từ tháng 9. Dự kiến tổng giá trị học bổng khoảng 350 tỉ đồng (học bổng 4 tháng năm 2025).

GS Nguyễn Tiến Thảo nhấn mạnh chính sách học bổng mới nhằm tạo động lực để các em mạnh dạn lựa chọn các ngành STEM, đặc biệt là những ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Bộ GD-ĐT kỳ vọng chính sách này sẽ góp phần nâng tỉ lệ người học thuộc khối STEM lên khoảng 35% vào năm 2030, qua đó đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

15 ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được cấp học bổng bao gồm: Sinh học, Sinh học ứng dụng, Khoa học vật chất, Khoa học Trái đất, Toán học, Thống kê, Máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, Kỹ thuật điện - điện tử và viễn thông, Kỹ thuật hóa học - vật liệu - luyện kim và môi trường, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật địa chất - địa vật lý và trắc địa, Kỹ thuật mỏ, Xây dựng.