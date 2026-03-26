Thể thao Bóng đá

12 đội tranh tài tại Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026

H.Thành

(NLĐO)- Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 14-4 tới tại Sân vận động Thành Long, TPHCM.

Ngày 26-3, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam và VFF tổ chức Lễ ký kết, công bố Acecook Việt Nam là Nhà Tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026, đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đồng hành cùng giải đấu, tiếp tục khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc góp phần phát triển bóng đá trẻ Việt Nam.

12 đội tranh tài tại Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 - Ảnh 1.

Đại diện VFF tặng hoa cho đại diện Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tại Lễ ký kết,công bố Acecook Việt Nam là Nhà Tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026

Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 là một trong những sân chơi quan trọng, nơi phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của bóng đá nước nhà. Việc đồng hành cùng vòng chung kết - giai đoạn quyết định và hấp dẫn nhất của giải đấu thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của Công ty Acecook Việt Nam vào thế hệ cầu thủ trẻ, kế thừa.

Ông Nguyễn Đức Mẫn, đại diện công ty Acecook Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi mong rằng, giải đấu lần này, với sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức của Ban tổ chức Giải, cùng hình ảnh của những cầu thủ trẻ nhiệt huyết, cống hiến hết mình, sẽ tiếp thêm niềm tin và thu hút sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Cùng nhau, chúng ta sẽ chung sức cho sự phát triển bền vững của Bóng đá Việt Nam".

Với sứ mệnh "Cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực, Acecook Việt Nam không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng cao mà còn nỗ lực lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là bóng đá, nơi hội tụ đam mê, nỗ lực, kỷ luật, tinh thần đồng đội và hướng đến mục tiêu phát triển bóng đá trẻ Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp và bền vững hơn.

12 đội tranh tài tại Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 - Ảnh 2.

Đại diện VFF và đại diện Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026

Cũng trong buổi Lễ ký kết, đã diễn ra hoạt động bốc thăm phân chia bảng đấu. Vòng chung kết năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất sau vòng loại. Các đội sẽ thi đấu từ ngày1-4 đến 14-4 tới tại Sân vận động Thành Long, TPHCM.

Việc tiếp tục trở thành Nhà tài trợ chính cho giải đấu lần này không chỉ khẳng định cam kết của Acecook Việt Nam trong việc đồng hành một cách bền bỉ, kiên tâm cùng nền bóng đá nước nhà kể từ năm 2018 đến nay, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị của niềm tin và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với mục tiêu phát triển bền vững bóng đá Việt.

CLB TP Hồ Chí Minh có thêm nhà tài trợ đồng hành

(NLĐO) - Tại đại bản doanh sáng 21-11, CLB TP Hồ Chí Minh ra mắt thêm nhà tài trợ đồng hành mùa giải 2023-2024. Nhãn hàng STARBALM chính thức ký kết hợp tác và công bố mối quan hệ đối tác chiến lược với "chiến hạm đỏ"

Công bố nhà tài trợ cho Giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia

(NLĐO)- Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam là nhà tài trợ chính của Giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia - Cúp Acecook 2025 diễn ra trong tháng 2 và 3 tới

Các đội tuyển bóng đá Việt Nam được gia hạn gói tài trợ đến năm 2030

(NLĐO) - Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam và thương hiệu Hảo Hảo tiếp tục là nhà tài trợ chính của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đến năm 2030.

