HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

12.000 vận động viên tham gia giải marathon tại Đồng Tháp

Động Linh - Ảnh: Văn Hải, Nexus

(NLĐO) - 12.000 VĐV sẽ tham gia giải marathon thường niên tại Đồng Tháp, lễ hội âm nhạc - thể thao - du lịch sôi động bậc nhất Tây Nam bộ, vào tháng 10 tới đây.

Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 - dự kiến diễn ra vào các ngày từ 10 đến 12-10 tại Quảng trường Văn Miếu, Cao Lãnh, Đồng Tháp - là sự kiện chạy bộ thể thao lớn nhất miền Tây Nam bộ, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty CP Truyền thông Nexus tổ chức.

Hơn 10.000 vận động viên tham gia VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 - Ảnh 1.

12.000 chân chạy sẽ tham dự giải marathon ở quê hương sen

Marathon kết hợp quảng bá du lịch

Với chủ đề " Tiên phong - Bứt phá", sự kiện dự kiến thu hút khoảng 12.000 vận động viên trong nước và quốc tế về tham dự. Giải bao gồm bốn cự ly, gồm: 42km, 21km, 10km và 5km, phù hợp cho cả vận động viên chuyên nghiệp, người chạy bộ phong trào, các câu lạc bộ, nhóm chạy bộ; sinh viên, học sinh; các gia đình và trẻ em.

Cung đường chạy của giải sẽ đưa vận động viên băng qua những địa danh tiêu biểu, mang đậm dấu ấn văn hóa và cảnh quan đặc trưng của vùng đất sen hồng Đồng Tháp, như quảng trường Văn Miếu - trái tim của thành phố Cao Lãnh, cầu Cao Lãnh hùng vĩ bắc qua sông Tiền, những con đường rợp bóng cây xanh, các tuyến phố trung tâm sôi động đậm sắc màu miền Tây.

Hơn 10.000 vận động viên tham gia VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 - Ảnh 2.

Giải marathon tại Đồng Tháp diễn ra vào trung tuần tháng 10

Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên đến 218.000.000 đồng, trong đó, mức thưởng theo nhóm tuổi cũng được tăng thêm đáng kể nhằm khuyến khích sự tham gia đa dạng từ mọi lứa tuổi và tạo thêm động lực chinh phục đường đua.

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức sau sự kiện sáp nhập hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp, đưa giải chạy trở thành biểu tượng của sự hòa quyện - kết nối - khởi đầu cho một hành trình phát triển mới của vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và lòng yêu thể thao.

Hơn 10.000 vận động viên tham gia VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn giới thiệu giải

Sự kiện thể thao lớn nhất miền Tây Nam bộ tạo điểm nhấn về quy mô số lượng người tham gia và tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức. Ngoài ra, các hoạt động nổi bật đồng hành xuyên suốt bao gồm lễ hội ẩm thực Tây Nam Bộ và những đêm hội âm nhạc hoành tráng, tạo nên lễ hội âm nhạc - thể thao - du lịch sôi động bậc nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Sức hút của giải marathon trên Đất Sen Hồng

Tham gia VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025, các chân chạy sẽ trở thành đại sứ tích cực, chuyển tải thông điệp về xây dựng lối sống lành mạnh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ban tổ chức sẽ trích một phần doanh thu từ giải để đóng góp vào các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn sếu đầu đỏ - biểu tượng sinh thái quý hiếm và là niềm tự hào của tỉnh Đồng Tháp, thể hiện trách nhiệm xã hội và cam kết phát triển bền vững.

Hơn 10.000 vận động viên tham gia VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 - Ảnh 4.

Giải marathon ủng hộ chương trình bảo tồn "Đưa đàn sếu quay về"

Bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị VPBank, thành viên Ban tổ chức giải, cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng cùng với những trải nghiệm thi đấu mới, giải chạy sẽ mang đến một sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương tới bạn bè trong và ngoài nước. Giải chạy cũng lan tỏa thông điệp thịnh vượng thể chất và tinh thần mà VPBank theo đuổi suốt nhiều năm qua, góp phần kiến tạo cộng đồng Việt Nam khỏe mạnh".

Hơn 10.000 vận động viên tham gia VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 - Ảnh 5.

VPBank cùng với Đồng Tháp tổ chức sự kiện lễ hội văn hóa, thể thao, âm nhạc để quảng bá du lịch

TIN LIÊN QUAN

Chuỗi sự kiện sẽ mở màn bằng một đại tiệc âm nhạc hoành tráng diễn ra vào đêm 11-10 - ngay trước ngày thi đấu chính thức. Đêm nhạc được dàn dựng công phu với sân khấu hiện đại, hiệu ứng mãn nhãn và sự góp mặt của loạt nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích nhất hiện nay như: Isaac, Phương Mỹ Chi,… hứa hẹn trở thành "chất xúc tác" giúp lan tỏa thông điệp sống tích cực, năng động, tiếp thêm năng lượng cho 12.000 vận động viên trước thềm xuất phát.

Năm nay, giải chạy dành cho trẻ em với cự ly 800m sẽ được tổ chức với tên gọi Kun Fun Run Đồng Tháp, hứa hẹn mang đến một sân chơi năng động, vui khỏe và đầy ắp tiếng cười cho dự kiến 2.000 runners nhí.

Với vai trò là đối tác chiến lược, VPBank triển khai chương trình ưu đãi độc quyền dành cho các khách hàng của ngân hàng khi mua BIB chạy, giảm từ 30% giá BIB công bố cho các chủ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế VPBank; giảm thêm cho khách hàng VPBank Prime khi đăng ký và thanh toán trực tiếp trên VPBank NEO…

Tin liên quan

12.000 VĐV tranh tài giải chạy đêm VPBank VnExpress Marathon HCMC 2025

12.000 VĐV tranh tài giải chạy đêm VPBank VnExpress Marathon HCMC 2025

(NLĐO) - 12.000 VĐV trong nước và quốc tế sẽ chinh phục đường đua giải năm nay tại khu vực trung tâm TP HCM rạng sáng 23-2

Giải Marathon "Đất sen hồng" 2024: Chạy trên vùng Tháp Mười lịch sử"

(NLĐO) - Chính thức diễn ra tại thành phố Cao Lãnh vào hai ngày 12 và 13-10, Giải Marathon Đất sen hồng Đồng Tháp 2024 - Cúp Masterise Homes truyền tải thông điệp "Tiên phong - Bứt phá" cho cộng đồng chạy bộ tại vùng đất lịch sử Tháp Mười.

Những hình ảnh vui nhộn tại giải marathon quốc tế đầu tiên của TP Cần Thơ mới

(NLĐO) - Giải marathon quốc tế đầu tiên của TP Cần Thơ mới thu hút 5.000 vận động viên tham gia với 4 cự ly 5km, 10km, 21km và 42km

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp VPBank Công ty CP Truyền thông Nexus VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo