Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 - dự kiến diễn ra vào các ngày từ 10 đến 12-10 tại Quảng trường Văn Miếu, Cao Lãnh, Đồng Tháp - là sự kiện chạy bộ thể thao lớn nhất miền Tây Nam bộ, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty CP Truyền thông Nexus tổ chức.



12.000 chân chạy sẽ tham dự giải marathon ở quê hương sen

Marathon kết hợp quảng bá du lịch

Với chủ đề " Tiên phong - Bứt phá", sự kiện dự kiến thu hút khoảng 12.000 vận động viên trong nước và quốc tế về tham dự. Giải bao gồm bốn cự ly, gồm: 42km, 21km, 10km và 5km, phù hợp cho cả vận động viên chuyên nghiệp, người chạy bộ phong trào, các câu lạc bộ, nhóm chạy bộ; sinh viên, học sinh; các gia đình và trẻ em.

Cung đường chạy của giải sẽ đưa vận động viên băng qua những địa danh tiêu biểu, mang đậm dấu ấn văn hóa và cảnh quan đặc trưng của vùng đất sen hồng Đồng Tháp, như quảng trường Văn Miếu - trái tim của thành phố Cao Lãnh, cầu Cao Lãnh hùng vĩ bắc qua sông Tiền, những con đường rợp bóng cây xanh, các tuyến phố trung tâm sôi động đậm sắc màu miền Tây.

Giải marathon tại Đồng Tháp diễn ra vào trung tuần tháng 10

Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên đến 218.000.000 đồng, trong đó, mức thưởng theo nhóm tuổi cũng được tăng thêm đáng kể nhằm khuyến khích sự tham gia đa dạng từ mọi lứa tuổi và tạo thêm động lực chinh phục đường đua.

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức sau sự kiện sáp nhập hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp, đưa giải chạy trở thành biểu tượng của sự hòa quyện - kết nối - khởi đầu cho một hành trình phát triển mới của vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và lòng yêu thể thao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn giới thiệu giải

Sự kiện thể thao lớn nhất miền Tây Nam bộ tạo điểm nhấn về quy mô số lượng người tham gia và tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức. Ngoài ra, các hoạt động nổi bật đồng hành xuyên suốt bao gồm lễ hội ẩm thực Tây Nam Bộ và những đêm hội âm nhạc hoành tráng, tạo nên lễ hội âm nhạc - thể thao - du lịch sôi động bậc nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Sức hút của giải marathon trên Đất Sen Hồng

Tham gia VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025, các chân chạy sẽ trở thành đại sứ tích cực, chuyển tải thông điệp về xây dựng lối sống lành mạnh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ban tổ chức sẽ trích một phần doanh thu từ giải để đóng góp vào các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn sếu đầu đỏ - biểu tượng sinh thái quý hiếm và là niềm tự hào của tỉnh Đồng Tháp, thể hiện trách nhiệm xã hội và cam kết phát triển bền vững.

Giải marathon ủng hộ chương trình bảo tồn "Đưa đàn sếu quay về"

Bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị VPBank, thành viên Ban tổ chức giải, cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng cùng với những trải nghiệm thi đấu mới, giải chạy sẽ mang đến một sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương tới bạn bè trong và ngoài nước. Giải chạy cũng lan tỏa thông điệp thịnh vượng thể chất và tinh thần mà VPBank theo đuổi suốt nhiều năm qua, góp phần kiến tạo cộng đồng Việt Nam khỏe mạnh".

VPBank cùng với Đồng Tháp tổ chức sự kiện lễ hội văn hóa, thể thao, âm nhạc để quảng bá du lịch

Chuỗi sự kiện sẽ mở màn bằng một đại tiệc âm nhạc hoành tráng diễn ra vào đêm 11-10 - ngay trước ngày thi đấu chính thức. Đêm nhạc được dàn dựng công phu với sân khấu hiện đại, hiệu ứng mãn nhãn và sự góp mặt của loạt nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích nhất hiện nay như: Isaac, Phương Mỹ Chi,… hứa hẹn trở thành "chất xúc tác" giúp lan tỏa thông điệp sống tích cực, năng động, tiếp thêm năng lượng cho 12.000 vận động viên trước thềm xuất phát.

Năm nay, giải chạy dành cho trẻ em với cự ly 800m sẽ được tổ chức với tên gọi Kun Fun Run Đồng Tháp, hứa hẹn mang đến một sân chơi năng động, vui khỏe và đầy ắp tiếng cười cho dự kiến 2.000 runners nhí.

Với vai trò là đối tác chiến lược, VPBank triển khai chương trình ưu đãi độc quyền dành cho các khách hàng của ngân hàng khi mua BIB chạy, giảm từ 30% giá BIB công bố cho các chủ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế VPBank; giảm thêm cho khách hàng VPBank Prime khi đăng ký và thanh toán trực tiếp trên VPBank NEO…