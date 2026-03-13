HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

13 học sinh ở Đà Nẵng đau bụng, nôn mửa sau khi uống trà sữa

Trần Thường

(NLĐO) – Sau khi uống trà sữa mua tại quán trước trường học, 13 em học sinh cấp 2 ở TP Đà Nẵng có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Ngày 13-3, lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Trà My, TP Đà Nẵng) cho biết các em học sinh của trường nghi bị ngộ độc thực phẩm đã ổn định sức khỏe, đi học trở lại.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My, khoảng 10 giờ 35 phút ngày 12-3, đơn vị này tiếp nhận 13 bệnh nhân là học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi vào viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

- Ảnh 1.

Nhiều em học sinh bị đau bụng, nôn mửa sau khi uống trà sữa (Ảnh minh họa: AI)

Theo thông tin khai thác ban đầu từ học sinh và nhà trường, trước khi xuất hiện triệu chứng, các em học sinh đi mua và uống trà sữa tại quán T.S (thôn Trung Thị, xã Trà My) vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11-3.

Đến sáng 12-3, các em xuất hiện các triệu chứng đau bụng, mệt, buồn nôn, đau đầu, nôn ra nước, sau đó được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Trung tâm Y tế khu vực đã phối hợp với các cơ quan liên quan cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường điều tra dịch tễ và xác minh vụ việc.

Đồng thời, tiến hành lấy mẫu thực phẩm lưu (mẫu trà sữa còn lại của bệnh nhân do phụ huynh cung cấp và mẫu trà sữa quán đã chế biến ngày 11-3) gửi xét nghiệm. Hướng dẫn phụ huynh tiếp tục theo dõi sức khỏe các em tại nhà, báo cáo khi có trường hợp mới…

Theo nhận định ban đầu, đây là các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc sử dụng trà sữa mua tại quán ngoài trường học. Nguyên nhân cụ thể đang được tiếp tục điều tra và chờ kết quả xét nghiệm.

Tin liên quan

63 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh kem mừng ngày 8-3

63 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh kem mừng ngày 8-3

(NLĐO) - Sau khi ăn bánh kem mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 thì 63 người ở An Giang bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện cấp cứu.

WHO đưa "thần dược" 8.000 USD/lọ từ Thụy Sĩ về Đà Nẵng cứu 3 người ngộ độc cá ủ chua

(NLĐO) – Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent để cứu mạng 3 người ngộ độc nguy kịch ở TP Đà Nẵng.

3 người nghi ngộ độc sau bữa ăn gia đình

(NLĐO) - Sau bữa trưa tại một gia đình 3/10 người xuất hiện co giật, hôn mê nghi ngộ độc thực phẩm và được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Đà Nẵng trung tâm y tế ngộ độc thực phẩm Bắc Trà My theo dõi sức khỏe trà sữa Nghi ngộ độc thực phẩm
