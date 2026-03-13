HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
63 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh kem mừng ngày 8-3

Hoa Nắng

(NLĐO) - Sau khi ăn bánh kem mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 thì 63 người ở An Giang bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 13-3, ông Nguyễn Quốc Khải - Phó Trưởng Phòng Văn hóa xã hội phường Rạch Giá, tỉnh An Giang - thông tin với báo chí rằng ngành chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm đình chỉ hoạt động một cơ sở cung cấp bánh kem gây ngộ độc thực phẩm đối với nhiều người.

63 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh kem mừng ngày 8-3 - Ảnh 1.

63 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh kem mừng ngày 8-3 - Ảnh 2.

63 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dùng bánh kem mừng ngày 8-3

"Chúng tôi tiếp tục chờ kết quả xét nghiệm từ các cơ quan chuyên môn để có căn cứ xử lý tiếp theo; đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh thực phẩm có nguy cơ và gửi văn bản đề nghị Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang hỗ trợ hướng dẫn công tác quản lý, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn cũng sẽ được mời làm việc, tuyên truyền và yêu cầu rà soát lại quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm" - ông Khải thông tin với báo chí.

Trước đó, vào ngày 6-3, nhiều cơ quan, ban ngành trên địa bàn phường Rạch Giá đặt mua bánh kem của một tiệm bánh trên đường Ba Tháng Hai, phường Rạch Giá để chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Sau khi ăn bánh kem thì hàng chục người nghi bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau nhận tin báo, UBND phường Rạch Giá đã chỉ đạo Phòng Văn hóa xã hội phường phối hợp với Trung tâm Y tế Rạch Giá tiến hành kiểm tra, rà soát và xác minh theo quy trình.

Qua xác minh, ghi nhận có 63 người nhập viện hoặc đến cơ sở y tế điều trị. Đến ngày 13-3, vẫn còn 3 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ nguồn thực phẩm và trách nhiệm của các bên liên quan.

