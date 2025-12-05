HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

13 năm không được nhập vàng, VGTA kiến nghị bỏ vàng trang sức khỏi ngành kinh doanh có điều kiện

Thái Phương

(NLĐO) – VGTA kiến nghị loại bỏ hoạt động sản xuất chế tác và kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) vừa có văn bản gửi Chủ tịch Quốc hội đề nghị loại bỏ ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với ngành vàng tại dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi).

Cụ thể, VGTA đề nghị xem xét cho loại bỏ hoạt động sản xuất, chế tác và kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ; xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 

Khoản 1 điều 7 dự thảo luật Đầu tư quy định, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành nghề phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Trong khi đó, theo phụ lục 4 luật Đầu tư nêu: "Kinh doanh vàng là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện".

13 năm không được nhập vàng, kiến nghị bỏ vàng trang sức khỏi ngành nghề kinh doanh có điều kiện - Ảnh 1.

Theo tính toán của VGTA, nhu cầu vàng làm nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, vàng trang sức trung bình khoảng 50 tấn/năm. Ảnh: Tấn Thạnh

VGTA cho rằng quy định này chưa phù hợp với nội dung quy định tại khoản 1 điều 7 luật Đầu tư, cũng chưa phù hợp với thực tế của hoạt động kinh doanh vàng. Trong khi tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, đối với dự thảo Luật đầu tư sửa đổi thì hoạt động "kinh doanh vàng" không được đưa vào để cắt giảm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Theo quy định hiện hành, hoạt động kinh doanh vàng gồm hoạt động sản xuất và kinh doanh mua bán vàng miếng; hoạt động sản xuất và kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động xuất nhập khẩu vàng và các hoạt động kinh doanh vàng khác…

"Trong các hoạt động nêu trên, chỉ có hoạt động sản xuất kinh doanh vàng miếng, sản phẩm phái sinh vàng và sàn giao dịch vàng có thể quy định tại danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Các hoạt động còn lại như sản xuất chế tác, vàng trang sức, mỹ nghệ; kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu cho sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng" – đại diện VGTA lập luận.

Theo tính toán của VGTA, nhu cầu vàng làm nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, vàng trang sức trung bình khoảng 50 tấn/năm, tương đương khoảng 5 tỉ USD/năm (khoảng 420 triệu USD/tháng). 

Hơn 13 năm qua, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng trang sức không được được cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ nên không có nguyên liệu để sản xuất chế tác cung ứng cho thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và xuất khẩu. VGTA nói rằng việc thu mua, huy động vàng trong dân thì doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn và rủi ro.

Sau khi đưa vào sản xuất, chế tác, một nửa để đáp ứng nhu cầu trong nước, một nửa để xuất khẩu, tức là 25 tấn để xuất khẩu, có thể thu về từ 3,5 - 5 tỉ USD. Trong đó, giá trị sức lao động chiếm tới trên 30% giá trị sản phẩm xuất khẩu.

Trên thế giới, hoạt động sản xuất chế tác và kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ là ngành nghề sản xuất kinh doanh hàng hóa thông thường, không quốc gia nào quy định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Các quốc gia như Thái Lan, Singapore, Indonesia…, còn có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển mạnh mẽ ngành này để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tại các quốc gia này, xuất khẩu sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ lên tới từ 5 - 7 tỉ USD/năm.

"Nếu cho doanh nghiệp nhập vàng nguyên liệu về sản xuất, chế tác thành vàng trang sức, mỹ nghệ, không những đáp ứng cho nhu cầu thị trường trong nước mà còn xuất khẩu tái tạo lại được nguồn ngoại tệ khá lớn cho đất nước" – đại diện VGTA lập luận thêm.


