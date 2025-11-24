TPHCM: Ba doanh nghiệp vàng bị phạt, tịch thu hơn 54 gram vàng trang sức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TPHCM: Ba doanh nghiệp vàng bị phạt, tịch thu hơn 54 gram vàng trang sức

Nguyễn Hải

(NLĐO) - Ba doanh nghiệp kinh doanh vàng này hoạt động trên địa bàn tại phường Phú Thạnh

Ngày 24-11, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM có thông tin về tháng triển khai cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Đội QLTT số 14 trên địa bàn phụ trách.

TIN LIÊN QUAN

Cụ thể, ngày 17-10 đến 17-11, Đội QLTT số 14 đã kiểm tra 17 vụ việc, xử phạt gần 400 triệu đồng nộp ngân sách, đồng thời tịch thu 9.858 đơn vị hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng trị giá hơn 389 triệu đồng. Số hàng này gồm vải, quần áo, đồ gia dụng, phụ tùng xe đạp, dây nguồn điện thoại, trang sức bằng vàng…

Ngoài ra, đơn vị còn tịch thu 220 đơn vị hàng giả mạo nhãn hiệu trị giá hơn 15 triệu đồng, chủ yếu là cốc sạc, vải may mặc.

Đáng chú ý, ngày 11-11, Đội QLTT số 14 chia thành 3 đoàn kiểm tra cùng lúc ba doanh nghiệp kinh doanh vàng tại phường Phú Thạnh, TPHCM. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 54,217 gram trang sức vàng trị giá gần 130 triệu đồng.

Sau khi xem xét, Chi cục trưởng Chi cục QLTT TPHCM đã ban hành quyết định xử phạt tổng cộng 210 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số vàng vi phạm.

- Ảnh 3.

Cơ quan chức năng kiểm tra hàng hóa vi phạm

Cũng trong tháng cao điểm, Đội QLTT số 14 cũng đã kiểm tra 6 điểm kinh doanh, chứa trữ vải may mặc tại phường Tây Thạnh và Phú Thọ Hòa. Các điểm này bị xử phạt tổng cộng 99 triệu đồng do kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đồng thời lực lượng chức năng còn tịch thu 5,4 tấn vải các loại và buộc tiêu hủy thêm 190 kg vải giả mạo nhãn hiệu.


Tin liên quan

Quản lý thị trường sẽ kiểm tra 180 điểm kinh doanh vàng ở TP HCM

Quản lý thị trường sẽ kiểm tra 180 điểm kinh doanh vàng ở TP HCM

(NLĐO) – Chỉ sau gần một tháng ra quân, QLTT TP HCM đã phát hiện 348 vụ vi phạm

Quản lý thị trường TP HCM tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng

(NLĐO) - Chi Cục QLTT TP HCM sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra khi phát hiện có dấu vi phạm về các quy định về kinh doanh vàng

Ngày mai 9-9, yêu cầu thành lập đoàn thanh tra doanh nghiệp kinh doanh vàng

(NLĐO) - Thanh tra Chính phủ được yêu cầu phối hợp với các bộ ngành triển khai thanh tra các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng.

kiểm tra quản lý thị trường đoàn kiểm tra kinh doanh vàng hàng lậu QLTT hàng giả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo