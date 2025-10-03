13.000 runners trong nước và quốc tế đua tài tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

13.000 runners trong nước và quốc tế đua tài tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank

P.Dương

(NLĐO) - Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 diễn ra ngày 5-10 với sự tham gia của hơn 13.000 vận động viên trong nước và quốc tế.

Lễ khai mạc Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 diễn ra ngày 3-10 đã đánh dấu sự trở lại của sự kiện thể thao truyền cảm hứng - một giải chạy biểu trưng của thủ đô Hà Nội thu hút số lượng vận động viên gấp gần 1,5 lần so với mùa giải trước.

13.000 runners trong nước và quốc tế đua tài tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank - Ảnh 1.

Lễ khai mạc Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 diễn ra sáng 3-10 tại Hà Nội

Với cung đường chạy được đầu tư bài bản, đi qua những điểm di sản, văn hóa ấn tượng của thủ đô, giải chạy được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm mới, kết hợp công nghệ số đột phá, biểu tượng văn hóa Việt Nam và chuẩn quốc tế, tạo nên dấu ấn đặc biệt và đáng nhớ.

TIN LIÊN QUAN

Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, khẳng định: "Tiếp theo thành công của các mùa giải trước, mùa giải lần thứ 4 - năm 2025, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội trên bản đồ thể thao khu vực và thế giới. Giải không chỉ đơn thuần là một cuộc đua, mà còn là hành trình để mỗi vận động viên và người dân cảm nhận nhịp sống sôi động, cảnh quan tươi đẹp và những giá trị văn hóa ngàn năm của thủ đô văn hiến. TP Hà Nội sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thuộc thành phố phối hợp chặt chẽ cùng Ban tổ chức để đảm bảo giải chạy diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, chu đáo và đầy ấn tượng đối với vận động viên, nhân dân thủ đô và bạn bè quốc tế".

Ngay sau Lễ khai mạc, Làng Marathon 2025 chính thức mở cửa tại Vinhomes Riverside Long Biên, trở thành không gian trưng bày sống động, nơi quy tụ những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thể thao, sức khỏe, dinh dưỡng và phong cách sống. Tại đây, Techcombank Expo tạo ấn tượng mạnh mẽ với gian hàng trưng bày những giải pháp công nghệ sáng tạo của ngân hàng và các vật phẩm đặc sắc chủ đề "Công nghệ và tương lai".

Mùa giải năm nay, bộ vật phẩm cũng tạo sức hút khi lấy hình ảnh Khuê Văn Các - biểu tượng tri thức và văn hiến của kinh thành Thăng Long - làm cảm hứng chủ đạo, kết hợp với thiết kế mang tinh thần "những đường cong giao thoa" để khắc họa sự uyển chuyển, tính kết nối và sự cộng hưởng của sức mạnh cộng đồng.

13.000 runners trong nước và quốc tế đua tài tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank - Ảnh 2.

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Ngân hàng Techcombank, phát biểu tại Lễ khai mạc

Điểm độc đáo khác của mùa giải là việc ứng dụng công nghệ AI trên đường chạy để mang đến những video cá nhân hóa thú vị cho tất cả vận động viên. Trong vòng 24 giờ - 36 giờ sau khi kết thúc sự kiện, vận động viên sẽ nhận được 1 video ngắn ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng, đáng nhớ trên đường chạy. Trước đó, hoạt động "Tạo video A.I - Trở thành đại sứ của Techcombank Marathon 2025" đã thu hút sự chú ý của cộng đồng với hơn 50.000 video được tạo ra trong vòng hai tuần, nhanh chóng truyền cảm hứng mạnh mẽ nhờ sự kết nối thể thao với công nghệ hiện đại.

Vào ngày thi đấu chính thức, có hơn 13.000 vận động viên đến từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài, đưa Hà Nội thành điểm hẹn toàn cầu của những bước chạy ấn tượng. Cung đường đi qua nhiều địa danh mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cầu Long Biên, Nhà Quốc hội… giúp mỗi vận động viên không chỉ chinh phục thử thách thể lực mà còn trải nghiệm sự giao thoa giữa văn hiến ngàn năm và nhịp sống hiện đại. Đáng chú ý, ở cự ly 21,1 km sẽ có sự tham gia của vận động viên lớn tuổi nhất - 81 tuổi, hứa hẹn sẽ mang đến câu chuyện truyền cảm hứng về sức mạnh của ý chí và niềm đam mê thể thao.

13.000 runners trong nước và quốc tế đua tài tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank - Ảnh 3.

Ông Rob Zamacona, Tổng Giám đốc Sunrise Events Vietnam, phát biểu tại Lễ khai mạc

Bên cạnh sự góp mặt của các vận động viên quốc tế, giải chạy cũng quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của điền kinh Việt Nam như kỷ lục gia quốc gia Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Oanh, hay HCV SEA Games 32 Nguyễn Trung Cường. Đặc biệt, "Đoàn Tàu Không Số (Sub 3)" với gần 80 runners từng hoàn thành marathon dưới 3 giờ sẽ lập kỷ lục mới về quy mô và số lượng người, trở thành biểu tượng của khát vọng chinh phục và nguồn cảm hứng để hàng nghìn người đặt mục tiêu cao hơn cho chính mình.

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Ngân hàng Techcombank, cho biết: "Thông qua Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank và nhiều chương trình CSR khác, Ngân hàng đã có những đóng góp tích cực và ý nghĩa cho cộng đồng tại Hà Nội. Bước sang mùa giải thứ tư, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank không chỉ là một giải chạy mà còn là một hành trình kết nối thể thao, văn hóa và du lịch, tôn vinh di sản và quảng bá Hà Nội như một điểm đến sôi động, đặc sắc và được ngưỡng mộ trên toàn cầu. Giải cũng là dịp để các vận động viên chia sẻ tinh thần thể thao, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và đóng góp vào những thay đổi tích cực cho xã hội. Mỗi bước chân là một bước tiến góp phần xây dựng một Việt Nam mới - nơi mỗi cá nhân được trao khát vọng, được tạo động lực để phát triển và vượt trội hơn mỗi ngày".

Ông Rob Zamacona, Tổng Giám đốc Sunrise Events Vietnam, chia sẻ: "Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 là nhịp cầu nối giữa truyền thống và khát vọng vươn lên của người Việt. Tại Hà Nội - thành phố ngàn năm văn hiến - mỗi bước chân đều phản chiếu ý chí và tinh thần bền bỉ của cộng đồng chạy bộ. Với mục tiêu truyền cảm hứng để 100 triệu người Việt phát huy tiềm năng qua thể thao, chúng tôi không ngừng nâng tầm giải đấu: cung đường an toàn, tối ưu đi qua 37 địa danh tiêu biểu; các cự ly tiếp tục đạt chứng nhận AIMS, mang đến trải nghiệm đẳng cấp quốc tế ngay giữa lòng Thủ đô. Năm nay, hơn 13.000 vận động viên trong và ngoài nước sẽ cùng chinh phục thử thách; giải đấu được tường thuật trực tiếp trên VTV, đồng thời mời khán giả tham gia các hoạt động tương tác và minigame tại Làng Marathon và trên nền tảng số để lan tỏa không khí lễ hội. An toàn tuyệt đối và trải nghiệm trọn vẹn cho vận động viên lẫn khán giả luôn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi".

Tại Lễ khai mạc, Techcombank đã trao tặng 2 tỉ đồng tài trợ Quỹ "Vì người nghèo" TPHà Nội xây dựng nhà đại đoàn kết, Quỹ Bảo trợ trẻ em TP Hà Nội, Liên đoàn bóng rổ và liên đoàn xe đạp, mô tô thể thao TP Hà Nội.

13.000 runners trong nước và quốc tế đua tài tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank - Ảnh 4.

Techcombank đã trao tặng 2 tỉ đồng tài trợ cho các quỹ và đơn vị tại Lễ khai mạc

Đây là hoạt động nằm trong định hướng chiến lược của Techcombank với sứ mệnh tạo dựng cuộc sống tốt đẹp, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội.


Tin liên quan

Hơn 13.000 người tham dự Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank 2025

Hơn 13.000 người tham dự Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank 2025

(NLĐO) - Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ tư sẽ diễn ra vào tháng 10-2025 với mục tiêu lan tỏa tinh thần sống khỏe và kết nối cộng đồng.

Giải Half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" lần 2 năm 2025: Hấp dẫn, lành mạnh, ý nghĩa

Giải Half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" đã thu hút đông đảo vận động viên, không chỉ là những runner chuyên nghiệp mà còn là những người yêu thể thao...

Xúc động hình ảnh VĐV khuyết tật về đích Giải Half Marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" lần 2

(NLĐO) - Lần đầu tham gia Giải Half Marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" lần 2 do báo Người Lao Động tổ chức nhưng vận động viên Võ Chí Trung khiến khán giả xúc động

marathon giải chạy Giải marathon
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo