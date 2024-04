14 phụ nữ ở An Giang bị bắt quả tang đánh bạc, thu giữ nhiều tang vật

Sáng 18-4, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý một vụ đánh bạc liên quan 18 đối tượng.

Hiện trường các đối tượng đánh bạc ăn tiền

Các đối tượng tham gia đánh bạc ăn tiền bị bắt giữ

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16-4, trong lúc các con bạc đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức chơi bài tây 52 lá ăn thua bằng tiền tại khu đất thuộc xã Hòa An, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Chợ Mới phối hợp Công an xã Hòa An đã ập vào, bắt quả tang 18 đối tượng, trong đó có 14 đối tượng là nữ.



Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật và vật dụng khác có liên quan. Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng công an tiếp tục thu giữ 23 triệu đồng tiền mặt và 12 điện thoại di động các loại.