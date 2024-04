Án mạng đau lòng ở An Giang

Ngày 17-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phương (SN 1989; ngụ xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường vụ án

Nguyễn Văn Phương ra đầu thú với cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16-4, trong lúc Phương đang nhậu một mình trong nhà thì ông Lê Văn C. (SN 1958, cậu ruột của Phương) đứng trước nhà chửi Phương.

Tức giận, Phương đi ra trước nhà lấy bình hoa bằng sành đến đánh nhiều cái vào đầu ông C. khiến nạn nhân té xuống nền đất.

Phương tiếp tục cầm bình hoa đập nhiều cái vào đầu ông C. cho đến khi thấy nạn nhân bất tỉnh thì mới bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, mẹ của Phương đi nhặt phế liệu về thì phát hiện ông C. chết trước cửa nhà nên thông báo cho những người xung quanh biết để trình báo công an.

Chiều cùng ngày, khi biết lực lượng công an đang truy tìm, Phương đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi giết chết ông C.