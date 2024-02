Ngày 10-2 (ngày mùng 1 Tết), tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân đón Tết an toàn, lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định nồng độ cồn, kể cả đêm giao thừa.



Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa huy động 100% quân số phối hợp kiểm tra, xử lý trật tự giao thông trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, trong đó chú trọng xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn

Với tinh thần nỗ lực "xuyên đêm, xuyên Tết", không có ngày nghỉ, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng trực 100% quân số, bám tuyến bám địa bàn, xuyên Tết phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an các huyện, thị xã, thành phố thành lập nhiều tổ tuần tra lưu động và nhiều điểm chốt kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Trong đó, lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", không vì kiêng nể ngày Tết mà bỏ qua lỗi vi phạm.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, trong ngày 30 Tết và đêm giao thừa, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, xử lý 403 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1 tỉ đồng; tạm giữ 152 phương tiện khác.

Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ đêm giao thừa Tết 2024

Trong đó, xử lý 141 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chủ yếu là xe máy); 90 trường hợp vi phạm tốc độ.