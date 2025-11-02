1.500 vụ lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại 1.660 tỉ đồng

Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị quyết số 352, thông qua nội dung dự án Luật Thương mại điện tử, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong việc xây dựng hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam.



Việc định danh và xác thực điện tử là điều bắt buộc với bán hàng online

Theo đó, Bộ Công Thương được giao chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung dự thảo Luật, đồng thời tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ và báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thành viên Chính phủ.

Dự thảo Luật Thương mại điện tử - dự luật lần đầu tiên đưa ra yêu cầu định danh người bán. Cụ thể, người bán trong nước phải được định danh qua VNeID, còn người bán nước ngoài phải chứng minh tính hợp pháp thông qua giấy tờ xác thực.

Tại Hội nghị "Ứng dụng định danh, xác thực của Bộ Công an để nâng cao an toàn trong hoạt động thương mại điện tử" do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương vừa tổ chức, bà Vũ Xuân Linh, Giám đốc Quan hệ đối tác chiến lược Công ty TNHH Shopee, cho biết từ tháng 6-2025, Shopee đã phối hợp với Cục C06 - Bộ Công an triển khai định danh toàn bộ người bán trên sàn thông qua căn cước công dân gắn chip.

Một sàn thương mại điện tử định danh hơn 80% người bán hàng

Tính đến ngày 30-10-2025, nền tảng đã hoàn tất định danh 81% nhà bán hàng, và đặt mục tiêu đạt 100% trong thời gian tới.

Đặc biệt, 100% người bán mới hiện nay buộc phải hoàn tất quy trình định danh trước khi được phép kinh doanh.

"Định danh người bán không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà là cam kết của Shopee trong việc bảo vệ người tiêu dùng và nâng cao niềm tin vào giao dịch trực tuyến. Đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch, an toàn và bền vững tại Việt Nam"- bà Linh khẳng định.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, cho rằng việc ứng dụng định danh và xác thực điện tử, ví dụ như qua nền tảng VNeID của Bộ Công an là yêu cầu cấp bách, giúp xác thực chính xác danh tính người dùng, ngăn chặn hành vi gian lận, đồng thời tăng cường niềm tin của người dân trong các hoạt động mua sắm trực tuyến và giao dịch điện tử nói chung.

Theo thống kê của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo trực tuyến, thiệt hại 1.660 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, song song với đó, thanh toán số tiếp tục bùng nổ, đặc biệt là QR Code với tốc độ tăng trưởng kép 40% và các hình thức thanh toán trực tuyến tăng trên 100% mỗi năm. Ông Tuấn nhấn mạnh: "Khi thanh toán số trở nên phổ biến, việc định danh và xác thực điện tử là điều bắt buộc để đảm bảo an toàn cho người dùng và doanh nghiệp".