Thời sự Xã hội

16 chuyến tàu rời Ga Sài Gòn trong ngày cao điểm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

Ngọc Quý

(NLĐO) - Chiều 13-2, Ga Sài Gòn đông kín người về quê đón Tết; ngành đường sắt tăng chuyến, bổ sung hàng ngàn chỗ phục vụ cao điểm.

Chiều 13-2, tại Ga Sài Gòn, dòng người tay xách va ly, tay bồng con nhỏ hối hả làm thủ tục lên tàu về quê đón Tết. Đây là một trong những ngày cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của ngành đường sắt khu vực phía Nam.

- Ảnh 1.

Rất đông hành khách có mặt tại Ga Sài Gòn chiều 13-2

Đi tuyến về Quảng Ngãi, anh Nguyễn Văn Mỹ (sinh năm 1992, ngụ phường An Nhơn) cho biết năm nay anh và gia đình chủ động đến ga sớm hơn thường lệ. "Sau khi nghe thông tin có nguy cơ kẹt xe tăng cao, tôi đến trước giờ tàu chạy 1 tiếng" – anh Mỹ chia sẻ.

Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, dịp Tết Bính Ngọ 2026, đơn vị sử dụng 791 toa xe khách, lập 62 đoàn tàu phục vụ hành khách, trong đó 55 đoàn chạy tuyến Hà Nội – TPHCM. 

Toàn đợt cao điểm từ ngày 3-2 đến 8-3-2026 (tức 16 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng), ngành đường sắt tổ chức 906 chuyến tàu tuyến Hà Nội – TPHCM, cung ứng khoảng 384.000 chỗ, tăng 7% so với Tết 2025 do thời gian phục vụ kéo dài thêm 4 ngày. Các toa tàu du lịch chất lượng cao SE61/62 tiếp tục được khai thác trong suốt đợt vận tải.

Riêng trong thời gian nghỉ Tết (từ 14 đến 22-2-2026), ngành đường sắt tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu khu đoạn khu vực phía Bắc, gồm các tuyến Hà Nội – Đà Nẵng, Hà Nội – Vinh, Hà Nội – Lào Cai, cung ứng khoảng 7.300 vé. 

Khu vực phía Nam cũng tăng cường 11 chuyến tàu Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Tam Kỳ, Sài Gòn – Đà Nẵng, bổ sung khoảng 5.500 vé phục vụ nhu cầu du xuân đầu năm.

Vé tàu tuyến phía Nam các ngày cao điểm trước Tết (từ 7 đến 14-2) và một số ngày cao điểm sau Tết đã cơ bản hết chỗ, chỉ còn rải rác ở một số chặng ngắn.

Giá vé tàu Tết 2026 tăng bình quân 5%-10% do chi phí đầu vào tăng và đơn vị đã cải tạo, nâng cấp hơn 100 toa xe nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Thông tin với Báo Người Lao Động, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết riêng ngày 13-2 có 16 chuyến tàu xuất phát từ Ga Sài Gòn đi các tỉnh, với khoảng 5.500 hành khách lên tàu tại ga; toàn khu vực Sài Gòn – Dĩ An – Biên Hòa ước khoảng 8.000 khách. Công tác phục vụ, an ninh trật tự được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Tết.

Những ngày cao điểm Tết, tại Ga Sài Gòn, tình trạng hành khách đến trễ giờ tàu chạy diễn ra khá phổ biến.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết nhiều trường hợp lỡ tàu do kẹt xe trên các tuyến đường vào ga. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách cần chủ động trừ hao thời gian, đến ga sớm hơn, bởi dịp Tết vé các chuyến sau hầu như đã kín chỗ, rất khó hỗ trợ đổi tàu.

Hình ảnh hàng ngàn người đổ về Ga Sài Gòn chiều 13-2

- Ảnh 3.

Khu vực cổng vào Ga Sài Gòn nhộn nhịp chiều 13-2

- Ảnh 4.

Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, dịp Tết Bính Ngọ 2026, đơn vị sử dụng 791 toa xe khách, lập 62 đoàn tàu phục vụ hành khách, trong đó 55 đoàn chạy tuyến Hà Nội – TPHCM

- Ảnh 5.

Toàn đợt cao điểm từ ngày 3-2 đến 8-3-2026 (tức 16 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng), ngành đường sắt tổ chức 906 chuyến tàu tuyến Hà Nội – TPHCM, cung ứng khoảng 384.000 chỗ, tăng 7% so với Tết 2025 do thời gian phục vụ kéo dài thêm 4 ngày

- Ảnh 6.

Nhiều hành khách chủ động đến sớm, tránh ùn ứ trên đường

- Ảnh 7.

Riêng trong thời gian nghỉ Tết (từ 14 đến 22-2-2026), ngành đường sắt tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu khu vực phía Bắc, gồm các tuyến Hà Nội – Đà Nẵng, Hà Nội – Vinh, Hà Nội – Lào Cai, cung ứng khoảng 7.300 vé

- Ảnh 8.

Khu vực phía Nam cũng tăng cường 11 chuyến tàu Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Tam Kỳ, Sài Gòn – Đà Nẵng, bổ sung khoảng 5.500 vé phục vụ nhu cầu du xuân đầu năm

- Ảnh 9.

Vé tàu tuyến phía Nam các ngày cao điểm trước Tết (từ 7 đến 14-2) và một số ngày cao điểm sau Tết đã cơ bản hết chỗ, chỉ còn rải rác ở một số chặng ngắn

- Ảnh 10.

Thông tin với Báo Người Lao Động, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết riêng ngày 13-2 có 16 chuyến tàu xuất phát từ Ga Sài Gòn đi các tỉnh, với khoảng 5.500 hành khách lên tàu tại ga; toàn khu vực Sài Gòn – Dĩ An – Biên Hòa ước khoảng 8.000 khách

- Ảnh 11.

Công tác phục vụ, an ninh trật tự được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Tết

TPHCM vận tải đường sắt Tết nguyên đán ngành đường sắt Tết Bính Ngọ 2026
