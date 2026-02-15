HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

16 tuổi đã xuất huyết dạ dày và cảnh báo từ bác sĩ

Hải Yến

(NLĐO) - Khi áp lực công việc dồn dập, sinh hoạt đảo lộn và tiệc tùng liên miên trước thềm năm mới khiến hệ tiêu hoá phải “gồng mình” quá mức

Ngày 15-2, ThS-BS Nguyễn Thiện Nhân, Khoa Nội soi, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), cho biết chỉ trong tháng cận Tết Nguyên Đán, Khoa Nội soi của bệnh viện đã tiếp nhận 40 trường hợp nhập viện do xuất huyết tiêu hóa từ loét dạ dày, tá tràng.

Xuất huyết dạ dày vì stress, ăn uống thất thường ở người trẻ - Ảnh 1.

Xuất huyết dạ dày vì stress, ăn uống thất thường ở người trẻ - Ảnh 2.

Hình ảnh loét dạ dày

Đáng lưu ý, trong số này có 7 bệnh nhân dưới 35 tuổi, chiếm gần 18%. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất mới 16 tuổi. Tất cả đều nhập viện trong tình trạng xuất huyết nặng và phải được can thiệp nội soi để cầm máu khẩn cấp.

Trường hợp bệnh nhân N.X.H.P. (16 tuổi) gây chú ý, cấp cứu nội soi vì xuất huyết từ ổ loét dạ dày, tá tràng.

Một bệnh nhân khác là H.H.V. (20 tuổi) nhập viện trong tình trạng loét hành tá tràng kèm xuất huyết nặng. Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận thói quen ăn uống thất thường, thường xuyên bỏ bữa và sinh hoạt thiếu điều độ là những yếu tố góp phần làm tổn thương niêm mạc dạ dày trong thời gian dài.

Ở nhóm tuổi lớn hơn, bệnh nhân N.V.T. (30 tuổi) được xác định bị loét dạ dày, tá tràng trên nền áp lực công việc kéo dài, căng thẳng tinh thần và chế độ ăn uống thất thường. Chỉ đến khi xảy ra biến chứng xuất huyết, người bệnh mới nhập viện và được can thiệp cầm máu qua nội soi.

Theo BS Nhân, nhiều người trẻ vẫn học tập và làm việc bình thường cho đến khi đột ngột xuất hiện tình trạng mệt lả, choáng váng, thậm chí tụt huyết áp do mất máu. Các triệu chứng ban đầu như đau thượng vị, ợ chua, đầy bụng, mệt mỏi thường bị xem nhẹ. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể đi ngoài phân đen, chóng mặt, ngất xỉu và phải cấp cứu.

BS Nhân cho biết nội soi tiêu hóa không chỉ giúp xác định chính xác nguyên nhân chảy máu mà còn đóng vai trò quyết định trong xử trí, cho phép can thiệp cầm máu kịp thời. Việc phát hiện sớm các tổn thương loét có ý nghĩa quan trọng trong ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Thực tế tại phòng nội soi cho thấy, xuất huyết tiêu hóa không còn là bệnh lý thường gặp riêng ở người cao tuổi. Sự gia tăng các ca bệnh trẻ là hồi chuông cảnh báo về lối sống thiếu lành mạnh và tâm lý chủ quan với các triệu chứng tiêu hoá.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động thăm khám khi có dấu hiệu bất thường và thực hiện nội soi theo chỉ định để bảo vệ sức khỏe, tránh biến chứng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

chế độ ăn uống bảo vệ sức khỏe áp lực công việc loét dạ dày stress người cao tuổi ăn uống thất thường Bệnh viên Nhân dân 115
