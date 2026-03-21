Kinh tế

182 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại giá phù hợp

Tin, ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- TPHCM đã thông qua tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho 182 khu đất, diện tích gần 1.420 ha để tăng nguồn cung nhà ở thương mại giá phù hợp.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), cho biết lãnh đạo TPHCM đang tích cực chỉ đạo thực hiện tháo gỡ vướng mắc pháp lý để tăng cung nhà ở thương mại giá phù hợp trên tinh thần thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/ QH15 của Quốc hội.

Theo đó, tính đến đầu tháng 2-2026, TPHCM đã thông qua tổng cộng 182 khu đất với tổng diện tích gần 14,2 triệu m2 (1.420 ha) để giúp tháo gỡ vướng mắc về pháp lý và tăng nguồn cung nhà ở.

Trong đó, bao gồm đợt 1 (54 khu đất), đợt 2 (42 khu đất), đợt 3 (64 khu đất) và đợt 4 (28 khu đất) và nếu tính cả 241 khu đất với tổng diện tích khoảng 3.900 ha đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương (cũ) thông qua ngày 26-6-2025 thì trên địa bàn TPHCM (mới) có tổng số 423 khu đất với khoảng 5.320 ha. 

Việc thí điểm dự án nhà ở thương mại sẽ giúp làm tăng sản phẩm nhà ở trong các năm tiếp theo và phát triển ít nhất 199.400 căn hộ nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2021-2030, tái cấu trúc lại thịtrường bất động sản theo hướng an toàn, lành mạnh, bền vững, phù hợp với người có thu nhập thấp và trung bình.

TPHCM đang tháo gỡ vướng mắc cho 182 khu đất để thí điểm làm nhà ở thương mại giá phù hợp - Ảnh 1.

Các dự án nhà thương mại của Công ty Nam Long

Theo ông Châu, việc phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp rất cần thiết, bởi hiện nay đang rất thiếu loại căn hộ chung cư có 1-2 phòng ngủ, diện tích khoảng 50-70 m2, có đơn giá từ 30-70 triệu đồng/m2 và giá căn hộ khoảng 2-5 tỉ đồng/căn

TPHCM hơn 20 năm qua đã có nhiều doanh nghiệp thực hiện các dự án nhà ở thương mại giá vừa túi tiền như Công ty CP Đầu tư Nam Long đã định vị dòng sản phẩm này với thương hiệu Ehome. 

 Từ năm 2008 đến nay, công ty này đã đầu tư xây dựng được 8 dự án Ehome với khoảng 6.000 căn hộ. Tuy nhiên, do các Luật Nhà ở 2005, 2014, 2023 có mặt hạn chế là vẫn chưa quy định cơ chế tạo điều kiện để khuyến khích các doanh nghiệp bất động sản, các tổ chức tín dụng tham gia phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp .

Tin liên quan

Cần tập trung vào chính sách phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp

Cần tập trung vào chính sách phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp

(NLĐO) - Theo ông Phạm Đăng Hồ, chúng ta cần tập trung vào chính sách phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp và hình thức linh hoạt như bán, thuê và thuê mua

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Giải pháp tăng nguồn cung nhà ở giá phù hợp

Việc phát triển nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, là trách nhiệm, nghĩa vụ và đạo đức của người làm quản lý, của xã hội...

Nhà giá trung bình được chuộng

Theo số liệu nghiên cứu thị trường, trong năm nay TPHCM sẽ có thêm 57 dự án chung cư, với khoảng 28.000 căn hộ

