183 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX - năm 2024

Sáng 3-6, tại Hà Nội, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX - năm 2024 họp vòng chung khảo, nghe báo cáo kết quả vòng chấm sơ khảo, tiến hành thảo luận, bỏ phiếu và xét trao Giải.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, phát biểu

Phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo, nhấn mạnh gần 20 năm qua, Giải báo chí Quốc gia là giải thưởng cao quý dành tặng cho các tác phẩm báo chí, tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất hằng năm; đồng thời là đợt sinh hoạt nghiệp vụ thường niên bổ ích, lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội. Giải báo chí Quốc gia ngày càng khẳng định uy tín là giải thưởng nghề nghiệp danh giá nhất của những người làm báo.

Những tác phẩm vào chung khảo là những tác phẩm tiêu biểu cả về nội dung và hình thức thể hiện, đề cập những vấn đề thực sự quan trọng của đất nước, bảo đảm tính chính trị tư tưởng, tính định hướng, trung thực, có tác động xã hội tích cực và mạnh mẽ, xứng đáng để trao Giải Báo chí quốc gia Lần thứ XIX vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Các nhà báo là thành viên Hội đồng chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIX

Báo cáo tổng hợp vòng sơ khảo, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo, cho biết đây là năm đầu tiên thực hiện theo Điều lệ Giải Báo chí Quốc gia sửa đổi. Theo đó, hai nhóm thể loại mới được đưa vào chấm là báo chí đa phương tiện và báo chí sáng tạo.

Theo ông Lợi, kể từ ngày phát động đến nay, Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIX - Năm 2024 nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp Hội và cá nhân các nhà báo, hội viên; thu hút sự tham dự của 17/21 Liên chi hội và 29 Chi hội trực thuộc, đặc biệt là 59/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, với 1.970 tác phẩm được gửi về tham dự, trong đó có 1.913 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định. 156 tác phẩm có tác giả không phải hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Trong số 1.913 tác phẩm thuộc 13 loại Giải, Hội đồng Sơ khảo thống nhất lựa chọn được 183 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Trong đó Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (báo in) chọn được 21 tác phẩm; Giải Xã luận, bình luận, chuyên luận (báo in) chọn được 10 tác phẩm; Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (báo in) chọn được 15 tác phẩm; Giải Ảnh báo chí (gồm ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh) chọn được 10 tác phẩm; Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận (phát thanh) chọn được 9 tác phẩm; Giải Chương trình phát thanh tổng hợp, tọa đàm, phóng sự, phóng sự tài liệu, phóng sự điều tra (phát thanh) chọn được 19 tác phẩm; Giải Tin, phóng sự (truyền hình) chọn được 20 tác phẩm; Giải Bình luận, chuyên luận, giao lưu, tọa đàm (truyền hình) chọn được 10 tác phẩm; Giải Phim tài liệu, ký sự truyền hình: chọn được 15 tác phẩm; Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (báo điện tử) chọn được 22 tác phẩm; Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (báo điện tử) chọn được 16 tác phẩm; Giải Báo chí đa phương tiện chọn được 10 tác phẩm; Giải Báo chí sáng tạo chọn được 6 tác phẩm.