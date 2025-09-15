HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

2 cô gái trẻ đẹp lừa bán 13 người sang khu Tam giác vàng

Đức Ngọc

(NLĐO) - Lừa bán 13 nạn nhân sang đặc khu kinh tế Tam giác vàng, một nhóm cô gái trẻ đẹp bị bắt giữ.

Ngày 15-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phá chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán người, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu đường dây lừa bán 13 nạn nhân sang làm việc tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng.

2 Cô gái trẻ đẹp lừa bán 13 người sang khu Tam giác vàng - bộ luật cần bảo vệ - Ảnh 1.

Hai đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự xác định tại các xã Bình Chuẩn, Cam Phục, Nga My (tỉnh Nghệ An) tồn tại một đường dây mua bán người.

Trong đó, Vi Thị Lan (SN 1994, trú xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh; có quê gốc tại xã Bình Chuẩn) là mắt xích quan trọng trong đường dây này. Lan là đối tượng từng có thời gian làm việc tại nước ngoài nên có mối quan hệ quen biết với một số "ông chủ" bên kia biên giới.

Nắm được thông tin các công ty lừa đảo tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng cần tìm nhiều lao động Việt Nam sang làm việc nên Vi Thị Lan đã nảy sinh ý định móc nối với các đối tượng tại các xã khu vực miền Tây thuộc tỉnh Nghệ An, thiết lập đường dây mua bán người, đưa sang khu vực kinh tế Tam giác vàng nhằm thu lợi bất chính.

Để thực hiện được kế hoạch của mình, Vi Thị Lan cấu kết với một đối tượng khác có mối quan hệ họ hàng với Lan là Lô Thị Vuông (SN 1993, trú xã Nga My) để tìm kiếm "nguồn" hàng. Với chiêu bài "việc nhẹ lương cao", các nạn nhân mà Lan và Vuông nhắm tới là những nam, nữ thanh niên trong độ tuổi lao động không có việc làm ổn định nhằm rủ rê, lôi kéo.

2 Cô gái trẻ đẹp lừa bán 13 người sang khu Tam giác vàng - bộ luật cần bảo vệ - Ảnh 2.

Vi Thị Lan, một trong những đối tượng lừa các nạn nhân bán sang khu Tam giác vàng. Ảnh: V. Hậu

Để nạn nhân thêm tin tưởng, ngoài mức lương hứa hẹn từ 15 đến 18 triệu đồng/tháng, Lan và Vuông còn hứa hẹn sẽ lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn, nghỉ trong quá trình làm việc. Khi đã lừa được các bị hại qua biên giới, Lan và Vuông sẽ cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài đưa nạn nhân vào làm việc tại các công ty lừa đảo ở đặc khu kinh tế Tam giác vàng do người nước ngoài làm chủ. Nạn nhân muốn về nước phải nộp một khoản tiền chuộc lớn.

Không chỉ lừa bán các nạn nhân qua biên giới, Lan và Vuông còn dụ dỗ một số bị hại là nạn nhân của mình tiếp tục liên hệ về Việt Nam để lừa bán các nạn nhân khác đều với chiêu bài việc nhẹ lương cao. Trong đó, đối tượng Lô Thị Nhâm (SN 2004, có hộ khẩu thường trú tại xã Nga My, tỉnh Nghệ An; hiện trú tại phường An Dương, TP Hải Phòng) từ vai trò là nạn nhân bị Lan và Vuông bán cũng đã tích cực tham gia vào đường dây mua bán người khi đã lừa một số bị hại bán qua bên kia biên giới.

Sau thời gian theo dõi, xác định 3 đối tượng trên đã có mặt tại lãnh thổ Việt Nam, ban chuyên án đã thành lập 3 tổ công tác tại tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh và TP Hải Phòng đồng loạt bắt giữ Vi Thị Lan, Lô Thị Vuông và Lô Thị Nhâm. 

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu, ban chuyên án làm rõ nhóm đối tượng trên đã lừa 13 nạn nhân vào đặc khu kinh tế Tam giác vàng để phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 13 nạn nhân bị các đối tượng trên lừa bán.

Tin liên quan

Đối tượng có hình xăm lạ trên trán bán 16 người sang các đặc khu tam giác vàng

Đối tượng có hình xăm lạ trên trán bán 16 người sang các đặc khu tam giác vàng

(NLĐO) - Bị một đối tượng có hình xăm lạ trên trán bán sang các đặc khu tam giác vàng, 16 người thường xuyên bị đánh đập, chích điện.

Tin lời cô gái xinh đẹp, nhiều người bị đánh đập tại khu Tam giác vàng

(NLĐO) - Sau khi bị lừa đưa sang làm việc tại các đặc khu Tam giác vàng, nhiều nạn nhân bị hành hạ, đánh đập

Cái kết cho băng nhóm lừa bán người sang đặc khu kinh tế Tam giác Vàng

(NLĐO) - Lừa người sang đặc khu kinh tế Tam giác Vàng với chiêu bài "việc nhẹ lương cao", 4 bị cáo vừa bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 33 năm tù.

    Thông báo