Pháp luật

Đối tượng có hình xăm lạ trên trán bán 16 người sang các đặc khu tam giác vàng

Đức Ngọc

(NLĐO) - Bị một đối tượng có hình xăm lạ trên trán bán sang các đặc khu tam giác vàng, 16 người thường xuyên bị đánh đập, chích điện.

Ngày 17-8, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Lý Văn Sang (SN 1998, trú tại xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An) về tội mua bán người. Theo cơ quan công an, Sang là đối tượng từng có thời gian làm việc cho một công ty tại khu vực tam giác vàng ở Lào. Đầu năm 2024 sau khi trở về Việt Nam, Lý Văn Sang nảy sinh ý định lừa bán người dân tại các xã khu vực miền tây tỉnh Nghệ An vào các đặc khu tam giác vàng tại Lào nhằm kiếm lời.

Đối tượng có hình xăm lạ trên trán bán 16 người sang các đặc khu tam giác vàng- Ảnh 1.

Lý Văn Sang bị bắt vì đã lừa bán 16 người sang các khu vực tam giác vàng. Ảnh: V. Hậu

Do đã từng có thời làm việc tại khu vực tam giác vàng nên Sang nhanh chóng cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới thiết lập đường dây lừa đảo công dân Việt Nam lừa bán sang các đặc khu. Để bị hại tin tưởng, Sang đã thông tin tới nạn nhân việc công ty bên nước Lào đang cần tuyển nhân viên với mức lương 17 triệu đồng/tháng, bao ăn ở, đồng thời lo toàn bộ chi phí đi lại.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 3-2024 đến nay, Lý Văn Sang đã lừa bán 16 người tại các xã Cam Phục và Con Cuông sang các đặc khu tam giác vàng tại nước Lào. Các nạn nhân bị Sang bán phải làm việc 17 tiếng/ngày với nhiệm vụ giả danh các cơ quan nhà nước để lừa đảo công dân Việt Nam, nếu ngày nào không lừa được tiền thì bị hại sẽ bị đánh đập, chích điện và không cho nhận lương. Nhiều bị hại không chịu nổi áp lực công việc đã bỏ trốn về Việt Nam. Biết mình bị truy bắt, Sang đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4-8-2025 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Cam Phục đồng chủ trì phối hợp với Công an xã Anh Sơn, Công an xã Phước Thành, TP Đà Nẵng phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Lý Văn Sang khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi hiểm trở thuộc xã Phước Thành, TP Đà Nẵng. 

Tại Cơ quan Công an, Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng. Phòng Cảnh sát hình sự thông báo những ai là bị hại của Lý Văn Sang, nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An để phối hợp, giải quyết.

Tin lời cô gái xinh đẹp, nhiều người bị đánh đập tại khu Tam giác vàng

(NLĐO) - Sau khi bị lừa đưa sang làm việc tại các đặc khu Tam giác vàng, nhiều nạn nhân bị hành hạ, đánh đập

(NLĐO) - Lừa người sang đặc khu kinh tế Tam giác Vàng với chiêu bài "việc nhẹ lương cao", 4 bị cáo vừa bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 33 năm tù.

(NLĐO) - Bên trong sào huyệt của băng nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia ở Tam Giác Vàng, công an phát hiện, thu giữ hàng chục cuốn sổ ghi chép lại các kịch bản lừa đảo

tam giác vàng phòng cảnh sát tội mua bán người Công an tỉnh Nghệ An công dân Việt Nam đánh đập lừa đảo chích điện
