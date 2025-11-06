2 công ty vàng bạc đá quý bị phạt gần 1,8 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

2 công ty vàng bạc đá quý bị phạt gần 1,8 tỉ đồng

Hải Đường

(NLĐO) - Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Hải đã nộp phạt gần 1,8 tỉ đồng.

Sáng 6-11, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) – Chính nhánh khu vực 13 - cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Hải gần 1,8 tỉ đồng. Cả 2 công ty đã nộp phạt.

Công ty Vàng bạc đá qúy bị phạt 1 , 8 tỉ đồng vì vi phạm pháp luật - Ảnh 1.

Một điểm kinh doanh của Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm. Ảnh trên website của công ty

Thanh tra NHNN - Chi nhánh Khu vực 13 đã gửi văn bản đề nghị ngành thuế tỉnh Đồng Tháp tiếp tục kiểm tra rà soát một số nội dung liên quan đến hóa đơn, chứng từ thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan thuế.

Theo lãnh đạo ngành thuế tỉnh Đồng Tháp sau khi tiếp nhận văn bản của Thanh tra NHNN - Chi nhánh Khu vực 13, đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, rà soát.

Trước đó, thực hiện quyết định của Chánh Thanh tra NHNN - Chi nhánh Khu vực 13 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, đoàn thanh tra đã trực tiếp thanh tra tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận chi nhánh Tiền Giang (PNJ Tiền Giang), Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải.

Theo đó, từ ngày 16-9 đến ngày 1-10, đoàn tranh tra xác định cả 3 đơn vị đều chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về kết quả kinh doanh vàng; chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về kế toán, sử dụng hóa đơn, kê khai và quyết toán thuế; chấp hành các quy định của pháp luật về công bố tiêu chuẩn cơ sở, nhãn hàng hóa, thực hiện việc niêm yết giá hàng hóa đầy đủ và bán đúng theo giá niêm yết.

Đối với PNJ Tiền Giang, theo kết luận thanh tra, đơn vị đã triển khai công tác Phòng chống rửa tiền (PCRT) đầy đủ và cơ bản phù hợp với Luật PCRT và các văn bản hướng dẫn của NHNN.

Trong quá trình thanh tra Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm, lực lượng chức năng cho rằng công ty có phát sinh các vi phạm trong công tác PCRT. Cụ thể, Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm ban hành quy định nội bộ về PCRT có nội dung không đầy đủ; không thu thập/thu thập không đầy đủ thông tin nhận biết một số khách hàng; không thực hiện việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; không thực hiện báo cáo đối với 1.662 giao dịch có giá trị lớn; không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền; chưa thực hiện lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu về nhận biết khách hàng; kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng báo cáo đối với khách hàng, giao dịch phải báo cáo theo quy định.

Nguyên nhân dẫn đến những vi phạm trên là do công ty chưa nắm rõ và chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc một số quy định của pháp luật về PCRT. Ngoài ra, công ty cũng còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế, tiềm ẩn rủi ro như: nội dung quy định nội bộ về PCRT chưa cụ thể về việc nhận biết thông tin khách hàng đối với khách hàng cá nhân là người ngoại quốc, về xác định chủ sở hữu hưởng lợi…

Chánh Thanh tra NHNN - Chi nhánh Khu vực 13 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm về 4 hành vi với tổng số tiền phạt hơn 1 tỉ đồng.

Đối với Vàng bạc đá quý Ngọc Hải, trong thời kỳ thanh tra, đơn vị cũng đã phát sinh các vi phạm trong công tác PCRT. Cụ thể, doanh nghiệp ban hành quy định nội bộ về PCRT có nội dung không đầy đủ; không thực hiện việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; không xây dựng hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; không thực hiện báo cáo đối với 32 giao dịch giá trị lớn; không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền.

Đồng thời, Vàng bạc đá quý Ngọc Hải cũng không thực hiện lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu về nhận biết khách hàng; kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng báo cáo đối với khách hàng, giao dịch phải báo cáo theo quy định.

Nguyên nhân dẫn đến sai phạm trên là do công ty chưa nắm rõ và chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc một số quy định của pháp luật về PCRT.

Chánh Thanh tra NHNN - Khu vực 13 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vàng bạc đá quý Ngọc Hải với tổng số tiền phạt là 775 triệu đồng.

Thanh tra NHNN - Chi nhánh Khu vực 13 cũng đánh giá, các vi phạm của Vàng bạc đá quý Ngọc Hải và Ngọc Thẩm chưa đến mức nghiêm trọng, chưa phát sinh hậu quả nhưng cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật.

Chánh Thanh tra NHNN - Chi nhánh Khu vực 13 yêu cầu Vàng bạc đá quý Ngọc Hải và Ngọc Thẩm thực hiện 4 kiến nghị để khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Đề nghị truy tố giám đốc Công ty vàng Phú Quý trong vụ buôn lậu vàng

Đề nghị truy tố giám đốc Công ty vàng Phú Quý trong vụ buôn lậu vàng

(NLĐO)- Bị can Lê Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý, bị cáo buộc có hành vi lập nhiều hệ thống sổ sách kế toán, trốn đóng thuế hơn 6 tỉ đồng

Tuyên án các bị cáo buôn lậu vàng lớn thứ 2 ở An Giang sau vụ "trùm" buôn lậu Mười Tường

(NLĐO) - Đây là vụ án buôn lậu vàng có quy mô lớn thứ 2 sau vụ buôn lậu 51 kg vàng liên quan "trùm" buôn lậu Mười Tường được TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử trong năm nay.

Chủ tiệm vàng ở An Giang thành khẩn khai báo vụ buôn lậu vàng

(NLĐO) – Đối tượng tên Tuốt (sống ở Campuchia), người liên quan vụ án buôn lậu 51 kg vàng do đường dây của “trùm” buôn lậu Mười Tường vận chuyển, tiếp tục được nhắc tên trong vụ án chủ các tiệm vàng.

ngân hàng nhà nước tỉnh Đồng Tháp xử phạt vi phạm hành chính kinh doanh vàng PNJ giá vàng vàng Ngọc Thẩm vàng bạc Ngọc Hải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo