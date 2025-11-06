2 công ty vàng bạc đá quý bị phạt gần 1,8 tỉ đồng

Sáng 6-11, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) – Chính nhánh khu vực 13 - cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Hải gần 1,8 tỉ đồng. Cả 2 công ty đã nộp phạt.

Một điểm kinh doanh của Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm. Ảnh trên website của công ty

Thanh tra NHNN - Chi nhánh Khu vực 13 đã gửi văn bản đề nghị ngành thuế tỉnh Đồng Tháp tiếp tục kiểm tra rà soát một số nội dung liên quan đến hóa đơn, chứng từ thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan thuế.

Theo lãnh đạo ngành thuế tỉnh Đồng Tháp sau khi tiếp nhận văn bản của Thanh tra NHNN - Chi nhánh Khu vực 13, đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, rà soát.

Trước đó, thực hiện quyết định của Chánh Thanh tra NHNN - Chi nhánh Khu vực 13 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, đoàn thanh tra đã trực tiếp thanh tra tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận chi nhánh Tiền Giang (PNJ Tiền Giang), Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải.

Theo đó, từ ngày 16-9 đến ngày 1-10, đoàn tranh tra xác định cả 3 đơn vị đều chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về kết quả kinh doanh vàng; chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về kế toán, sử dụng hóa đơn, kê khai và quyết toán thuế; chấp hành các quy định của pháp luật về công bố tiêu chuẩn cơ sở, nhãn hàng hóa, thực hiện việc niêm yết giá hàng hóa đầy đủ và bán đúng theo giá niêm yết.

Đối với PNJ Tiền Giang, theo kết luận thanh tra, đơn vị đã triển khai công tác Phòng chống rửa tiền (PCRT) đầy đủ và cơ bản phù hợp với Luật PCRT và các văn bản hướng dẫn của NHNN.

Trong quá trình thanh tra Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm, lực lượng chức năng cho rằng công ty có phát sinh các vi phạm trong công tác PCRT. Cụ thể, Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm ban hành quy định nội bộ về PCRT có nội dung không đầy đủ; không thu thập/thu thập không đầy đủ thông tin nhận biết một số khách hàng; không thực hiện việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; không thực hiện báo cáo đối với 1.662 giao dịch có giá trị lớn; không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền; chưa thực hiện lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu về nhận biết khách hàng; kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng báo cáo đối với khách hàng, giao dịch phải báo cáo theo quy định.

Nguyên nhân dẫn đến những vi phạm trên là do công ty chưa nắm rõ và chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc một số quy định của pháp luật về PCRT. Ngoài ra, công ty cũng còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế, tiềm ẩn rủi ro như: nội dung quy định nội bộ về PCRT chưa cụ thể về việc nhận biết thông tin khách hàng đối với khách hàng cá nhân là người ngoại quốc, về xác định chủ sở hữu hưởng lợi…

Chánh Thanh tra NHNN - Chi nhánh Khu vực 13 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm về 4 hành vi với tổng số tiền phạt hơn 1 tỉ đồng.

Đối với Vàng bạc đá quý Ngọc Hải, trong thời kỳ thanh tra, đơn vị cũng đã phát sinh các vi phạm trong công tác PCRT. Cụ thể, doanh nghiệp ban hành quy định nội bộ về PCRT có nội dung không đầy đủ; không thực hiện việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; không xây dựng hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; không thực hiện báo cáo đối với 32 giao dịch giá trị lớn; không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền.

Đồng thời, Vàng bạc đá quý Ngọc Hải cũng không thực hiện lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu về nhận biết khách hàng; kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng báo cáo đối với khách hàng, giao dịch phải báo cáo theo quy định.

Nguyên nhân dẫn đến sai phạm trên là do công ty chưa nắm rõ và chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc một số quy định của pháp luật về PCRT.

Chánh Thanh tra NHNN - Khu vực 13 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vàng bạc đá quý Ngọc Hải với tổng số tiền phạt là 775 triệu đồng.

Thanh tra NHNN - Chi nhánh Khu vực 13 cũng đánh giá, các vi phạm của Vàng bạc đá quý Ngọc Hải và Ngọc Thẩm chưa đến mức nghiêm trọng, chưa phát sinh hậu quả nhưng cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật.

Chánh Thanh tra NHNN - Chi nhánh Khu vực 13 yêu cầu Vàng bạc đá quý Ngọc Hải và Ngọc Thẩm thực hiện 4 kiến nghị để khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật.