Pháp luật

2 cựu Thiếu tướng quân đội bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo bản án, các bị cáo là lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và 2 cựu thiếu tướng đều có chức vụ cao, nhưng vi phạm với tính chất rất nghiêm trọng.

Sáng 10-1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên án sơ thẩm 9 bị cáo liên quan đến sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà)

2 Cựu thiếu tướng bị tuyên án tù vì vi phạm quản lý đất đai quốc phòng - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: N.T.

Theo đó, Toà tuyên 2 cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân, và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng, cùng mức án 2 năm 6 tháng cùng về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng tội danh nêu trên, Toà tuyên cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng từ 4 năm tù. Tổng mức hình phạt tại bản án trước là 22 năm 6 tháng tù, bị cáo Chiến phải chấp hành hình phạt chung là 26 năm 6 tháng tù.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh bị tuyên 3 năm 6 tháng tù. Với mức hình phạt tại bản án trước là 13 năm 6 tháng tù, bị cáo Vinh phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm tù.

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái cùng bị tuyên 3 năm 6 tháng tù. Với mức hình phạt tại bản án trước là 16 năm 6 tháng tù, bị cáo Thiên phải chấp hành hình phạt chung là 20 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) bị tuyên 11 năm tù. Với mức hình phạt tại bản án trước là 30 năm tù, bị cáo Hậu phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng, chị gái Hậu, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, bị tuyên 7 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) nhận mức án 8 năm 6 tháng tù.

Theo bản án, các bị cáo là lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và 2 cựu thiếu tướng đều có chức vụ cao, nhưng vi phạm với tính chất rất nghiêm trọng, xâm phạm quy định quản lý Nhà nước về đất đai, ảnh hưởng niềm tin trong nhân dân đến chủ trương của Đảng và Nhà nước, gây mất bình đẳng, môi trường đầu tư kém công bằng.

2 Cựu thiếu tướng bị tuyên án tù vì vi phạm quản lý đất đai quốc phòng - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (bìa trái) cùng các bị cáo khác. Ảnh: N.T.

Bị cáo Hậu và 2 đồng phạm đã lợi dụng sai phạm của các cựu cán bộ trên, đưa thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 680 bị hại với số tiền thu về hơn 7.000 tỉ đồng. Hành vi phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và các nguồn lực xã hội và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Hội đồng xét xử, cựu Chủ tịch Nguyễn Chiến Thắng là người ký nhiều văn bản mang tính chất quyết định trong hành vi giao đất sai, do đó sai phạm của bị cáo Thắng là tiền đề để các sai phạm sau đó xảy ra. Hậu cũng bị xác định là chủ mưu trong hành vi lừa đảo, thực hành tích cực, chỉ đạo chị gái và bạn thân phạm tội. Song xét các hành vi giảm nhẹ, công trạng, thành tích, Hội đồng xét xử đều tuyên án các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Về dân sự, các bị cáo Hậu, Hằng và Định phải có trách nhiệm liên đới bồi thường hơn 7.000 tỉ đồng cho các bị hại, song tòa xác định Hậu là Tổng giám đốc công ty, chiếm 99,1 % cổ phần. Toàn bộ tiền thu được từ các nhà đầu tư đều được chuyển về cho Hậu để sử dụng theo yêu cầu của Hậu nên cần yêu cầu Hậu phải bồi thường toàn bộ.

Hội đồng xét xử ghi nhận các bị cáo đã khắc phục tổng 160 tỉ đồng, Tòa tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản của Hậu và một số tài sản khác để tiếp tục đảm bảo thi hành án.

Về thỏa thuận giữa bị cáo Hậu và một đại gia về việc mua lại Tập đoàn Phúc Sơn, thay bị cáo Hậu bồi thường và tiếp tục thực hiện dự án, tòa xét thấy hợp đồng chuyển nhượng chưa đủ điều kiện, nên không có cơ sở để xem xét chấp nhận.

quản lý đất đai sân bay Nha Trang Hậu Pháo 2 cựu thiếu tướng
