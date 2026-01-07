2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà và 2 cựu Thiếu tướng quân đội bị đề nghị mức án tù

Chiều nay 7-1, tại Hà Nội đại diện Viện Kiểm sát (VKS) Quân sự Quân khu 5 đã công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với 9 bị cáo trong vụ án sai phạm liên quan đến dự án Sân bay Nha Trang (cũ), thuộc tỉnh Khánh Hòa.



Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: T.T.

Theo đó, VKS đã đề nghị 2 cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân, và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng, cùng mức án 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù cùng về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Bên cạnh đó, VKS đề nghị mức án cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; cựu Phó chủ tịch Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái cùng bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Những cựu cán bộ này còn đang chấp hành bản án khác.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) bị VKS đề nghị 12-13 năm tù; Nguyễn Thị Hằng, chị gái Hậu, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, bị VKS đề nghị 7-8 năm tù; và Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á 8-9 năm tù, với cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Hậu đã bị tuyên 30 năm tù; Nguyễn Thị Hằng bị tuyên 4 năm 6 tháng tù và Trần Hữu Định 3 năm tù liên quan đến sai phạm đấu thầu tại nhiều tỉnh thành, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.

Về dân sự, VKS đề nghị tuyên buộc Hậu phải bồi thường toàn bộ hậu quả vụ án. Sau khi ghi nhận số tiền các bị cáo đã nộp, VKS xác định bị cáo còn phải nộp 6.691 tỉ đồng.

VKS đánh giá các sai phạm quản lý tài sản công diễn ra ngày càng tinh vi, liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Việc Tòa án Quân sự Quân khu 5 xét xử công khai vụ án không chỉ nhằm nghiêm trị sai phạm mà còn giáo dục, phòng ngừa nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Hành vi sai phạm của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm uy tín cơ quan tổ chức liên quan, ảnh hưởng xấu môi trường đầu tư và phát triển kinh tế xã hội địa phương, gây bức xúc, bất bình, ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của người dân. Các bị cáo là những người có chức vụ quyền hạn cao tại địa phương, có chức năng tham mưu chiếc lược quan trọng cho các cơ quan của Bộ Quốc phòng và địa phương, nhưng không làm đúng chức trách.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại phiên toà. Ảnh: T.T.

"Các bị cáo biết rõ và buộc phải biết rõ nhưng vẫn cố ý thực hiện, bỏ mặc cho sự việc xảy ra, dẫn đến thu hồi, bàn giao đất không đúng cho Công ty Phúc Sơn"- bản luận tội nêu.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2024, các bị can Thắng, Vinh cùng các thuộc cấp tại UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng 2 cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường đã vi phạm quy định về quản lý đất đai, khi Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại Sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) từ đất quốc phòng sang phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, đất chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất.

Cáo trạng xác định trong quá trình chuyển giao khoảng 186,2 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa, các bị can bị cáo buộc đã làm trái trình tự thủ tục quy định của pháp luật, không đúng ý kiến chủ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quan điểm thống nhất giữa Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh. Theo đó, gần 63 ha đất quốc phòng đã được bàn giao cho Công ty Phúc Sơn trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Cáo trạng nêu rõ ngay sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa ký giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án khu tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại, khu nhà ở và khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn, tháng 6-2015, doanh nghiệp này đã triển khai lập quy hoạch, huy động vốn bằng các hợp đồng góp vốn đầu tư. Dù, thời điểm này, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa phê duyệt quy hoạch của Công ty Phúc Sơn.

Theo cáo trạng, năm 2016, Hậu "Pháo" đã ký ban hành các quyết định, thông báo…; ký hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng thuộc dự án" với các khách hàng nhưng không thực hiện đúng cam kết.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Văn Hậu đã ký hơn 980 hợp đồng với 683 cá nhân, thu hơn 7.000 tỉ đồng. Trong đó có gần 6.000 tỉ đồng được ghi nhận vào sổ sách. Sau đó, Hậu chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất cho Trần Hữu Định để Định chuyển nhượng lại cho khách nhằm thu tiền chênh lệch.

Bên cạnh đó, Hậu cũng chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán công ty hơn 1.000 tỉ đồng để sử dụng cá nhân.