2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà và 2 cựu Thiếu tướng quân đội bị đề nghị mức án tù

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà và 2 cựu Thiếu tướng quân đội bị đề nghị mức án tù

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Vi phạm quy định về quản lý đất đai ở dự án Sân bay Nha Trang, 2 cựu thiếu tướng quân đội Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang bị đề nghị đến 3 năm tù.

Chiều nay 7-1, tại Hà Nội đại diện Viện Kiểm sát (VKS) Quân sự Quân khu 5 đã công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với 9 bị cáo trong vụ án sai phạm liên quan đến dự án Sân bay Nha Trang (cũ), thuộc tỉnh Khánh Hòa.

2 Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa và cựu Thiếu tướng quân đội đối mặt án tù - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: T.T.

Theo đó, VKS đã đề nghị 2 cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân, và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng, cùng mức án 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù cùng về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Bên cạnh đó, VKS đề nghị mức án cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; cựu Phó chủ tịch Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái cùng bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Những cựu cán bộ này còn đang chấp hành bản án khác.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) bị VKS đề nghị 12-13 năm tù; Nguyễn Thị Hằng, chị gái Hậu, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, bị VKS đề nghị 7-8 năm tù; và Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á 8-9 năm tù, với cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Hậu đã bị tuyên 30 năm tù; Nguyễn Thị Hằng bị tuyên 4 năm 6 tháng tù và Trần Hữu Định 3 năm tù liên quan đến sai phạm đấu thầu tại nhiều tỉnh thành, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.

Về dân sự, VKS đề nghị tuyên buộc Hậu phải bồi thường toàn bộ hậu quả vụ án. Sau khi ghi nhận số tiền các bị cáo đã nộp, VKS xác định bị cáo còn phải nộp 6.691 tỉ đồng.

VKS đánh giá các sai phạm quản lý tài sản công diễn ra ngày càng tinh vi, liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Việc Tòa án Quân sự Quân khu 5 xét xử công khai vụ án không chỉ nhằm nghiêm trị sai phạm mà còn giáo dục, phòng ngừa nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Hành vi sai phạm của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm uy tín cơ quan tổ chức liên quan, ảnh hưởng xấu môi trường đầu tư và phát triển kinh tế xã hội địa phương, gây bức xúc, bất bình, ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của người dân. Các bị cáo là những người có chức vụ quyền hạn cao tại địa phương, có chức năng tham mưu chiếc lược quan trọng cho các cơ quan của Bộ Quốc phòng và địa phương, nhưng không làm đúng chức trách.

2 Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa và cựu Thiếu tướng quân đội đối mặt án tù - Ảnh 2.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại phiên toà. Ảnh: T.T.

"Các bị cáo biết rõ và buộc phải biết rõ nhưng vẫn cố ý thực hiện, bỏ mặc cho sự việc xảy ra, dẫn đến thu hồi, bàn giao đất không đúng cho Công ty Phúc Sơn"- bản luận tội nêu.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2024, các bị can Thắng, Vinh cùng các thuộc cấp tại UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng 2 cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường đã vi phạm quy định về quản lý đất đai, khi Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại Sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) từ đất quốc phòng sang phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, đất chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất.

Cáo trạng xác định trong quá trình chuyển giao khoảng 186,2 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa, các bị can bị cáo buộc đã làm trái trình tự thủ tục quy định của pháp luật, không đúng ý kiến chủ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quan điểm thống nhất giữa Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh. Theo đó, gần 63 ha đất quốc phòng đã được bàn giao cho Công ty Phúc Sơn trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Cáo trạng nêu rõ ngay sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa ký giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án khu tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại, khu nhà ở và khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn, tháng 6-2015, doanh nghiệp này đã triển khai lập quy hoạch, huy động vốn bằng các hợp đồng góp vốn đầu tư. Dù, thời điểm này, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa phê duyệt quy hoạch của Công ty Phúc Sơn.

Theo cáo trạng, năm 2016, Hậu "Pháo" đã ký ban hành các quyết định, thông báo…; ký hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng thuộc dự án" với các khách hàng nhưng không thực hiện đúng cam kết.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Văn Hậu đã ký hơn 980 hợp đồng với 683 cá nhân, thu hơn 7.000 tỉ đồng. Trong đó có gần 6.000 tỉ đồng được ghi nhận vào sổ sách. Sau đó, Hậu chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất cho Trần Hữu Định để Định chuyển nhượng lại cho khách nhằm thu tiền chênh lệch.

Bên cạnh đó, Hậu cũng chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán công ty hơn 1.000 tỉ đồng để sử dụng cá nhân.

Tin liên quan

Tạm giữ hơn 1.400 sổ hồng, 500 lượng vàng trong vụ án xảy ra tại Sân bay Nha Trang

Tạm giữ hơn 1.400 sổ hồng, 500 lượng vàng trong vụ án xảy ra tại Sân bay Nha Trang

(NLĐO)- Trong vụ án xảy ra tại Sân bay Nha Trang, cơ quan tố tụng đã tạm giữ đối với 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 501 lượng vàng.

Các cựu lãnh đạo Khánh Hòa sai phạm gì ở sân bay Nha Trang?

(NLĐO)- Các cựu lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 7 người khác có nhiều sai phạm tại dự án ở Sân bay Nha Trang liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Chuyển động mới trong vụ án sân bay Nha Trang cũ

Hàng loạt cựu lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn dính sai phạm trong khai thác quỹ đất sân bay Nha Trang cũ

sân bay Nha Trang Hậu Pháo vi phạm quản lý đất đai 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo