2 điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa miễn phí vé tham quan Tết 2026

Ngày 14-2, ông Trịnh Hữu Anh, Phó giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết Thanh Hóa sẽ mở cửa miễn phí vé tham quan Di sản thế giới Thành nhà Hồ và di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh sẽ miễn phí vé tham quan cho khách du lịch từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày 3 Tết. Ảnh: Tuấn Minh

Theo đó, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, hoạt động miễn phí vé tham quan sẽ diễn ra từ ngày 16-2 đến 19-2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026).

Còn tại di sản thế giới Thành Nhà Hồ, chính sách miễn phí vé tham quan sẽ được áp dụng từ ngày 12-2 đến 17-2 (tức từ ngày 25 tháng Chạp đến hết mùng 1 Tết Bính Ngọ).

Theo ông Trịnh Hữu Anh, để chuẩn bị đón nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội năm 2026, đơn vị đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, trong khoảng thời gian này, du khách có cơ hội tham gia vào chuỗi hoạt động phong phú, gồm: trưng bày ảnh với chủ đề "Thành nhà Hồ - Giá trị nổi bật toàn cầu", trưng bày hoa xuân và cây cảnh "Hoa xuân cố đô", tái hiện không gian Tết xưa với chủ đề "Tết xưa thành cổ"...

Di sản thế giới Thành nhà Hồ miễn phí vé đến hết ngày 1 Tết

"Đặc biệt, du khách còn được chứng kiến và tham gia các sự kiện như lễ thượng nêu, thả cá ông Công trong Hoàng cung; lễ hội thư pháp cho chữ đầu xuân và thưởng thức các chương trình nghệ thuật chào xuân do các câu lạc bộ nghệ thuật địa phương biểu diễn"- ông Hữu Anh thông tin.

Ngoài ra, du khách tham quan di sản Thành nhà Hồ dịp này còn được miễn phí 100% dịch vụ thuyết minh, đồng thời khám phá các không gian văn hóa, trưng bày chuyên đề và các tuyến tham quan gắn liền với giá trị nổi bật của di sản và vùng đất Tây Đô.

Tại Lam Kinh, sẽ tổ chức các hoạt động trưng bày triển lãm ảnh giới thiệu giá trị lịch sử - văn hóa Lam Kinh; lễ hội thư pháp cho chữ đầu xuân. Đặc biệt, lễ khai hội tại Đền thờ vua Lê Thái Tổ sẽ diễn ra vào ngày mùng 4 tháng Giêng và lễ hội mùa xuân tại Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai vào ngày mùng 8 tháng Giêng.