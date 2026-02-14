2 điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa miễn phí vé tham quan Tết 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

2 điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa miễn phí vé tham quan Tết 2026

Tuấn Minh

(NLĐO)- Tạo điều kiện cho du khách vui Xuân, dịp Tết Bính Ngọ 2026, hai điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa miễn phí vé tham quan

Ngày 14-2, ông Trịnh Hữu Anh, Phó giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết Thanh Hóa sẽ mở cửa miễn phí vé tham quan Di sản thế giới Thành nhà Hồ và di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

2 điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa miễn phí vé tham quan Tết 2026 - Ảnh 1.

Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh sẽ miễn phí vé tham quan cho khách du lịch từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày 3 Tết. Ảnh: Tuấn Minh

Theo đó, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, hoạt động miễn phí vé tham quan sẽ diễn ra từ ngày 16-2 đến 19-2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026).

Còn tại di sản thế giới Thành Nhà Hồ, chính sách miễn phí vé tham quan sẽ được áp dụng từ ngày 12-2 đến 17-2 (tức từ ngày 25 tháng Chạp đến hết mùng 1 Tết Bính Ngọ).

Theo ông Trịnh Hữu Anh, để chuẩn bị đón nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội năm 2026, đơn vị đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, trong khoảng thời gian này, du khách có cơ hội tham gia vào chuỗi hoạt động phong phú, gồm: trưng bày ảnh với chủ đề "Thành nhà Hồ - Giá trị nổi bật toàn cầu", trưng bày hoa xuân và cây cảnh "Hoa xuân cố đô", tái hiện không gian Tết xưa với chủ đề "Tết xưa thành cổ"...

2 điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa miễn phí vé tham quan Tết 2026 - Ảnh 2.

Di sản thế giới Thành nhà Hồ miễn phí vé đến hết ngày 1 Tết

"Đặc biệt, du khách còn được chứng kiến và tham gia các sự kiện như lễ thượng nêu, thả cá ông Công trong Hoàng cung; lễ hội thư pháp cho chữ đầu xuân và thưởng thức các chương trình nghệ thuật chào xuân do các câu lạc bộ nghệ thuật địa phương biểu diễn"- ông Hữu Anh thông tin.

Ngoài ra, du khách tham quan di sản Thành nhà Hồ dịp này còn được miễn phí 100% dịch vụ thuyết minh, đồng thời khám phá các không gian văn hóa, trưng bày chuyên đề và các tuyến tham quan gắn liền với giá trị nổi bật của di sản và vùng đất Tây Đô.

Tại Lam Kinh, sẽ tổ chức các hoạt động trưng bày triển lãm ảnh giới thiệu giá trị lịch sử - văn hóa Lam Kinh; lễ hội thư pháp cho chữ đầu xuân. Đặc biệt, lễ khai hội tại Đền thờ vua Lê Thái Tổ sẽ diễn ra vào ngày mùng 4 tháng Giêng và lễ hội mùa xuân tại Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai vào ngày mùng 8 tháng Giêng.

Tin liên quan

Ngày 19-5: Người dân TP HCM được miễn phí vé tham quan bảo tàng

Ngày 19-5: Người dân TP HCM được miễn phí vé tham quan bảo tàng

(NLĐO) - Để được tham quan bảo tàng miễn phí trong ngày 19-5, người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân có thường trú tại TP HCM

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam thu vé tham quan 40.000 đồng/người/lượt

(NLĐO) - Từ ngày 12-4, khi vào tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, đa số người dân phải mua vé với giá 40.000 đồng/người/lượt

Miễn phí vé tham quan Thành nhà Hồ, Lam Kinh ngày Tết

(NLĐO)- Di sản thế giới Thành nhà Hồ và di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa) sẽ miễn phí vé cho du khách khi tới tham quan dịp Tết Ất Tỵ 2025

tỉnh Thanh Hóa di tích Quốc gia đặc biệt thành nhà Hồ Lam kinh điểm du lịch nổi tiếng miễn phí vé
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo