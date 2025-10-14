HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

2 động vật quý nằm trong Sách đỏ đi lạc vào nhà dân

T.Trực

(NLĐO) – 2 con tê tê vàng có tên trong Sách đỏ đi lạc vào nhà dân được giao nộp, thả về tự nhiên.

Ngày 14-10, ông Trương Quang Học, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực 3 (Quảng Ngãi), cho biết đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lập hồ sơ, đề nghị Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Cúc Phương tiếp nhận, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên 2 con tê tê quý hiếm đi lạc, được người dân phát hiện và giao nộp.

2 cá thể tê tê nằm trong Sách đỏ đi lạc vào nhà dân - Ảnh 1.

2 con tê tê được bàn giao cho cơ quan chức năng

Trước đó, vào ngày 12-10, ông Quảng Công Vương (42 tuổi, trú xã Đông Sơn) phát hiện 2 con tê tê vàng còn sống nhưng yếu trong vườn nhà. Ngay sau đó, ông Vương đã chủ động liên hệ với UBND xã để giao nộp.

Ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, cho biết qua xác minh ban đầu, đây là các con tê tê vàng, có tên khoa học là Manispentadatyla thuộc nhóm IB, loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

2 con tê tê này có tổng trọng lượng 3,8 kg, còn sống, ốm yếu và chưa xác định được giới tính.

2 cá thể tê tê nằm trong Sách đỏ đi lạc vào nhà dân - Ảnh 2.

Sau khi phát hiện 2 con tê tê đi lạc vào vườn nhà, ông Quảng Công Vương đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng

Tê tê vàng là động vật quý hiếm thuộc nhóm IB, nằm trong Sách đỏ Việt Nam đang bị đe dọa tuyệt chủng, được pháp luật bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Loài này thường sống trong rừng già, rừng thứ sinh, hỗn giao tre nứa gỗ, ở hang dưới các gốc cây to, mục nát hoặc vách đất đá trong lùm cây rậm rạp. Tê tê kiếm ăn ban đêm trên mặt đất, ban ngày trú ẩn trong hang.

Thức ăn chủ yếu của tê tê gồm mối, kiến, côn trùng nhỏ ở mặt đất, đôi khi có cả cỏ, lá cây mục

