2 khu "đất vàng” gần 7.000 tỉ đồng gần sân bay Long Thành vừa có chủ

Ngày 2-10, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai tổ chức đấu giá thành công 2 khu đất, tổng diện tích gần 113 ha tại xã Bình An (ngay cửa ngõ sân bay quốc tế Long Thành).

Đại diện các khách hàng tham gia đấu giá khu đất hơn 77 ha cùng kiểm phiếu

Cụ thể, khu đất thứ nhất rộng hơn 77 ha, được quy hoạch làm trung tâm thương mại, dịch vụ và dân cư. Trong đó, gần 38 ha được đưa ra đấu giá, gồm các loại đất ở, đất công trình xã hội và đất thương mại dịch vụ. Phần còn lại là đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật… sẽ được giao đất không thu tiền để nhà đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ sau đó bàn giao lại cho địa phương. Hiện trạng là đất trống, khu đất không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội.

Giá khởi điểm khu đất này là hơn 4.700 tỉ đồng. Có 2 khách hàng đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá, qua 3 vòng bỏ phiếu, khách hàng trúng đấu giá lô đất này có giá trị gần 4.900 tỉ đồng.

Tại khu đất thứ hai rộng hơn 35 ha, được quy hoạch làm khu dân cư. Trong đó, hơn 17 ha được đưa ra đấu giá, gồm đất ở, đất công trình giáo dục, y tế, văn hóa. Phần còn lại không đấu giá, chủ yếu là đất hạ tầng kỹ thuật. Phần lớn diện tích là đất trống, một số có cây cao su đang chờ thanh lý và trụ sở cơ quan hành chính cũ.

Lãnh đạo các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng khách hàng trúng đấu giá

Giá khởi điểm khu đất thứ hai hơn 1.700 tỉ đồng. Có 2 khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá, qua 5 vòng đấu giá, khách hàng trúng đấu giá lô đất này có giá trị hơn 1.800 tỉ đồng.

Như vậy, tổng giá trị 2 khu đất đấu giá thành công đợt này gần 7.000 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Đồng Nai tiếp tục đấu giá 40 khu đất, trong đó có nhiều dự án khu dân cư có quy mô lớn, dự kiến nguồn thu khoảng 20.00 tỉ đồng, góp phần hoàn thành đạt mục tiêu thu ngân sách năm 2025 của tỉnh Đồng Nai.

Ít ngày trước đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đấu giá thành công lô đất diện tích gần 500 m2 tại phường Tam Hiệp với số tiền hơn 34 tỉ đồng. Đây là lô đất đầu tiên tỉnh Đồng Nai đấu giá thành công tính từ năm 2021 đến nay.