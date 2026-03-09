HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

2 người hôn mê, phải thở máy sau khi ăn cá muối ủ chua ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) - 6 người trong gia đình ở Đà Nẵng ăn cá muối ủ chua, sau đó 3 trẻ bị triệu chứng ngộ độc thực phẩm, một trẻ hôn mê, một trẻ phải thở máy.

Ngày 9-3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (thuộc TP Đà Nẵng), cho biết đơn vị đang tiếp nhận và điều trị các ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7-3, 6 người trong gia đình đã ăn món cá ủ chua. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, 3 trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa và mệt nhiều.

2 người hôn mê, thở máy sau khi ăn cá ủ chua ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Năm 2023, nhiều người ở vùng cao tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) bị ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua

Sáng 8-3, các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để tiếp tục điều trị. Trong số này, bệnh nhân nặng nhất là nam sinh 15 tuổi.

Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, khó thở, đồng tử giãn và suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, cho thở máy và tiến hành hồi sức tích cực. Sau khi hội chẩn với chuyên gia, bệnh nhân được thay huyết tương và hiện vẫn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Hai bệnh nhân còn lại là các bé trai 7 tuổi và 11 tuổi cũng có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, yếu cơ, sụp mi và khó thở.

Trong quá trình điều trị, một bệnh nhân phải thở máy do suy hô hấp, bệnh nhân còn lại được hỗ trợ thở và theo dõi sát.

Sau khi tình trạng bước đầu ổn định, cả 2 được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Các bác sĩ nhận định cả 3 trường hợp đều nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum – loại độc tố nguy hiểm có thể gây liệt cơ và suy hô hấp nếu không được xử trí kịp thời.

Hiện bệnh viện đã báo cáo vụ việc đến Sở Y tế và các cơ quan chức năng để theo dõi, chỉ đạo xử lý. Đồng thời, ngành y tế khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm lên men, ủ chua hoặc bảo quản không đúng cách nhằm tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Thêm 2 vụ ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua ở miền núi Quảng Nam

Thêm 2 vụ ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua ở miền núi Quảng Nam

(NLĐO) – Sau khi sử dụng món cá ủ chua, 2 nhóm người tại huyện miền núi Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam bị ngộ độc phải đi cấp cứu.

Vụ ngộ độc cá muối ủ chua: Làm sao né độc tố botulinum?

(NLĐO) – Các loại cá luôn luôn có vi khuẩn Clostridium botulinum (C. botulinum) ở trong ruột nên khi muối cá thì vi khuẩn cũng hiện diện. Để tránh ngộ độc, khi làm hải sản muối/muối chua, phải có đủ độ mặn (lượng muối 20%) hoặc kết hợp chua/mặn (lượng muối 5% và pH <5)

Hy vọng mới cho các bệnh nhân ngộ độc cá chép ủ chua ở Quảng Nam

(NLĐO)- Nhận định chung đối với 3 ca bệnh nhân ngộ độc botulinum mức độ nặng là đều có cải thiện bước đầu khá tốt sau truyền thuốc giải độc BAT.

